Habilidade médica dos cães salvam vidas

A capacidade olfativa dos cães, é algo que vem surpreendendo na sua capacidade de diagnosticar câncer, mesmo em estágio inicial com extrema precisão e especificidade.

Podem fazer isso através da respiração, das fezes e até de compostos orgânicos voláteis.

Os cães tem até 30 milhões de células nervosas receptoras, que detectam o cheiro, enquanto nós humanos, dispomos de cerca de 5 milhões dessas células.

O interesse no diagnóstico através dos cães, começou na década de 80, quando a Revista The Lancet, publicou um artigo na qual a hipótese de diagnóstico precoce de câncer foi levantada. Os pesquisadores descreveram o caso de uma paciente que visitou o seu médico, porque o seu cão mostrava interesse frequente em cheirar e lamber um nevo de pele, que a paciente tinha.

Foi extirpada a lesão, e o exame anatomopatológico revelou melanoma maligno.

Precisão dos cães detetives

Com suas habilidades, colaboraram claramente salvando vidas, como você pode ver em outros estudos:

Em 2013 publicação no British Medical Journal (BMJ) relatou algo semelhante:

"Nosso paciente é um homem de 75 anos que se apresentou após seu cão de estimação lamber persistentemente uma lesão assintomática atrás da orelha direita. O exame revelou uma lesão nodular no sulco pós-auricular. A histologia confirmou melanoma maligno, que foi posteriormente extirpado."

Em 2015, uma publicação no Israel Medical Association Journal, dois cães treinados para detectar câncer de mama, em estágio inicial e avançado tiveram índice de acerto de 100% na confirmação dos casos.

Outro estudo de 2017 publicado no European Journal of Cardio-Thoracic Surgery, relata o caso de um cão treinado que detectou câncer de pulmão precoce a partir da respiração exalada de pacientes com notável precisão. E segundo os pesquisadores do estudo:

"Após o treinamento adequado, expusemos o cão (um cruzamento de 3 anos entre um labrador retriever e um pitbull) a 390 amostras de gás exalado coletadas de 113 indivíduos (85 pacientes com LC [câncer de pulmão] e 28 controles, que incluiu 11 pacientes sem CP e 17 indivíduos saudáveis) para um total de 785 vezes.

O cão treinado reconheceu LC no gás exalado com sensibilidade de 0,95, especificidade de 0,98, valor preditivo positivo de 0,95 e valor preditivo negativo de 0,98."

Outros tipos de câncer também detectados por cães

No caso do câncer colo retal (CCR), essa habilidade olfativa dos cães também tem trazido resultados impressionantes, como podemos observar no artigo publicado no British Medical Journal (BMJ), em 2010:

"Entre os pacientes com câncer colo retal (CCR) e controles, a sensibilidade da detecção do odor canino de amostras de ar em comparação com o diagnóstico convencional por colonoscopia foi de 0,91 e a especificidade foi de 0,99.

A sensibilidade da detecção do odor canino de amostras de fezes foi de 0,97 e a especificidade foi de 0,99. A precisão da detecção do odor canino foi alta mesmo para câncer precoce. A detecção do cheiro canino não foi confundida pelo tabagismo atual, doença colo retal benigna ou doença inflamatória".

Esses detetives caninos são econômicos e não invasivos para detecção precoce do câncer colo retal (CCR), evitando assim até a colonoscopia.

Em 2013, um estudo publicado no BMC Câncer, os cães identificaram corretamente todas as 42 amostras de sangue de pacientes com câncer de ovário, com precisão de 100%.

No caso do câncer de próstata, estudo publicado no Journal of Urology em 2015, os cães também puderam detectar os compostos orgânicos voláteis nas amostras de urina, com alta sensibilidade e especificidade.

