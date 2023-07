Eduardo Braga será o relator da reforma tributária no Senado

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) será o relator da reforma tributária no Senado Federal. A informação foi confirmada nesta terça-feira (11) pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), após reunir-se com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Braga usou suas redes sociais para comentar a indicação. Ele disse que nâo vê aumento na carga tributária e que a estimativa é que o "nosso relatório seja colocado em votação no mês de outubro".

"Agradeço os cumprimentos e a confiança manifestados, há pouco, em Plenário, pelo senador, em razão da relatoria da PEC da reforma tributária a mim confiada. Queremos analisar tudo com números. Coube à Câmara dos Deputados definir os conceitos tributários. Vamos, a partir de agora, estudar os impactos desses referenciais", postou o senador amazonense.

O ministro Fernando Haddad manifestou confiança na aprovação, ainda este ano, tanto da reforma tributária quanto do projeto de lei que restaura o voto de desempate no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

“Estamos confiantes de que vamos aprovar as matérias vindas da Câmara, com a independência que o Senado tem, no sentido de aperfeiçoar os textos. Muito confiantes de que promulgaremos uma reforma tributária, depois de tantas décadas, à altura dos desafios que estão colocados para o Brasil”, disse Haddad.