Lula confirma Mercadante para a presidência do BNDES

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta terça-feira (13) que o ex-ministro da Casa Civil e da Educação Aloizio Mercadante (PT) será o próximo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O anúncio foi feito durante discurso do petista em evento de encerramento dos trabalhos da equipe de transição de governo, realizado no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

"Vi algumas críticas sobre você, sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato, Aloizio Mercadante será presidente do BNDES", declarou Lula, enfatizando que "vai acabar a privatização no país".

Mercadante, que é formado em economia pela Universidade de São Paulo (SP), foi eleito deputado federal pela primeira vez em 1991 e candidato a vice-presidente na chapa de Lula - derrotada por Fernando Henrique Cardoso (PSDB) - em 1994.

Durante sua carreira, também ocupou os Ministérios da Casa Civil e da Educação. Após a eleição de Lula, em outubro passado, Mercadante foi escolhido para coordenar os grupos técnicos da transição de governo.

Hoje, inclusive, disse que o orçamento público "não tem dinheiro" para cesta básica, defesa civil e investimentos em obras, mas afirmou que conseguiu "fechar estrutura de governo sem aumentar gastos com cargos". (com agência Ansa)