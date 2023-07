Haddad diz que Lula livrou Brasil de tragédia econômica: 'se eleição fosse hoje, não seria tão apertada'

Fernando Haddad, ministro da Fazenda do governo Lula (PT), disse nesta segunda-feira (10), durante entrevista ao Podcast ‘O Assunto’, da jornalista Natuza Nery, que a economia brasileira viveu uma "década trágica" entre os anos de 2013 e 2022.

O período inclui não só os governos de Jair Bolsonaro (PL) e Michel Temer (MDB), mas também o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que governou entre 2011 e 2016, até que sofreu um impeachment.

"Foi uma década trágica na história brasileira. De 2013 a 2022, foram 10 anos que vão marcar a nossa história e são anos que vão ensejar muitas teses, muitos estudos de historiadores, sociólogos, cientistas políticos e economistas para saber o que de fato aconteceu", disse o ministro.

A declaração serviu para embasar seus elogios ao governo do presidente Lula, do qual exerce cargo no primeiro escalão. Haddad acredita que as mudanças econômicas implementadas no país, como a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal, fizeram com que o presidente da República tenha ganhado mais popularidade em comparação com o momento da eleição.

Haddad contou que a preocupação era tanta durante a campanha política que ele próprio falou a Lula que temia por uma derrota da eleição para o então presidente Jair Bolsonaro.

“Você está falando com uma das poucas pessoas que disse para o Lula que poderia perder a eleição: 'Nós temos que ampliar, senão corremos o risco de perder. É muito dinheiro sendo despejado nesta eleição como nunca se viu, e isso vai ter algum impacto, de 2,3% do eleitorado ", explicou.

De acordo com o petista, o cenário mudou após seis meses de governo. Ele reforça que uma possível eleição ocorrida agora teria números melhores que os de outubro passado.

“Dado esse pressuposto, a mesma pessoa está te dizendo: ‘Se a eleição fosse hoje, ela não seria tão apertada quanto foi em outubro do ano passado. Tenho certeza que se fizesse uma pesquisa hoje, em quem você votaria se a eleição fosse hoje, o presidente Lula ganharia com uma margem maior. Não extraordinária, mas maior”, argumentou.

'Menos frigideira'

O ministro também falou sobre a relação com o Congresso. Haddad disse sentir que a pressão contra ele vinda de aliados e adversários vem diminuindo.

"O amigo e o inimigo. O fogo diminuiu. Eu estou me sentindo menos na frigideira do que eu estava três meses atrás. Tinha muita gente na chamada Faria Lima que falava ‘o Haddad não dá para ser ministro da Economia’. Ou não acompanhou o meu trabalho na prefeitura, ou no Ministério da Economia ou não leu o que eu escrevi na vida toda", prosseguiu.

Haddad obteve vitórias na última semana, como a aprovação da Reforma Tributária e das mudanças nas regras do Carf pela Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, indicadores econômicos melhoraram nos últimos meses, como a valorização do real ante o dólar e a redução das expectativas de inflação.

Foto com Tarcísio

Haddad também comentou sobre a foto polêmica em que aparece ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o que teoricamente teria desencadeado um racha entre o governador e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo Haddad, a conversa com Tarcísio sobre a reforma tributária teve início pelo bom relacionamento que os dois desenvolveram na disputa eleitoral.

"Apreciei disputar com ele o governo do Estado. Nós tivemos uma campanha propositiva, de nível. Ninguém xingou ninguém, discutindo ideias, não teve baixaria. É o que o Brasil está precisando, de política com 'P' maiúsculo", disse. Tarcísio venceu Haddad em São Paulo com 55,27% dos votos, contra 44,73%, no 2º turno.

Um dia antes da aprovação da PEC na Câmara, o governador e o ministro se reuniram para discutir o texto. Depois do encontro, o chefe do Executivo paulista disse concordar com “95%” da mudança, o que estremeceu sua relação com o ex-chefe. Haddad disse não se importar com Bolsonaro.

"Imagina se eu estava preocupado com o Bolsonaro? Para mim, o Bolsonaro é uma pessoa preocupante pelo que ele faz e pelo que ele representa. Eu jamais me preocupei em preocupá-lo. Na verdade, o país que deve estar preocupado com ele, não eu em saber o que ele vai achar de uma foto ao lado do governador”, reforçou.