Alckmin diz que novo governo não vai desfazer reformas e defende 'rigor fiscal'

O vice eleito ressaltou a importância de reformas, mas disse que governar "é escolher", e que essa escolha tem que alinhar o ajuste fiscal ao "o olhar social" para que o Brasil possa realmente crescer.



Participando nesse sábado (26) de um evento promovido pelo Esfera Brasil no Guarujá, em São Paulo, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, garantiu que o novo governo não vai desfazer reformas. Alckmin ainda defendeu a reforma trabalhista, negou a volta do imposto sindical e prometeu "quatro anos de ajuste fiscal".

"Não tem nenhuma reforma a ser desfeita. […] A reforma trabalhista é importante. Não vai voltar imposto sindical e legislado sobre acordado. Não vai", disse o vice eleito.



O argumento do psdbista é contrário ao de algumas alas do PT que queriam desfazer reformas, relata a mídia. Entretanto, mais tarde em entrevista coletiva, o ex-governador de SP disse que reformas já feitas poderão sofrer "pequenas mudanças".



"Pequenas mudanças são naturais, isso é para ser discutido. Estamos frente também a um fato novo, que é a questão das plataformas digitais. Mas a reforma mais estruturante não será revogada, pode aprimorar. E fazer novas reformas é essencial. Eu destacaria a reforma tributária", afirmou Alckmin.



"Como fazer o Brasil crescer? Rigor fiscal, não há menor dúvida. Essa é uma briga interminável. Isso não é incompatível e nós temos que gradualmente trabalhar junto à questão social", disse acrescentando que há espaço para ajuste fiscal.

Alckmin encerrou suas declarações prometendo ajuste fiscal com olhar "social" e durante todo o mandato, não apenas no início do governo: "Governar é escolher. Tem muita forma de fazer ajuste, porque é necessário. Mas fazer ajuste com olhar social." (com agência Sputnik Brasil)