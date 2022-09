Em reunião de comércio com G20, Brasil defende reforma agrícola para combater insegurança alimentar

Em reunião com ministros do Comércio do G20 na sexta-feira (23), na Indonésia, países como Brasil, Argentina e Austrália enfatizaram a necessidade de se avançar em negociações agrícolas globais – acesso a mercados (corte de tarifas) e apoio doméstico (corte de subsídios). O objetivo, sobretudo, seria a colaboração para uma maior segurança alimentar no mundo.

O secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Itamaraty, embaixador Sarquis J.B. Sarquis, que representou o Brasil, disse que "houve consenso de que, por mais que se vejam tendências de protecionismo e certa bifurcação do comércio, tornando-se menos global em algumas áreas sensíveis e estratégicas, o comércio internacional continuará a expandir-se por via de cadeias regionais, inter-regionais e globais".

Durante o encontro, os países do grupo das maiores economias do mundo avaliaram que o comércio internacional continuará a se expandir, apesar das turbulências na globalização.



Sarquis acrescentou que "consumidores, investidores e produtores buscam aumento e difusão de eficiências econômicas e ambientais, além de redução de volatilidade de preços e diversificação de fornecedores nos setores agrícolas, industrial e de serviços". O embaixador também afirmou "que o Brasil continuará contribuindo para a reforma da OMC e para o seu revigoramento".



O Brasil voltou a defender uma saída para que o Orgão de Solução de Controvérsias da OMC se torne de novo operacional até a próxima conferencia ministerial da entidade, dentro de dois anos.



O país encampa essa ideia porque, segundo Sarquis, muitos apontaram que esse tipo de dinâmica na OMC precisa ser mantido para que a próxima conferência ministerial da entidade possa ter avanços nos pilares de negociações, de solução de controvérsias e de transparência e monitoramento das políticas comerciais dos países membros. (com agência Sputnik Brasil e jornal Valor Econômico)