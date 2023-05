BB lucra R$ 8,550 bilhões e novamente supera ganho de R$ 8,435 bilhões do Itaú

E o lucro ajustado do Banco do Brasil voltou a surpreender no 1º trimestre, alcançando R$ 8,550 bilhões, o recorde entre os bancos brasileiros, superando os R$ 8,435 bilhões do Itaú no mesmo período (o Bradesco lucrou apenas R$ 4,280 bilhões). No último trimestre do ano passado, o BB já tinha assumido o pódio, com R$ 9,034 bilhões, contra R$ 7,668 bilhões do Itaú. O lucro do BB caiu 5,4% frente ao 4º trimestre de 2022, mas apresentou evolução de 28,9% sobre o 1º trimestre do ano passado.



Com a menor exposição de crédito na Americanas, entre os grandes bancos do país, o BB, que não tinha feito provisões em dezembro, destacou R$ 1,9 bilhão para cobrir perdas da varejista, mas conseguiu reduzir em 10,4% as provisões para devedores duvidosos, de R$ 6,534 bilhões, em dezembro de 2022, para R$ 5,855 bilhões no 1º trimestre. É que o BB teve a reversão de R$ 2,546 bilhões na provisão para cliente do setor agroindustrial em recuperação judicial desde 2019, cuja dívida foi reconhecida com perda no valor da debênture emitida pela empresa, transferida à conta de Títulos e Valores Mobiliários.



O Banco do Brasil também superou o Itaú na carteira de crédito ampliada. No critério que inclui avais e fianças, o BB tinha emprestado R$ 1,032 trilhão, um crescimento de 2,7% sobre o último trimestre do ano passado e de 16,8% sobre o 1º trimestre de 2022. O total emprestado, incluindo avais e finanças, pelo Itaú no Brasil era de R$ 924 bilhões.



Embora seja o maior emprestador do país para o agronegócio, que gerou 23,8% das receitas de crédito (R$ 7,696 bilhões) de suas operações no 1º trimestre, a carteira mais importante e de maior rentabilidade é a que envolve as pessoas físicas (R$ 13,030 bilhões ou 40,3% das receitas totais). De 2022 para 2023, a fatia do agronegócio avançou de 21,2% para 23,8%, enquanto a de pessoas físicas encolheu de 46% para 40,3%. A receita de crédito das empresas aumentou de 27,3% em 2022 para 29,7%.



Por ter as contas do funcionalismo público e da maioria dos funcionários de estatais, a inadimplência no BB continua baixa (2,62%) e explica a sua vantagem perante os demais bancos, que pressionavam o governo Bolsonaro pela privatização do BB. Com a eleição de Lula, a ideia é página virada e os bancos devem se preparar para sofrer mais concorrência do Banco do Brasil.



Em gestão de recursos, por exemplo, o BB acumulava R$ 2,056 trilhões em administração de fundos, incluindo as aplicações do seu fundo de pensão (Previ). O Itaú tinha R$ 1,613 trilhão e o Bradesco R$ 1,107 trilhão.



Na disputa pelas receitas de prestação de serviços, o Itaú liderou com R$ 10,347 bilhões, seguido pelos R$ 8,7 bilhões do Bradesco e os R$ 8,1 bilhões do BB.