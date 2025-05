DN Miner Cloud Mining trabalha para ajudar a dobrar investimento em criptomoedas

Publicado em 13/05/2025 às 16:11

Alterado em 13/05/2025 às 17:09

.

O mercado global de criptoativos está acelerando o processo de conformidade. A DMNiner, uma plataforma de mineração em nuvem licenciada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), considera "baixo limite, alta transparência e forte conformidade" como suas principais vantagens para fornecer aos investidores soluções de alocação de criptoativos seguras e eficientes, ajudando os usuários a entrar no mercado de criptomoedas e atingir a meta de crescimento patrimonial de "pequenos e grandes investimentos".

A supervisão da FCA cria uma barreira de segurança e protege os ativos sem preocupações

Sendo uma das poucas plataformas de serviços de criptoativos que passou pela rigorosa revisão da FCA do Reino Unido, a DMNiner segue requisitos regulatórios como prevenção à lavagem de dinheiro, custódia de fundos e divulgação de informações para garantir a segurança dos ativos dos usuários e a transparência das transações. A estrutura regulatória da FCA concentra-se no controle de riscos e na proteção dos direitos dos investidores. A DMNiner melhora significativamente a credibilidade da plataforma por meio de auditorias em tempo real, relatórios de conformidade e contas de custódia de terceiros.

Limite técnico zero alavanca os dividendos do mercado de criptomoedas

A DMNiner lançou o serviço de "aluguel de poder de computação em nuvem", quebrando completamente as barreiras da mineração tradicional para equipamentos de hardware, conhecimento técnico e altos requisitos de capital:

Configuração flexível, retornos esperados: os usuários podem escolher livremente os pacotes de poder de computação de acordo com seu orçamento e podem participar da mineração de moedas tradicionais, como Bitcoin e Ethereum com um mínimo de US$ 100, "com um retorno anualizado potencial de até US$ 50.000", informa a empresa.

Otimização inteligente, riscos controláveis: a plataforma é equipada com um sistema de agendamento de poder de computação de IA, que pode analisar flutuações de mercado e retornos de pools de mineração em tempo real, otimizar automaticamente a alocação de poder de computação e maximizar a taxa de retorno do usuário.

Operação extremamente simples, cobertura global

1. Início sem custos: novos usuários podem receber uma recompensa de US$ 100 fornecida pela plataforma após o registro, que pode ser usada diretamente para selecionar o primeiro contrato de mineração e começar a ganhar dinheiro.

2. Seleção flexível de contratos: a DMNiner oferece vários pacotes de investimento, abrangendo moedas tradicionais como Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, etc., e oferece suporte a contratos de curto a longo prazo.









3. Taxas transparentes e segurança: a plataforma adota um mecanismo claro de participação nos lucros, sem taxas ocultas, e todos os ativos custodiados passam pelo processo de conformidade da FCA para garantir a segurança dos fundos.

4. Recompensas de convite: convide amigos para participar e ganhe um adicional Recompensa de 7%, até US$ 5.000 .

5. Suporte a interface multilíngue e atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana , cobrindo mais de 100 países.



A conformidade impulsiona a popularização do investimento em criptomoedas

O rápido crescimento do DMNiner confirma a tendência do mercado de criptomoedas de "crescimento selvagem" para "mainstream compatível":

Crescimento explosivo na escala de usuários: em 2025, o número de usuários registrados na plataforma ultrapassará 800.000, um aumento anual de mais de 300%, dos quais mais de 60% são investidores de varejo ?expostos pela primeira vez a criptoativos.

Líder de participação de mercado: De acordo com dados do setor, a DMNiner atualmente ocupa 15% do mercado global de mineração em nuvem, e sua rede de poder de computação cobre fazendas de mineração principais na América do Norte, Europa e Ásia, com uma produção média diária de 200 bitcoins.

Promover a atualização dos padrões do setor: as "Diretrizes de conformidade do serviço de mineração em nuvem", desenvolvidas em conjunto pela DMNiner e pela FCA, foram referenciadas por reguladores em muitos países, estabelecendo uma referência para o desenvolvimento sustentável do setor.

IV. Sobre o DMNiner

A DMNiner, com sede em Londres, Reino Unido, é uma plataforma de criptoativos que integra pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, operação de poder computacional e serviços de conformidade. Com o endosso regulatório da FCA e recursos de inovação tecnológica, a plataforma está comprometida em reduzir o limite para investimentos em criptomoedas e permitir que investidores individuais desfrutem igualmente dos benefícios da tecnologia blockchain.

E-mail da empresa: [email protected]

Site da empresa: https://dnminer.net