Gasto em juros de R$ 353,6 bi em 2 anos

A “Folha de S. Paulo” deu manchete de alarde nesta 6ª feira destacando que o déficit primário de R$ 104,6 bilhões de janeiro a agosto do governo Lula foi o pior para os primeiros oito meses. A comparação fica pior contra o superávit de R$ 22,9 bilhões no mesmo período de 2022. Mas faltou dizer algumas coisas. Com as reduções eleitoreiras e temporárias de impostos (de julho a dezembro de 2022) dos combustíveis, energia elétrica e comunicações e da bilionária distribuição de recursos aos eleitores, o resultado primário foi murchando. E, além dos precatórios, muita coisa deixou de ser paga (a PEC da Transição absorveu R$ 130 bilhões de gastos que Bolsonaro deixou para 2023).



A medição do déficit pelo conceito de resultado primário (receita menos despesa, sem contar os juros da dívida) foi mais uma jabuticaba brasileira, para tentar tirar, dos acertos com o FMI sobre as finanças públicas, a distorção causada por outra jabuticaba (a correção monetária) no absurdo custo da dívida. Assim, o déficit público no Brasil é meio que medido por uma miragem. No mundo inteiro vale o déficit nominal, que engloba juros e diferença de caixa.



Quando as contas públicas são divulgadas, a imprensa centra fogo no resultado primário e deixa de lado uma conta que tiraria o sono de qualquer família: as despesas com juros. Seria o mesmo que a pessoa ir gastando todo mês no mercado com cartão de crédito e só contabilizar as despesas no caixa. Ignorar os juros (sobretudo os do cartão de crédito, acima de 300% ao ano no rotativo) é suicídio. Não haverá “Desenrola” que dê jeito. Por isso o Congresso quer limitar o juro do rotativo a um máximo de 100% (não pode dobrar a conta).



Mas a realidade das contas públicas é bem outra como revelou hoje o Banco Central ao divulgar as Estatísticas Fiscais consolidadas do Setor público: Ao focar só no resultado primário, agosto teve déficit de R$ 22,8 bilhões, menor que o déficit de R$ 30,3 bilhões em agosto de 2022”.



Nos 12 meses encerrados em agosto, o setor público consolidado teve déficit de R$ 73,1 bilhões, equivalente a 0,70% do PIB. No ano de 2022, com a forte arrecadação sobre combustíveis em alta, que gerou surto inflacionário, houve um extemporâneo superávit primário de R$ 183,546 bilhões (quase uma jabuticaba) nos 12 meses encerrados em agosto (2º mês de redução de tributos) comparado ao déficit de R$ 130,346 bilhões em 12 meses em agosto de 2021. Isso a “Folha” não citou.



E segue a nota do BC: “O montante dos juros nominais do setor público consolidado, apropriados por competência, somou R$ 83,7 bilhões em agosto de 2023, contra R$ 35,6 bilhões em agosto de 2022. [houve um aumento de despesas de R$ 48,1 bilhões causado pelo Banco Central, devido à escalada da Selic (que regula 70% da dívida pública e saltou para 13,75% ao ano, em agosto de 2022, ficando nesse patamar por 12 meses), mas o BC não toca no impacto dos juros, diz apenas]: “Contribuíram para o crescimento o resultado das operações de “swap” cambial (ganho de R$ 11,3 bilhões em agosto de 2022 e perda de R$ 10,5 bilhões em agosto de 2023) [o BC, entre redução de ganhos e perdas, onerou o Tesouro em R$ 21,8 bilhões], e o crescimento do IPCA [na verdade, houve redução, pois a taxa do IPCA em 12 meses era de 8,73% em agosto de 2022 e caiu para 4,61% em agosto de 2023].



Mas a conta que importa é a dos juros mesmo: de janeiro a agosto de 2023 somaram R$ 477,158 bilhões, um aumento de R$ 102,953 bilhões frente ao mesmo período do ano passado. Em agosto de 2022, o BC assinalava que o aumento de 1 ponto percentual nos juros da dívida durante 12 meses custaria R$ 38,5 bilhões na dívida (em 2021, eram R$ 32,1 bilhões) e em agosto de 2023, a despesa em igual período saltava para R$ 44,8 bilhões. Vale dizer que nesse intervalo, o desacerto do Banco Central nas operações de “swap” (venda de dólar em troca de juros futuros) gerou perdas de R$ 53,824 bilhões.



No acumulado em 12 meses, o aumento das despesas foi monstruoso: “os juros nominais alcançaram R$ 689,4 bilhões (6,60% do PIB) em agosto de 2023, contra R$ 575,6 bilhões (6,03% do PIB) nos 12 meses até agosto de 2022”, diz a nota do Banco Central. Quando se somam os juros ao resultado primário, o resultado nominal do setor público consolidado é assustador: déficit de R$ 106,6 bilhões em agosto e, no acumulado de 12 meses, o déficit nominal chega a R$ 762,5 bilhões (7,30% do PIB).



A título de comparação, as despesas de 2023 do novo Bolsa Família estão estimadas em R$ 70 bilhões. O aumentou dos gastos com juros em dois anos – dos R$ 335,703 bilhões nos 12 meses findos em agosto de 2021 para $R$ 689,380 bilhões em agosto de 2023 (que beneficia os ricos investidores em papéis do Tesouro) - equivale a mais de seis Bolsas Família e a uma vez e meia ao rombo do INSS.



