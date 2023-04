Brasil bate recorde de transações via Pix em março e perde só para Índia no Mundo

Lançado em novembro de 2020, o Pix - sistema de transferência instantânea do Banco Central - hoje já é a principal meio de pagamento dos brasileiros. Prova disso é o aumento gradual de operações financeiras por meio da alternativa. Segundo números divulgados nesta quarta-feira (19) pelo Banco Central (BC), ocorreram 3.003.362 operações em março de 2023.

Essa foi a primeira vez, em dois anos e meio de existência, que o sistema registrou mais de 3 milhões de transações mensais. O valor movimentado também bateu recorde, com R$ 1,28 trilhão transferidos.

Em janeiro e fevereiro, a quantidade de transferências ficou em torno de 2,5 milhões. O recorde anterior havia sido registrado em dezembro, quando ocorreram 2,873 milhões de operações.

Brasil é o 2º em transferências no mundo

Além da marca expressiva estabelecida no mês passado, o Pix tornou-se o segundo sistema de pagamentos instantâneo do planeta, atrás somente da Índia. Com 29,2 bilhões de transações em 2022, a modalidade detém 15% das operações desse tipo em todo o mundo. A Índia, com 89,5 bilhões de operações, domina as estatísticas. O BC informou que os dados foram sistematizados pela pesquisa Prime Time for Real-Time Report, feita pelas empresas especializadas ACI Worldwide e GlobalData.

Segundo a pesquisa, completam a lista dos maiores mercados globais em número de transações, a China, com 17,6 bilhões de transações (crescimento de 0,9%); a Tailândia, com 16,5 bilhões de transações (crescimento de 63,4%), e a Coreia do Sul, com 8 bilhões de transações (crescimento de 9,6%).