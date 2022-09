Crédito rural: BB prevê contratação de R$ 1,5 bilhão na Expointer

Clarice Couto - O Banco do Brasil prevê alcançar R$ 1,5 bilhão em financiamentos contratados durante a 45ª edição da Expointer, feira agropecuária que está sendo realizada esta semana em Esteio (RS). Os recursos devem se destinar principalmente à aquisição de máquinas, equipamentos e outros investimentos no campo, segundo nota do banco. O BB fechou, na feira, suas primeiras operações de Cédula de Produto Rural (CPR) para empresas de insumos, máquinas e implementos agrícolas, com base nas novas condições de emissão estabelecidas pela Lei 14.421, de 20 de julho. As transações somam cerca de R$ 80 milhões.

O banco também informou ter celebrado as primeiras operações no âmbito do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF Empreendedor, que permite aos agricultores beneficiários a aquisição do seu imóvel rural. Lançou, ainda, o aplicativo da plataforma digital Broto, disponível na App Store e na Google Play.

Safra 2022/23 Na nota, o Banco do Brasil diz que desembolsou, desde o início da safra 2022/23, em 1º de julho, R$ 42,5 bilhões, 51% a mais que o contabilizado em igual período do ano passado. Em toda a temporada, o Banco do Brasil pretende alcançar R$ 200 bilhões em contratações de crédito rural, 48% acima dos R$ 135 bilhões anunciados na safra anterior.

Os R$ 42,5 bilhões foram tomados em mais de 126 mil operações em 4.532 municípios de todas as regiões do País. Os financiamentos contratados por médios produtores, por meio do programa Pronamp, e pelos agricultores familiares, pelo Pronaf, representam 70% do total de operações.