Semana para medir erros do BC

Esta semana, que encerra o 3º trimestre, será interessante para medirmos a magnitude dos erros de avaliação do Banco Central em diversas áreas. Amanhã serão divulgadas a Ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que baixou a Selic a 12,75% ao ano e decidiu manter o ritmo de redução da taxa Selic em 0,50 ponto percentual ao mês nas próximas reuniões. Ao longo da semana saem os dados do Caged de agosto (5ª feira) e os do desemprego da PNAD Contínua do mês passado pelo IBGE (na 6ª feira).



Também amanhã, o IBGE divulga o IPCA-15 de setembro, com previsão de 0,40% pelo Bradesco (0,28% em agosto) devido à alta da gasolina. O Bradesco considera que os “núcleos [de inflação] devem vir comportados, desacelerando no acumulado em 12 meses”. Já a LCA Consultores projeta impacto altista bem menor, de 0,32%, o que elevaria o IPCA-15 em 12 meses a 4,96%, aquém da faixa de 5% projetada pelo Bradesco.



O descompasso entre a inflação efetiva e a inflação projetada e a esperada pelo Copom (além de outros indicadores) poderão ser aferidos na 5ª feira, quando o Banco Central divulga o Relatório Trimestral da Inflação referente ao 3º trimestre, com projeções para o 4º trimestre e 2024. Desde junho do ano passado, quando o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, cortou os impostos federais e estaduais dos combustíveis, energia elétrica e comunicações, no pacote eleitoreiro para tentar reeleger Jair Bolsonaro, as projeções do RTI, que refletem os cenários operados pelo Copom são superadas pelos fatos. O que é grave.



O jogo dos N erros



Após a inflação em 12 meses atingir 12,13% em abril, o Copom, que subestimara os impactos altistas em combustíveis, fertilizantes e alimentos devido às retaliações impostas à Rússia pela invasão à Ucrânia em fevereiro, entrou numa escalada de alta dos juros para tentar frear a inflação. Guedes, quando percebeu que a escalada de juros derrubaria o PIB e as chances eleitorais de Bolsonaro, deixou a teoria monetária de lado e promoveu a maior intervenção na economia no Plano Real, válida até dezembro de 2022.



O corte dos impostos, amparado por farta distribuição de dinheiro a 3,7 milhões de eleitores, com muitas fraudes no Auxílio Emergencial e nas mesadas de R$ 1 mil nos Auxílios a caminhoneiros e a taxistas, com facilidades para a obtenção de crédito consignado na Caixa (os demais bancos julgaram arriscado) já identificadas pela Controladoria Geral da União, derrubaram a inflação para 5,79% e deram empuxo à economia, mas não impediram a vitória de Lula.



Como dizia o Barão de Itararé, “as consequências vêm depois”. O Banco Central estourou mais uma vez o teto da meta de inflação (3,35% + 1,50 de tolerância = 5,75%, mas manteve os juros da Selic em 13,75% acreditando que a reoneração plena dos impostos em 1º de janeiro provocaria um surto inflacionário. O governo Lula adiou a reoneração para março em diante e o fez de forma escalonada e sem a volta aos níveis anteriores. Isso já tirou fôlego da inflação (temida pelo Copom que garroteou a economia com exagero de juros).



E o Copom não conseguiu medir o duplo impacto da extraordinária safra agrícola na movimentação do PIB dos dois primeiros trimestres, e muito menos o impacto baixista dos preços dos alimentos, que se estendeu até agosto (o IPCA-15 vai mostrar se já há mudanças mais acentuadas. Ao evitar dialogar com a equipe econômica de Lula, o Banco Central, através do Copom, cometeu outro grande erro: apostou na manutenção da PPI, apesar de Lula, na campanha, prometer abrasileirar os “preços dos combustíveis”.



Pelo sistema de Paridade de Preços Internacionais (PPI), aprovado em 2016, no governo Temer, num contexto em que haveria privatização de parte do parque de refino da Petrobras. A ideia, mantida e aprofundada no governo Bolsonaro, era de que a estatal só ficasse com as refinarias de São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, 50% da capacidade de refino seria transferida ao setor privado – o passo seguinte seria a própria privatização da Petrobras, se Bolsonaro fosse reeleito, em esquema semelhante à venda da Eletrobrás.



Mas Lula cumpriu a promessa e deixou de lado o PPI, que era voltado para encolher a Petrobras e favorecer os importadores de combustíveis. A nova política de preços da Petrobras, incorporando os custos mais baixos do petróleo do pré-sal (78% da produção nacional) e o uso mais intenso da capacidade instalada das refinarias (das grandes, a única alienada foi a pioneira Landulpho Alves (BA), para o fundo Mubadala, dos Emirados Árabes Unidos, não só evitou uma escalada de preços automática por qualquer oscilação nos nervosos mercados do petróleo e combustíveis, como teve influência no PIB, no emprego e até mesmo na balança comercial.



Erros do BC na balança



Por sinal, que quando agora à tarde o MDIC divulgar os dados da balança comercial na 4ª semana de setembro será possível medir mais um dos erros do Copom nas projeções da Balança Comercial e no Balanço de Pagamentos em 2023 nos sucessivos relatórios Trimestrais de Inflação. No RTI de junho, quando já eram visíveis os impactos positivos das safras na balança comercial, o Banco Central reduziu a previsão de saldo da balança que tinha sido de US$ 62 bilhões em março) para US$ 54 bilhões.



Nos dados acumulados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços até a semana passada (3ª semana de setembro), o saldo acumulado já era de US$ 68,145 milhões. Tudo indica que setembro feche com superávit acumulado de US$ 70 bilhões. Mesmo com a redução sazonal das exportações no último trimestre, quando crescem importações ligadas ao Natal, o mercado financeiro estaca prevendo no Relatório Focus, divulgado hoje pelo BC, um saldo comercial de US$ 73 bilhões. Ou seja, o BC está errando muito.



IPCA sob controle até novembro



Os dados da Pesquisa Focus, aliás, mostraram o mercado financeiro otimista quanto ao caminhar da inflação no último trimestre. A inflação fecharia o ano em 4,87% (4,85% na previsão dos últimos cinco dias úteis; ou seja, quase no teto superior da meta, que é de 3,25% + 1,50% de tolerância). Para 2024 o IPCA ficaria em 3,86% (a meta é de 3% + tolerância de 1,50%).



Para setembro, a mediana do mercado na Focus aponta alta de 0,37% no IPCA (0,36% nos últimos cinco dias úteis). Em setembro de 2022 houve deflação de 0,29%. Então, a taxa acumulada em 12 meses, que estava em 4,61% em agosto, subiria para 5,30% e desceria nos meses seguintes.



Para outubro, a mediana da Focus projeta 0,39% e para novembro, 0,30%. Como em outubro de 2022 o IPCA subiu 0,59%, a taxa em 12 meses recuaria para 5,1%. Em novembro (alta de 0,41% em 2022), o recuo em 12 meses seria para 4,98% e, em dezembro, a taxa estaria em 4,85%. O Itaú aposta em 4,9% e o Bradesco em 4,8%, quase no limite do teto, que ainda é possível.



Fora isso, o mercado revisou para 2,92% (2,96% nas apostas dos últimos cinco dias) as projeções para o crescimento do PIB de 2023 (o de 2024 foi mantido em 1,50), com a Selic fechando 2023 em 11,75% e em 9% em 2024, caindo para 8,5% em 2025 e 20,26.