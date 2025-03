Lula não tomará medidas pouco ortodoxas antes da eleição, diz ministro

...

Publicado em 29/03/2025 às 08:14

Alterado em 29/03/2025 às 08:18

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nessa sexta-feira (28) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não adotará políticas pouco ortodoxas com a eleição presidencial do ano que vem em mente, onde ele é visto como o principal candidato de esquerda.



"Vamos manter o curso, cumprindo nossas metas e perseguindo nossos objetivos porque este é o caminho certo", disse ele. "Não vamos inventar nada, Lula não é de tomar medidas exóticas por razões eleitorais".

Falando em um evento organizado pela Arko Advice, em São Paulo, Haddad disse que este ano pode haver uma depreciação global do dólar, mesmo que as taxas de juros dos EUA não caiam tanto quanto o esperado.



Tal cenário ajudaria o Banco Central do Brasil em seus esforços para controlar a inflação, acrescentou.

Depois que os formuladores de políticas aumentaram as taxas de juros em 100 pontos-base na semana passada para 14,25% e sinalizaram um aumento menor em maio, Haddad disse que as taxas estão em um "nível ultra-restritivo" que desempenhará seu papel no esfriamento da atividade econômica.

Indicadores econômicos recentes lançaram dúvidas sobre o ritmo da desaceleração, incluindo a criação de empregos formais, que ficou bem acima das expectativas em fevereiro, de acordo com dados divulgados nessa sexta-feira.



Haddad disse que o emprego formal deve permanecer forte, já que a maior economia da América Latina deve ter uma safra agrícola robusta, impulsionando as contratações este ano.