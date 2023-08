No mesmo evento, Lula sanciona aumento real do salário mínimo e assina MP para taxar super-ricos

Agora é oficial: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, na tarde desta segunda-feira (28), a lei que estabelece o aumento real (acima da inflação) do salário mínimo, que entrará e vigor a partir de 1º janeiro de 2024. Além disso, o texto determina a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, desobrigando o pagamento de contribuintes que recebem até R$ 2.640 (dois salários) por mês. A sanção foi noticiada mais cedo pelo JB.

O evento ocorreu Palácio do Planalto, um dia após o petista retornar da África. Lula estava acompanhado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Também participaram do evento os ministros Luiz Marinho (Trabalho), Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil), o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

A Medida Provisória (MP) foi aprovada no Congresso na quinta-feira passada (24), quatro dias antes de perder a validade, o que ocorreria nesta segunda. Uma MP vigora por 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Depois disso, se não tiver sido votada nas duas Casas do Parlamento, ela 'caduca', ou seja, perde a validade.

Conforme a nova regra, a valorização do mínimo será correspondente à soma do índice de inflação do ano anterior com o índice correspondente ao crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores. O governo estima que o salário mínimo passe a ser de R$ 1.421 a partir de janeiro de 2024, dependendo da inflação oficial de 2023, que ainda não foi confirmada.

O índice de inflação que será considerado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulada nos doze meses encerrados em novembro do exercício anterior ao do reajuste. Nos anos em que o PIB não crescer, o reajuste será feito com base apenas na inflação.

A nova política de reajuste para o salário mínimo irá custar R$ 82,4 bilhões aos cofres públicos até o fim do mandato de Lula, em 2026, de acordo com dados do próprio governo federal.

Assinatura de MPs

No mesmo evento, Lula assinou uma MP que cria alíquota de 15% a 20% sobre os rendimentos de fundos exclusivos — ou fechados. A informação é do Planalto. Segundo a assessoria de imprensa do governo, Lula também enviará ao Congresso um projeto de lei que prevê tributação anual de rendimentos de capital aplicado no exterior — nas chamadas offshores. A cobrança será progressiva de 0% a 22,5%.

A taxação dos fundos exclusivos já havia sido anunciada pelo governo como fonte de compensação do aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda para contribuintes que recebem até R$ 2.640 mensais Os fundos exclusivos também são conhecidos como fundos dos "super-ricos". São feitos de forma personalizada para o cotista e, atualmente, têm pagamento de imposto somente no momento de resgate da aplicação.

Segundo informações divulgadas pelo Planalto, o texto da MP assinada por Lula acaba com a tributação única no resgate. A medida determina que a cobrança será realizada duas vezes ao ano - o chamado "come-cotas". A MP prevê que o cotista que decidir iniciar a contribuição ainda neste ano será tributado com alíquota de 10%.

Estimativas do Planalto apontam que 2,5 mil brasileiros têm recursos aplicados nos chamados fundos dos "super-ricos". Há exigência de investimento mínimo de R$ 10 milhões, com custo de manutenção de até R$ 150 mil por ano. No total, o governo diz que os valores aplicados somam R$ 756,8 bilhões, equivalente a 12,3% dos fundos no Brasil. Com a nova cobrança, o governo espera arrecadar R$ 24 bilhões entre 2023 e 2026.

Também assinei a Medida Provisória que tarifa super-ricos e um projeto de lei que tributa o capital de brasileiros em paraísos fiscais. Vamos incluir os ricos no pagamento de impostos, os mais pobres no orçamento e garantir dignidade às famílias brasileiras. — Lula (@LulaOficial) August 28, 2023

Com g1