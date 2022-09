BTG faz oferta por ativos da MMX, mas desagrada a Eike e credores

O BTG Pactual fez proposta direta para a compra de debêntures emitidas pela Anglo American e que fazem parte do processo de falência da MMX, a antiga mineradora de Eike Batista. A oferta conseguiu colocar Eike e seus credores do mesmo lado. Ambos estão insatisfeitos com a solução e vão à Justiça, apurou o Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O entendimento é de que o BTG está sendo favorecido, pois o banco apresentou proposta no dia seguinte à divulgação das novas condições para a venda das debêntures pela Juíza Claudia Helena Batista, da 1.ª Vara Empresarial de Belo Horizonte. A decisão elimina a hipótese de novo leilão, que chegou a ser marcado para segunda-feira, dia 12.

Além disso, o prazo para apresentação de propostas seria de três dias úteis, contados a partir das 18h de segunda-feira. A ideia era garantir a venda por pelo menos R$ 360 milhões.

Conforme documentos obtidos pela reportagem, o BTG apresentou proposta na terça-feira, que foi prontamente aceita pelo administrador judicial da MMX. A XP Asset e o Banco Modal manifestaram interesse em entrar no processo ontem.

No entanto, como a proposta do BTG já foi aceita pelo administrador, os demais proponentes teriam de apresentar oferta 1% superior aos R$ 360 milhões e mais 3% sobre a oferta para custeio da due dilligence (investigação prévia) feita pelo BTG para aquisição do ativo.

A venda direta deverá atrair bem menos dinheiro do que em leilão - na última vez em que o certame fracassou, o preço era de R$ 1,25 bilhão. Os recursos arrecadados vão para a redução da dívida da MMX, incluindo o acordo de delação que a empresa fechou com o Supremo Tribunal Federal (STF).