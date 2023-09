Copom anuncia baixas, sem pressa?

A decisão unânime dos 9 membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), de reduzir em 0,50 ponto percentual, para 12,75% ao ano, a taxa Selic, e anúncio, também de forma unânime, de que anteveem “novas reduções de igual magnitude nas próximas reuniões” (31 de outubro e 1º de novembro e 12 e 13 de dezembro), fechando o ano em 11,75%, sugere uma pergunta imediata. Se o Copom está convencido (salvo um imprevisto) de que as condições favorecem a queda dos juros, por que não acelerou ontem para 0,75 p.p., mantendo a queda de 0,50% em 1º de novembro e fechando o ano em 11,75% em 13 de dezembro, com baixa de 0,25 p.p.?



Compare-se o comunicado do Copom ao do Federal Reserve Bank. Três horas antes, mesmo após revisar para cima as projeções da economia – a taxa do PIB aumentou de 1,0% para 2,1% em 2023 e de 1,1% para 1,5% em 2024; as estimativas na taxa de desemprego caíram de 4,1% para 3,8% para 2023 e de 4,5% para 4,1% em 2024 e 2025; e alguma melhora nas projeções para o núcleo da inflação (de 3,9% para 3,7% em 2023, estável em 2,6% em 2024 e leve avanço de 2,2% para 2,3% em 2025, convergindo à meta de 2% em 2026) – o Fed manteve inalterados os juros no intervalo entre 5,25% e 5,50% ao ano.



Todo Banco Central fica com um porrete à mesa ameaçando elevar os juros se os dados macroeconômicos saírem nos trilhos para o horizonte de longo prazo no qual opera a política monetária. Lá e aqui, o horizonte perseguido da meta de inflação é de 2025 em diante. Copom nem o Fed têm ilusões de que vão trazer a inflação para o centro da meta em 2023 ou 2024. Um fator relevante de incerteza é a duração da guerra da Rússia na Ucrânia e suas consequências.



Qual o custo da paz?



Por essa razão, o encontro do presidente Lula, ontem à tarde, com o presidente Zelensky, da Ucrânia, no final de sua estada em Nova Iorque para o discurso na abertura da assembleia geral da ONU e encontros com chefes de estado, a começar pelo presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, deve ser analisado com esperança quando o tema de uma negociação de paz foi admitido por Zelensky. Os efeitos colaterais da guerra afetam as nações mais pobres e carentes de alimentos e combustíveis em todo o mundo.



Os esforços (hercúleos e infrutíferos) dos bancos centrais para conter as pressões inflacionárias, via alta de juros (que tolhem o crescimento e alargam as desigualdades), estão ligados à necessidade de neutralizar os efeitos colaterais das retaliações impostas à Rússia após a invasão da Criméia pelas nações aliadas da OTAN, incluindo os EUA, mais Coreia do Sul, Japão e Austrália e Canadá. Em reunião esta semana, paralela à assembleia da ONU, membros do G-7 concluíram que a guerra pode durar mais 7 anos, o que trará instabilidade aos preços do petróleo, combustíveis, energia e alimentos, além de fertilizantes. Isso torna mais árduo o desafio do mundo às emergências climáticas, que pedem aceleração de investimentos em medidas de transição energética. O custo da paz é bem menor do que o da guerra, bem disse Lula.



Agora mesmo, diante da instabilidade gerada pelas escaramuças do Azerbaijão (um grande produtor de petróleo) no entorno de Baku, em disputa com os enclaves de Nogorno-Karabakh (também ex-URSS), o presidente russo, Vladimir Putin ordenou a suspensão temporária da exportação de petróleo e gás. O efeito foi imediato, com o barril do petróleo Brent superando US$ 100.



É um desafio para a Petrobras e a inflação. Se o PPI estivesse valendo, o reajuste seria imediato. Mas a nova política de preços da Petrobras, que leva em conta custos bem mais baixos da extração no pré-sal (78% da produção) e o uso mais intenso da capacidade instalada das refinarias, permite à estatal esperar o mercado ter melhor definição, evitando um sobe e desce que faz os preços (como os juros) subirem pelo elevador e descerem pela escada.



Os mandatos do Fed e BCB



Lula tem visão de estadista, o que os manuais ortodoxos da política monetária não contemplam. Há uma questão particular que diferencia a atitude do Fed que, mesmo com sinais de aquecimento na economia, deu uma parada nos juros; enquanto o Copom, mesmo com sinais de desaceleração da economia não aproveitou para casar o calendário do corte dos juros com a necessidade de dar um alento no comércio e na indústria neste último trimestre.



Alterar o cronograma das baixas pouco afetaria a inflação (esses efeitos externos não são alterados pelos juros), mas teria um efeito enorme na desova de estoques e na recomposição de encomendas na largada de 2024, quando as benesses da supersafra de grãos não estarão presentes. Crescer é a saída da economia mundial e, em particular do Brasil cumprir os desafios da transição energética. E a paz a garantia de estabilidade.



O mandato do Fed engloba controle da inflação, higidez do sistema financeiro e a criação de emprego. Mesmo com a mudança no lema do Banco Central, após a independência ante o Executivo, na Lei 179, de fevereiro de 2021, sua missão passou a ser: “Garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo, e fomentar o bem-estar econômico da sociedade”. A última parte tem pouco destaque.



Seria cômico se não fosse trágico, mas “O Globo online” cometeu uma gafe ontem à noite. Ao ilustrar o comentário preciso de Miriam Leitão sobre a decisão do Copom, a edição usou uma foto do colegiado do Copom. Entretanto à frente (E) da foto estava o ex-diretor de Política Monetária do Banco Central, Bruno Serra. Serra deixou o colegiado em 24 de março, após seu mandato expirar em 28 de fevereiro.



Foi substituído em julho pelo ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, que, juntamente com o novo diretor de Fiscalização, Aílton Aquino, já atuou para forçar a aceleração (dividida 5 a 4) da queda da Selic em 0,50 p.p. em 2 de agosto; quatro diretores votaram por manter o “ritmo parcimonioso” de 0,25 p.p. O presidente Roberto Campos Neto deu o voto de minerva. Parecia que o espírito de Bruno Serra ainda estava presente. Hoje, o “Valor Econômico” dá a foto correta do Colegiado, com Galípolo e Aquino mais ao fundo. O teor dos comunicados está bem mais acessível ao grande público. Tem mais economia e menos “coponês”, quando analisa os riscos fiscais presentes (as metas de arrecadação dependem, em parte, do próprio Copom). Mas, o espírito de Bruno Serra, encarnado por Diogo Guillen, diretor de Política Econômica, que liberava a ala ultraconservadora do Copom segue presente.



RTI, a prova dos sete erros



Por sinal Guillen apresenta no próximo dia 28 o Relatório Trimestral de Inflação do 3º trimestre, que é uma espécie de super-ata do Copom (cuja íntegra será conhecida dia 26), com o balanço dos erros (que o BC chama de “surpresas”) e novas projeções futuras. Cada RTI vira uma “prova dos sete erros”, de inflação, de PIB e até das projeções da balança comercial e das contas externas.



Em 2022 e 2023, o Copom errou seguidamente, trabalhando com hipóteses de inflação maiores, que levaram a extrapolar a alta da taxa Selic e dobrando o juro real da economia (descontada a inflação).



Vamos ver se as margens de erro diminuem.