O Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, aumentou as taxas de juros em 0,75 ponto percentual pela terceira vez consecutiva nesta quarta-feira (21).

Com a elevação, os juros estão na faixa entre 3% a 3,25%, maior nível desde janeiro de 2008. "Não há maneira indolor de vencer a inflação", declarou o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmando que os aumentos "são adequados" e prevendo taxas médias acima de 4% para o final deste ano e 6% em 2023. (com agência Ansa)