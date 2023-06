Petrobras ajuda na inflação e reduz preços da gasolina em 5,3% e do GLP em 3,90% para as distribuidoras, a partir de amanhã

A Petrobras anunciou nesta sexta (30) que, a partir de amanhã, vai reduzir os preços da gasolina A e do GLP, o gás de botijão, vendido às distribuidoras em suas refinarias. A medida, que vai ajudar a atenuar o impacto da volta dos impostos dos combustíveis em julho, terá redução de R$ 0,14 por litro (-5,3%) no preço médio de venda de gasolina A, que passará a ser de R$ 2,52 por litro.



Com a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 1,84 a cada litro vendido na bomba.



Já o botijão de gás liquefeito de petróleo terá redução de R$ 0,10 por kg (-3,9%) no preço médio de venda para as distribuidoras, que passará de R$ 2,5356 para R$ 2,4356 por kg, equivalente a R$ 31,66 por botijão de 13kg.



Margens da intermediação



Em seus comunicados, a Petrobras ressalva que “o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto, no caso da gasolina, é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição”. No caso do GLP, o preço final no ponto de venda “é afetado também por outros fatores como impostos e margens de lucro da distribuição e da revenda”.



Segundo a estatal, “a redução do preço da Petrobras tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional”.



“Ciente da importância de seus produtos para a sociedade brasileira, a companhia destaca que na formação de seus preços busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente”, conclui a nota.