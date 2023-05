Dólar fecha abaixo de R$ 4,90 e atinge menor valor em um ano

O dólar registrou uma queda acentuada nesta segunda-feira (15), fechou abaixo dos R$ 4,90 e atingiu o menor valor em quase um ano. Enquanto isso, a Bolsa de Valores de São Paulo teve seu oitavo pregão consecutivo de alta.

A moeda americana fechou o dia com queda de 0,65%, a R$ 4,89, menor preço desde junho de 2022. Enquanto isso, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, registrou um aumento de 0,52%, alcançando os 109.029 pontos.



O dólar também apresentou queda em relação a outras moedas, como o índice DXY, que avalia o desempenho da moeda americana em comparação com outras moedas fortes, registrando uma baixa de 0,26% nesta segunda-feira.

No contexto brasileiro, a sequência de altas na Bolsa e as expectativas em relação à tramitação do arcabouço fiscal contribuíram para o bom desempenho do real em relação ao dólar.



Sócio da FMB Investimentos, Fernando Bento avaliou que, nos últimos dias de alta do Ibovespa, "foi observado um aumento significativo na entrada de investidores estrangeiros, que optaram por vender dólares para ingressar no mercado brasileiro".

Além disso, ainda de acordo com ele, "há otimismo em relação ao arcabouço fiscal no Congresso, que pode se tornar mais rigoroso ao adicionar restrições ao governo caso as metas fiscais não sejam cumpridas", completou.

Embora haja otimismo em relação a um possível acordo, as incertezas aumentam o receio dos investidores. Por isso, existe uma cautela nos mercados dos Estados Unidos devido às negociações em andamento sobre o aumento do teto da dívida do país.

O que está mexendo com os mercados?



No exterior, o principal destaque do dia permanece com a renegociação do teto da dívida dos Estados Unidos. No fim de semana, o presidente norte-americano, Joe Biden (Democrata), informou que pretende se reunir com líderes do Congresso nessa terça-feira (16), sinalizando que permanece otimista sobre um acordo para aumentar o limite de empréstimos do país.

Biden quer elevar o teto para que o governo consiga arcar com as despesas do país, mas nas últimas semanas vinha enfrentando certa resistência da oposição.

A expectativa, segundo pontuaram analistas do BTG Pactual, é que haja progresso nas negociações nesta semana. Além disso, o encontro de Biden com o presidente da Câmara, Kevin McCarthy (Republicano), traz otimismo ao mercado, dizem.

Outro ponto citado por analistas é a perspectiva de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) interrompa o ciclo de altas de juros em breve — cenário que também acaba beneficiando moedas de países emergentes, como o real brasileiro.

Bolsa sobe

Na Bolsa brasileira, o desempenho positivo foi impulsionado principalmente pela Vale, que registrou alta de 1,43%, em linha com os contratos futuros do minério de ferro. As empresas Eztec (5,24%), Klabin (4,54%) e Gol (4,34%) também apresentaram as maiores valorizações da sessão.

Na contramão, as ações da Petrobras exerceram pressão de baixa sobre o Ibovespa, com quedas de 1,99% nas ações ordinárias e 2,05% nas preferenciais. A queda foi impulsionada pelas declarações do presidente da companhia, Jean Paul Prates, sobre possíveis mudanças na política de preços dos combustíveis da petroleira.

Os juros futuros de curto prazo continuaram a subir após a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril na última sexta-feira. Os contratos com vencimento para janeiro de 2024 foram de 13,29% para 13,31%.