Senado aprova projeto que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos fora da lista da ANS

Débora Álvares e Izael Pereira - O Senado aprovou nesta segunda (29) projeto de lei que acaba com o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde (ANS) e obriga planos de saúde a cobrir tratamentos que não estejam em uma lista de procedimentos preestabelecida pela reguladora. Apesar de o governo e a ANS terem se posicionado contra, a proposta foi avalizada sem nenhuma manifestação contrária, em votação simbólica.

Relatada pelo senador Romário (PL-RJ), a matéria é a mesma já avalizada pelos deputados no início do mês e, portanto, segue agora para sanção presidencial.

No relatório, o parlamentar destacou que o objetivo "é permitir que o paciente tenha acesso à terapia que possa realmente lhe oferecer a melhor solução ou encaminhamento, de acordo com seu quadro clínico e a análise e as ponderações feitas pelo profissional de saúde que lhe assiste".

Segundo ele, a aprovação da proposta também vai reduzir a judicialização por pedidos de tratamento que não constam na lista da ANS, o que vai gerar "segurança jurídica" ao tema.

O projeto determina que a lista de procedimentos será atualizada pela ANS a cada nova incorporação e que o rol servirá de referência para os planos de saúde contratados a partir de 1999. Caso o tratamento não esteja previsto na lista, deverá ser adicionado se cumprir alguns critérios, como comprovação científica da eficácia, além de recomendações da Comissão de Incorporação de Tecnologias no SUS e de pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que seja renomado internacionalmente.