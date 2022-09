Saúde cardiometabólica em queda após a pandemia

Nesses últimos 3 anos de pandemia, tivemos uma mudança importante nos hábitos das pessoas, e muitos se exercitam menos – chegando a ficar em média até 10 horas sentados por dia! Esse sedentarismo consequentemente aumenta as taxas de obesidade, elevação de glicemia e pressão arterial. Por isso, é importante que você tenha atenção a estas dicas:



1. Adote o jejum intermitente cíclico ou uma forma menos desafiadora, o tempo de restrição alimentar (TRA):



• melhora da eficiência metabólica e a composição corporal.



• reproduz alguns dos benefícios cardiovasculares associados ao exercício.



• proteção contra doenças cardiovasculares.



• redução da insulina de jejum e glicose, agindo no pré-diabetes e diabetes.



• reduz o estresse oxidativo.



• maior perda de peso.



Para isso, restrinja sua alimentação em uma janela entre 6 e 8 horas por dia e consuma grande quantidade de gordura boa, como gorduras de animais criados a pasto ou peixes selvagens de águas frias. Dentre os vegetais, azeite de oliva extravirgem e óleo de coco são as melhores opções.

As proteínas (carne e laticínios de animais criados a pasto, peixes de águas profundas, ovos de galinhas que pastoreiam) devem ser consumidas com moderação. Consuma também muitos vegetais folhosos, orgânicos de preferência. Os carboidratos não devem ser mais do que 10 a 25% dos macronutrientes.

2. Elimine ou reduza ao máximo os óleos refinados, vendidas engarrafadas nos supermercados, como óleo de soja, canola e milho. Eles são carregados com gordura ômega-6 e ácido linoleico (LA), com ação pró-inflamatória, e sabe-se que essa inflamação silenciosa é uma das principais causadoras das doenças do mundo moderno.



3. Resfrie e reaqueça os carboidratos antes de ingeri-los. De acordo com os estudos, preparar um carboidrato e na sequência resfriá-lo e reaquecê-lo reduz seu índice glicêmico, pois há formação de uma película em volta dos amidos, que retarda a assimilação. Mesmo assim, aconselho que sejam consumidos em pouca quantidade.



4. Associe probióticos. Com o estresse e o erro nutricional pró-inflamatório, ocorre um desequilíbrio de ecologia intestinal, gerando inflamação da mucosa, que se torna porosa, permitindo que bactérias desfavoráveis entrem na circulação e avancem até o coração, aumentando o risco de ataque cardíaco, insuficiência cardíaca e derrame. Lembre-se de agregar alimentos prebióticos e probióticos, que promovem a recolonização de bactérias saudáveis e expulsam as ruins. Usar um bom suplemento probiótico também ajuda bastante.

5. Treinamento Supra Aeróbico. Sugiro que treine aeróbico no máximo 20 minutos, 3 vezes por semana, em dias alternados. Esse é o treino supra aeróbico que explico em meu livro 20 Minutos e Emagreça. Trata-se de variação de exercícios intensos, de explosões curtas, que fortalecem seu sistema cardiovascular, além de elevar em até 530% a produção de hormônio do crescimento.

6. Sono. Quanto pior o sono, maiores os riscos de morte por qualquer causa, como doenças cardiovasculares e AVC. Segundo os pesquisadores, cada vez mais as evidências apontam um efeito sinérgico entre o sono e a saúde cardíaca.

Supersaúde!

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357