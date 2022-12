Analistas preveem dólar ainda forte no mundo em 2023, mas sem atingir picos de 2022

Antonio Perez - Se houve um 'trade' vitorioso em 2022, para usar o jargão do mercado, foi o da aposta no fortalecimento global do dólar. Impulsionada pelo desempenho relativo superior da economia dos Estados Unidos e pela guinada do Federal Reserve, que elevou a taxa básica de juros da faixa entre 0% e 0,25% para o intervalo entre 4,25% e 4,50%, a moeda americana alçou voo no ano. O índice DXY - que mede o desempenho do dólar frente uma cesta de seis divisas fortes - atingiu o maior nível em 20 anos, tocando, em fins de setembro, os 114 pontos. O euro alcançou em julho, pela primeira vez, a paridade em relação ao dólar e o iene foi negociado, em outubro, no nível mais baixo em relação à moeda americana em 24 anos. Embora tenha perdido fôlego em dezembro, o Dollar Index ainda acumula valorização de quase 9% no ano.



Especialistas e economistas ouvidos pelo Broadcast observam que a aposta em nova rodada de fortalecimento do dólar em 2023 é bem menos óbvia. A perspectiva é a de que a moeda americana possa continuar em níveis elevados em relação a seus pares fortes, em especial ao longo do primeiro semestre do próximo ano, mas a volatilidade deve aumentar e os picos vistos em 2022 provavelmente não serão retomados.

Há dúvidas sobre a extensão e a magnitude do aperto monetário adicional nos EUA. Embora a inflação dê sinais de arrefecimento, o mercado de trabalho continua exibindo números fortes. Não se sabe qual será o impacto dos juros mais altos na economia americana e há quem preveja um período recessivo, o que poderia levar o Fed a mirar uma taxa terminal menor. De outro lado, analistas não identificam fatores capazes de turbinar os rivais do dólar em 2023. A Europa ainda sofre com a crise dos preços de energia e o prolongamento da guerra na Ucrânia, o que aumenta os temores de estagflação no continente e limita o fôlego do euro. Apesar de o Banco do Japão (BoJ) ter ampliado em dezembro a banda de variação das taxas dos títulos públicos de 10 anos, o que deu um alento ao iene, a perspectiva é de que a política monetária japonesa ainda siga em níveis muito acomodatícios.

"Em 2022, a valorização do dólar foi algo relativamente fácil de prever, com os diferenciais de crescimento e taxa de juros dos EUA com relação ao resto do mundo. Para 2023, não está claro, porque há mudanças no contexto global", afirma o economista-chefe do Banco Fibra, Cristiano Oliveira, que ainda vê espaço para valorização da moeda americana nos primeiros meses de 2023, quando ainda estará em curso o processo de aperto monetário pelo Fed. "Com o fim da alta de juros pelo Fed em meados do primeiro semestre, o dólar deve perder impulso. Tenho a impressão que cada moeda desenvolvida terá uma história diferente para contar no final de 2023", acrescenta Oliveira.

Para o economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima, é improvável que o índice DXY supere em 2023 os picos vistos em 2022, dado que a perspectiva de alta da taxa básica de juros dos EUA para nível superior a 5% já está bem refletida nos preços dos ativos.

Segundo o economista, há pelo menos duas percepções sobre a trajetória de inflação nos EUA. A primeira é de que o ritmo de alta dos preços desacelere e que o Fed encerre o ciclo de aperto no primeiro trimestre, levando o mercado a especular quando a taxa começará a cair. Nesse caso, o dólar perde parte de seu apelo. Em outro cenário, a inflação surpreende para cima e obriga o BC americano a prolongar o aperto ou, pelo menos, a manter a taxa básica congelada em níveis mais elevados por período prolongado. Esse quadro, embora aumente o risco de recessão, tende a estimular o apetite por ativos americanos e dar sustentação ao dólar.

"Não dá para apostar nesse trade de dólar cada vez mais forte, mas também não vamos ver uma moeda fraca. Vai ser um ano de movimento menos direcional e de mais volatilidade", afirma o economista-chefe da Western Asset. "Se a Europa sair da crise energética, o BCE (Banco Central Europeu) pode subir um pouco mais os juros, o que ajudaria o euro. O Japão continua com inflação muito baixa e não deve mudar."

Rivais com problemas

O banco Goldman Sachs afirma, em relatório, que o dólar "ainda está esperando por um desafiante", embora "o campeão pareça um pouco cansado", com sinais de arrefecimento da inflação nos EUA e o fato de que o Fed "parecer se encaminhar para o fim do ciclo de aperto" monetário. Para que o dólar caia "substancialmente", contudo, seria necessário que houvesse um ambiente mais favorável a seus rivais.

Segundo o Goldman Sachs, o BCE tem espaço limitado para dar apoio ao euro por meio de uma política monetária mais agressiva, dada a fraqueza da economia da zona do euro. Além disso, um aperto quantitativo (quantitative tightening, em inglês), com redução do balanço patrimonial à maneira conduzida pelo Fed, significaria menos apoio ao crédito soberano de países da região, o que, no fim, é negativo para o euro.

"Em resumo, os fundamentos para dominância do dólar diminuíram um pouco, mas ainda mantemos a visão que outras moedas têm alguns obstáculos importantes a serem superados", afirma o Goldman Sachs.

Na mesma linha, a economista Claudia Rodrigues, do C6 Bank, também vê na fraqueza de outras economias desenvolvidas o principal fator para que o dólar se mantenha em níveis relativamente altos ao longo de 2023. Europa e Reino Unido, destaca, ainda têm de lidar com os efeitos ao mesmo tempo inflacionário e recessivo da guerra na Ucrânia. Embora o Fed possa desacelerar o ritmo de alta, deve manter a política monetária em campo restritivo por mais tempo para tentar esfriar o mercado de trabalho, ainda em níveis apertados.

"O impacto da alta de juros nos EUA na atividade deve ser menor do que de elevações de juros na Europa e a tendência ainda é de um dólar forte", afirma a economista do C6 Bank.

O banco Credit Suisse ressalta que os fatores que levaram o índice DXY a ter seu melhor desempenho anual em anos - como taxas de juros mais altas nos EUA e a busca pela moeda americana como refúgio em épocas de aumento da aversão ao risco - devem continuar em parte presentes na maior parte do ano que vem.

"É de se esperar que o dólar permaneça em grande parte sobrevalorizado ao longo de 2023", afirma o banco suíço, em relatório, ressaltando que pode haver um "ponto de virada" caso as condições que dão sustentação à moeda americana se revertam. "Em outras palavras, seria necessária uma mudança da postura do Fed com melhoria das perspectivas econômicas globais para que o dólar possa devolver seus ganhos."