Soja: Mato Grosso do Sul vai colher safra recorde de 15 milhões de toneladas em 2022/23

Mato Grosso do Sul deve produzir nesta safra 2022/23 um total de 15 milhões de toneladas de soja, um volume recorde, informou em nota a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semagri), com base em levantamento do Projeto Siga em parceria com a Aprosoja-MS.

Segundo o levantamento, a safra recorde decorre da expansão em 6% da área plantada, com 4 milhões de hectares, e também da maior produtividade por hectare. "Atingimos os 4 milhões de hectares plantados, com um aumento da produtividade média, chegando a 62 sacas por hectare, sendo que a projeção era de 58 sacas", diz na nota o secretário da Semagri, Jaime Verruck. "Expandimos a produção do grão para áreas que eram até então ocupadas pela pecuária e que tinham algum grau de degradação. Isso mostra que a política agrícola do Estado tem atingido resultados adequados."

Verruck ressaltou também que o estímulo à maior produção veio da instalação, em Mato Grosso do Sul, de novas indústrias para esmagamento e beneficiamento de soja. "Tivemos a expansão do processamento de soja no Estado, com a abertura da Coamo em Dourados; da Cooperativa Lar, em Caarapó; da Aliança Agropecuária em Bataguassu e devemos anunciar, nas próximas semanas, uma nova indústria de soja em Naviraí", adiantou.