PIB do BC rateia, em aviso ao Copom

No dia seguinte ao Ministério da Fazenda revisar, no Prisma Fiscal de setembro, a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, de 2,5% para 3,2%, o Banco Central, que inicia hoje à tarde dois dias de reuniões do Comite de Política Monetária (Copom) para reduzir a taxa Selic, atualmente em 13,25%), divulgou o IBC-Br, de julho, que funciona como prévia do PIB. O crescimento de 0,44%, com ajuste sazonal, ficou abaixo dos 0,60% previstos pelo Bradesco, LCA Consultores e a mediana do mercado. Sinal claro de que o garrote dos juros do Banco Central está asfixiando em demasia a economia.

Os dados do Banco Central confirmam a desaceleração da economia neste 3º trimestre, após o esgotamento dos efeitos expansionistas das medidas de estímulo do governo à troca de carros e caminhões e da redução do impacto da movimentação das safras agrícolas recordes sobre segmentos da indústria de transformação e de serviços, bem como nas exportações.

Entretanto, embora o Ministério da Fazenda, ao reavaliar os dados do Prisma Fiscal, tenha fixado números melhores para o PIB de 2023 e mantido o de 2024 em 2,3%, a verdade é que o crescimento da economia brasileira não está se destacando no mundo. A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgou hoje suas projeções para o PIB global em 2023, com crescimento de 3,2%, e de 2024, com expansão de 2,7%. Nos dois casos, o Brasil empata com a média mundial este ano e perde em 2024. Vale dizer que a OCDE adotou a previsão do governo para 2023, mais que dobrando sua previsão anterior de 1,5%, que havia sido fornecida pelo Banco Central.

O fator de trava na economia brasileira é justamente as elevadas taxas de juros reais praticadas pelo Banco Central, que seguem em mais de 8,3%, descontada a inflação nos últimos 12 meses. Do ponto de vista global, a despeito do crescimento das exportações devido ao aumento dos volumes exportados de produtos agrícolas e do maior preço do petróleo, as relações de trocas entre as nações em desenvolvimento e as economias mais avançadas continuam sendo emperradas por barreiras protecionistas, como frisou o presidente Lula na ONU.

Os setores que sustentaram o crescimento da economia brasileira em 2023 estavam imunes ao garroteamento do crédito – a agropecuária e as exportações, que movimentam outras áreas de influência na indústria de transformação e nos serviços.

Entretanto, na comparação internacional feita pelas projeções da OCDE, embora esteja com crescimento acima da média da economia global, e do G-20 e da Zona do Euro, o Brasil está em último lugar no desempenho previsto para os países de economia emergente, atrás de Turquia e México. A liderança em crescimento (nos últimos dois anos) é da Índia, que já superou a China em população e tende a crescer mais. Outra surpresa, que confirma previsões de economistas, é a ascensão da Indonésia, o 4º país mais populoso do mundo. Já a vizinha Argentina tem previsões negativas para 2023 e 2024.

Página virada

No contraste entre o último discurso de Jair Bolsonaro na ONU, em 20 de setembro de 2022, absolutamente eleitoreiro, voltado para o mercado doméstico, e o de Lula, com reiterados compromissos de inserção e desejo de influência na governança mundial, sobretudo no exercício da presidência do G-20, o grupo das 20 nações mais desenvolvidas, a partir de dezembro, percebe-se uma tremenda página virada. O Brasil que fazia questão de ser “pária” com Bolsonaro, passou a fazer propostas arrojadas em nome dos países emergentes, dos quais sempre foi uma liderança, renegada pelo ex-presidente.

Pior foi não apenas Bolsonaro desdenhar e alterar os compromissos com as metas de redução climática, foi o aprofundamento das agressões ao meio ambiente na Amazônia e outros biomas, por omissão deliberada na fiscalização, bem como na abertura e até incentivo à exploração de madeira e minérios em reservas indígenas.

Ele não deu passos concretos na agenda de transição energética. Como resultado, a indústria brasileira perdeu espaços justamente quando as fissuras provocadas nas cadeias globais pela pandemia da Covid-19 poderiam gerar oportunidades de recuperação do papel do Brasil na economia global.

Com a arquitetura montada pelo governo Lula para explorar a transição energética e induzir a indústria brasileira a produzir artigos manufaturados resultantes do uso de energia verde, o salto de qualidade do Brasil pode superar os avanços recentes do México em relação aos Estados Unidos e da Turquia perante a Zona do Euro.

Tudo passa, porém, por um ambiente de estímulo à produção e aos financiamentos de longo prazo, vetados pela atual política monetária do Banco Central.