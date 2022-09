Próximo presidente deverá propor alternativa a teto de gastos, diz Goldman Sachs

Cícero Cotrim - O cenário fiscal do Brasil deverá se deteriorar a partir de 2023, independentemente de quem saia vitorioso das eleições deste ano, avalia o Goldman Sachs. Para o banco, a pressão por aumento de gastos públicos no ano que vem sugere que o próximo governo deverá propor a substituição do teto dos gastos por uma nova âncora fiscal, provavelmente menos restritiva.

"Esperamos que o próximo presidente proponha uma Emenda Constitucional para suspender o teto de gastos e, em um segundo momento, propor uma nova (e provavelmente mais flexível) regra fiscal para ancorar a política fiscal", escrevem os analistas do banco Alberto Ramos, Sergio Armella, Santiago Tellez e Renan Muta, em relatório.

Entre as pressões fiscais que devem se materializar já no ano que vem, o Goldman Sachs cita o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 e, possivelmente, a ampliação do valor do benefício. A medida é defendida pelos dois líderes nas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao mesmo tempo, o banco nota que é improvável uma reversão rápida das desonerações sobre combustíveis no ano que vem. Ainda se somam ao quadro a pressão por reajustes no funcionalismo público e o reajuste na tabela do Imposto de Renda, também defendido pelos dois principais candidatos à Presidência.

O cenário-base do banco - que não cita um vencedor específico das eleições - indica um déficit primário de 1,0% do Produto Interno Bruto (PIB) para o setor público consolidado em 2023, após um superávit de 1,3% do PIB previsto este ano. O Goldman também espera aumento da dívida bruta do País, de 78% do PIB em 2022 para 82,8% do PIB no ano que vem.

Cenários

Em caso de vitória do ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto, o Goldman Sachs espera que o governo promova uma expansão de gastos públicos. No curto prazo, esse modelo acarretaria em um crescimento mais forte da demanda doméstica, inflação mais alta e déficits mais profundos para o setor público e para as transações correntes.

"No médio prazo, uma estratégia mais ativa de 'tributar e gastar' levaria a um aumento do prêmio de risco fiscal (dívida maior) e diminuir o potencial de crescimento", alertam os analistas. "Por fim, um governo Lula seria percebido como mais comprometido com a agenda ESG, o que pode gerar dividendos na política externa."

Caso Bolsonaro alcance a vitória, o banco espera um cenário de menor governabilidade, mas com menos risco fiscal e uma agenda reformista que atenda ao setor privado. "Além disso, esperaríamos ver um novo esforço para reduzir o tamanho do Estado (com privatizações e concessões), um papel limitado para estatais, restrição aos gastos do governo, e a busca por uma reforma tributária positiva para o investimento", diz o Goldman.