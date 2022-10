A crescente incidência da Síndrome Zero

Você já ouviu falar da Síndrome Zero? É um problema nutricional que levam bilhões de pessoas em todo o mundo a fazerem parte de estatísticas de incidência de doenças como obesidade, diabetes, doença cardíaca, hipertensão, síndrome metabólica, artrite, Alzheimer e câncer. Muitos acreditam serem apenas problemas de origem genética e inevitável. Mas a boa notícia é que essa situação pode ser reversível.

Causas geradoras da Síndrome Zero:



1 - Insulina

O principal combustível da Síndrome Zero é a excessiva produção de insulina. Toda vez que você consome carboidratos, ela é liberada, transformando a glicose em energia. Mas quando você se alimenta de forma errada, com muito carboidrato, grãos e doces, seu pâncreas tem que liberar mais e mais insulina.

Essa produção em excesso, com o tempo, faz com que você fique resistente ao hormônio, precisando cada vez de mais. Inicialmente induz à obesidade, e quando o pâncreas não consegue atender a toda essa demanda, é o que chamamos diabetes.

2 - Óleos de sementes ricos em ômega 6 (LA)

É outro componente que turbina essa produção de insulina, pois são riquíssimos em ácido linoleico ômega 6 (LA). Atualmente são consumidos em quantidade excessiva, causando:

•disfunção mitocondrial e sua capacidade de produzir energia celular.

•efeito altamente pró-inflamatório que estimula a oxidação no corpo.

•danos significativos a nível celular, causadores de doenças metabólicas crônicas e degenerativas.

•maior propensão de queimaduras solares e câncer de pele.

3 - Agressores ambientais



Trata-se dos obesogênios xenobióticos, produtos químicos em sua maioria criados pelo homem e novos para este planeta. Como não fomos designados para metabolizá-los, nosso corpo não tem como lidar com eles. Estão presentes na água, no ar, nos alimentos e causam distúrbios endócrinos, promovendo crescimento de células adiposas e acúmulo de gordura.



Por estarem presentes no ar na forma de poluentes ambientais, como metais pesados, são absorvidos na forma de micropartículas de fácil acúmulo no sistema respiratório e gástrico, antes de se alojarem em outras partes do corpo. Podem também causar disbiose intestinal por alteração da microbiota, causando danos nos receptores de insulina nas células e consequentemente diabetes.

4 – Estresse e desnutrição



Quanto mais estamos sob estresse, mais o nosso corpo tende a aumentar o ritmo do nosso metabolismo. Conforme ele aumenta, os processos celulares são ativados e aumenta a demanda por energia – assim como a necessidade por vitaminas e minerais, que são usados de forma acelerada.



Aí, se o estresse se torna crônico ou severo e o corpo está mal abastecido, como acontece com a maioria das pessoas que se alimentam de refinados ou junk food, o corpo sente como uma situação similar ao jejum e entra em metabolismo lento. Episódios repetidos de estresse pioram ainda mais a situação tornando-se cada vez mais difícil a recuperação. Desnutrição ou desnutrição subclínica é muito comum atualmente.



Portanto, tenha atenção a esses fatores. Assim vocEsses são fatores aos quais todos estamos expostos, então cuide-se e busque sempre uma Supersaúde!



