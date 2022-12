Veteranos do cinema estrelam séries do streaming

Dois astros do cinema das últimas quatro décadas, Sylvester Stallone (o eterno Rambo ou Rocky) e Kevin Costner (‘Os Intocáveis’), estrelam duas séries produzidas diretamente para o streaming, ‘Tulsa King’ e ‘Yellowstone’, respectivamente. Ambas chegam ao Brasil através do serviço de streaming Paramount+. A primeira estreia dia 25 de dezembro, junto com Papai Noel. ‘Tulsa King’ tem o badalado Taylor Sheridan como um dos produtores executivos e showrunner (Sheridan é o roteirista de filmes fortes, como ‘Sicário’, ‘Terra selvagem’ e ‘A qualquer custo’). A segunda chega antes, com sua quinta temporada, neste domingo, dia 11, o que prova o seu sucesso.

Stallone, em seu primeiro grande papel na TV, faz um gangster de Nova York que precisa se estabelecer no Oklahoma, em 'Tulsa King', do Paramount+ (Foto: Divulgação )

Tive acesso antecipado aos dois primeiros capítulos de ‘Tulsa King’ e gostei do que vi. Narra a história do chefe da máfia de Nova York, Dwight ‘The General’ Manfredi (Stallone), logo que este é libertado da prisão, após 25 anos. A mando do chefão de NY, ele vai se estabelecer em Tulsa, Oklahoma (um lugar totalmente diferente de sua Nova York, nos hábitos e estilo de vida). Enquanto se ajusta, Dwight lentamente constrói uma equipe, formada por um grupo de tipos improváveis, para ajudá-lo a estabelecer um novo império do crime. Mas, no começo, demora a se habituar com as novas gírias e modo de pensar das pessoas à sua volta, criminosos ou não. É um mundo novo para ele. Inclusive, romanticamente, já que ele tem 75 anos. E o ator explora a sua canastrice e jeito durão para dar mais peso e credibilidade ao personagem. E consegue nos convencer.

A série também é produzida por Taylor Sheridan (junto com Stallone e outros). Não por acaso, Sheridan também está por trás de outras séries de sucesso do Paramount+, como ‘1883’, ‘Mayor of Kingstown’, e mais algumas que ainda vão estrear, que são: ‘1923’, ‘The Bass Reeves Story’, ‘Lioness’ e ‘Land Man’. É um dos maiores acordos feitos com uma só pessoa neste meio. E talento Sheridan já mostrou que tem, dirigindo ou escrevendo. Ele começou como ator, mas não vingou e mudou de ramo.



O outro astro que está se dando bem no streaming, depois de não emplacar mais nada no cinema (apesar de já ter ganhado dois Oscars por ‘Dança com Lobos’), é Kevin Costner, que, neste meio tempo, até já veio ao Brasil se apresentar num festival de country music (!), porque ele também tem uma carreira com artista do gênero, com a banda Kevin Costner and Modern West. A quinta temporada de ‘Yellowstone’, estrelada por ele, estreia neste domingo. Os fãs da família Dutton, finalmente, saberão o que acontece nesta continuação. ‘Yellowstone’ conta a história da família Dutton, encabeçada por John Dutton (Costner). Dutton controla a maior fazenda de gado dos Estados Unidos. Em meio a alianças dúbias, assassinatos não resolvidos, feridas abertas e o respeito conquistado arduamente, a fazenda está em constante conflito com suas fronteiras: uma cidade, uma reserva indígena e o primeiro parque nacional dos Estados Unidos. As quatro primeiras temporadas de ‘Yellowstone’, e também o spin-off ‘1883’, estão disponíveis no Paramount+.



A série, dirigida por Taylor Sheridan (que adora o cenário western, recorrente em seus filmes), nesta quinta temporada, contará com o retorno de Josh Lucas como John Dutton na juventude. Em breve chegará série spin-off ‘1932’, que, na verdade, será uma prequel de ‘Yellowstone’, e tem como astros principais Harrison Ford (vindo aí com mais um Indiana Jones) e Helen Mirren, como os patriarcas da família Dutton. Ambos são outros astros maduros novatos na TV, já que quase nada fizeram de muito relevante neste meio (Mirren estrelou uma minissérie para o HBO, ‘The Great’, sobre Catarina da Prússia em seus últimos anos). É um bom mercado de trabalho, hoje em dia.

A nova série segue a trilha de ‘1883’, o título globalmente mais assistido de todos os tempos no Paramount+. Esta história da origem de ‘Yellowstone’ apresentará uma nova geração da família Dutton e explorará o início do século XX, quando pandemias, seca histórica, o fim da Lei Seca e a Grande Depressão Econômica atormentam a montanha oeste e os Duttons. Ainda está sem data para estrear. Mas tem ‘cara’ de que será o maior sucesso, pelos nomes envolvidos.



STREAMINGS+

* O Prime Video anunciou sete novos atores recorrentes para o elenco da segunda temporada da série ‘O Senhor dos Anéis: os Anéis do Poder’, atualmente em produção no Reino Unido: Gabriel Akuwudike, Yasen ‘Zates’ Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle e Nicholas Woodeson se juntam à série; e o ator do líder Orc Adar foi trocado para a segunda temporada e será interpretado por Sam Hazeldine.

Harrison Ford terá dois grandes papéis na TV, em 2023: além de '1932', também estará em 'Shrinking', que estreia em janeiro na AppleTV+ (Foto: Divulgação)

* HBO Max anunciou que fará spin-off de ‘Cidade de Deus’.

A série, assim como o filme, é uma adaptação da obra literária de Paulo Lins. A ideia do novo projeto é criar um pós-filme, mostrando onde os personagens estariam 20 anos depois dos acontecimentos de 2002.

* Apple TV+ anunciou a data de estreia de “Shrinking”, nova comédia de dez episódios estrelada, escrita e com produção executiva de Jason Segel (“How I met your mother”). Com Harrison Ford (olha ele aí de novo) em um de seus primeiros papéis importantes na TV, “Shrinking” estreia na sexta-feira, 27 de janeiro de 2023, no Apple TV+, com os dois primeiros episódios, seguido por um novo todas as sextas-feiras.

* Já o Paramount+ divulgou que ‘Teen Wolf: the movie’ (baseado em filme dos anos 80 e série dos 90s) estreará em 2023. Os atores do filme, Colton Haynes e Shelley Hennig, estiveram presentes no fim de semana passado, na CCXP, em São Paulo, para divulgá-lo.

* O novo canal por assinatura infantil DreamWorks anuncia a estreia de sua nova série animada, ‘Olivia’, a partir desta semana, às 6h, com novos episódios de segunda a sexta em diversos horários.

* Cosmopolita e tradicional, a cidade de Tóquio é mais do que apenas a capital japonesa. É este o caso do dorama “Sobre amar e saborear”, que terá sua segunda temporada exibida pelo canal Prime Box Brazil em dezembro, e gira em torno de romance e comidas, em Tóquio.

* O Natal está chegando e o serviço de streaming Vix, da TelevisaUnivision, preparou uma lista especial para assistir de graça na plataforma. A seleção tem desde desenhos clássicos para a criançada, passando pelas comédias românticas e dramas, até filmes que abordam histórias bíblicas. O conteúdo pode ser acessado de forma gratuita, sem a necessidade de criar uma conta/login. Basta baixar o app no seu dispositivo favorito, escolher o título e apertar o play. A plataforma também pode ser logada pelo site vix.com.



