Petrobras reduz dividendos e prioriza investimentos em nova política de remuneração dos acionistas

O conselho de administração da Petrobras aprovou, nesta sexta-feira (28), uma nova política de dividendos, que reduz o valor distribuído aos acionistas. A empresa anunciou também uma modalidade de recompra de ações, a exemplo de outras companhias do setor. A mudança na política de dividendos é uma das promessas de campanha do governo Lula (PT), crítico da política que levou a Petrobras a se tornar uma das maiores pagadoras do mundo durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

O novo modelo diminui o repasse de dividendos de 60% para 45% do fluxo de caixa livre, ou seja, a diferença entre fluxo de caixa operacional e investimentos, quando a dívida da empresa estiver abaixo de 65 bilhões de dólares. Também estabelece a remuneração mínima anual de US$ 4 bilhões em dividendos sempre que o preço do petróleo estiver acima dos US$ 40 por barril, independentemente do nível de endividamento.

O conceito de investimentos que definem o montante dos dividendos passa a considerar, além das “aquisições de imobilizados e intangíveis”, as compras de participações societárias e/ou aumento de participação em empresas, inclusive naquelas controladas. Com a redução aprovada nesta sexta, a Petrobras se aproxima de concorrentes internacionais que usam o indicador de fluxo de caixa como parâmetro e, segundo levantamento do Goldman Sachs, distribuem entre 25% e 40% do indicador.

A Petrobras afirmou que seu objetivo com a nova política é “promover a previsibilidade do fluxo de pagamentos de proventos aos acionistas, ao mesmo tempo em que garante a perenidade e a sustentabilidade financeira de curto, médio e longo prazos da Petrobras, sem comprometer a capacidade de crescimento da Companhia”.

Em março, a gestora de recursos Janus Henderson informou que a Petrobras foi a segunda maior pagadora de dividendos no mundo em 2022, com a distribuição de 21,7 bilhões de dólares, 8,4% a mais que em 2021.

Dessa política adotada sob o governo de Jair Bolsonaro decorreu o apelido de “vaca leiteira”, ou seja, uma empresa que remunera amplamente os acionistas, a partir de uma lógica de redução de investimentos e venda de ativos. O governo Lula, por outro lado, defende que uma parcela maior do fluxo de caixa seja utilizada em novos investimentos.