Eletrolux Group investe R$ 700 milhões em nova fábrica no Paraná

O Electrolux Group anunciou a construção de uma nova fábrica sediada no município de São José dos Pinhais (Paraná). O acordo foi firmado com o governo estadual e com a prefeitura local. No total, o investimento será de mais de R$ 700 milhões, que inclui a construção da nova unidade fabril e a remodelação do portfólio atual de produtos.

A unidade de São José dos Pinhais terá aproximadamente 50 mil m2 de área construída em sua primeira fase de obras, prevista par ser entregue no final de 2024. A segunda etapa das obras deve ser finalizada no final de 2025.

A fábrica deve gerar aproximadamente dois mil novos postos de trabalho, sendo 500 novos empregos diretos, e 1.400 empregos indiretos da cadeia de fornecedores. Outros mil colaboradores estarão envolvidos diretamente durante a construção da unidade.

A unidade contará com a gestão inteligente de água e energia. Adicionalmente, terá uma área de preservação permanente, totalizando 20% dos mais de 1,5 milhão de metros quadrados do terreno.

"Com essa nova unidade, ampliaremos nossa capacidade produtiva e nosso mix de produtos. Seremos ainda mais competitivos, fortalecendo a economia da região", afirma, em nota, Leandro Jasiocha, CEO do Electrolux Group América Latina. O executivo destaca ainda a "relação de longo prazo" entre a companhia e o Estado do Paraná. A empresa tem três unidades fabris na região metropolitana de Curitiba. (com Agência Estado)