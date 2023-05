Os riscos dos medicamentos milagrosos para emagrecimento

A todo momento surgem novas medicações para “ajudar” no emagrecimento.



E o que temos visto é que o acúmulo de gordura está, cada vez mais, se tornando comum entre as pessoas e com isso, elas buscam uma solução rápida para que elas possam emagrecer e acabam deixando de lado o verdadeiro foco do problema.



Se as pessoas fizessem a devida correção alimentar, associando a exercícios e dormindo bem, elas certamente atingiriam um resultado satisfatório, mas... não é isso que as atrai.



Elas querem, a todo custo, continuar na comodidade e com isso apostam em um atalho, com algum remédio milagroso.



E agora, a bola da vez é a Semaglutida.



Mecanismo de ação

A Semaglutida é um análogo do hormônio glucagon (GLP-1) e age como potencializador dos receptores do glucagon promovendo:



• redução do apetite e da glicose;

• atraso no esvaziamento gástrico após as refeições o que faz com que as pessoas não consigam comer grandes quantidades;

• hipoglicemia e, ao mesmo tempo, age reduzindo a produção de insulina, sem inviabilizar o glucagon;

• redução do peso corporal, por intervir na gordura;

• rejeição por alimentos gordurosos;

• redução da pressão arterial sistólica;

• redução dos lipídeos plasmáticos;

• inibição da inflamação;

• atenuando o desenvolvimento da ateromatose; e

• proteção de placas na aorta, evitando progressão e inflamação no local e no sistema vascular.



Tudo parece maravilhoso, não é? Acontece que isso é o que o laboratório diz... o que ele não conta é o outro lado da história.



História desses medicamentos análogos do glucagon (GPP-1)

No passado quando se pensou nessa solução, os estudos em animais mostraram que esses medicamentos poderiam induzir o surgimento do câncer de tireoide e pâncreas.



Com isso, as tentativas foram deixadas de lado.



No entanto, passaram-se alguns anos e esse assunto voltou a ser evidência, pois a indústria farmacêutica lançou a Victoza (Liraglutida), que também em ratos, fez subir o risco desses canceres.



E mesmo assim, o medicamento virou moda com a propagação de amostragem de tratamentos positivos para o emagrecimento, apesar de ser uma medicação para tratar o Diabetes.



Foram diversos os casos de pacientes que utilizaram o produto sem sucesso na perda de peso ou que sofreram agressões pancreáticas.



Vamos observar o que ocorrerá com a Semaglutida.



Vou deixar um conselho: Por que você deveria trocar o modo natural de perder peso ou trocar o seu diabetes, por um maior risco de câncer pancreático?



Pense nisso...

