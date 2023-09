Os sinais do IPCA para o Copom

A inflação de agosto do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou em 0,23%, com alta frente aos 0,12% de julho, mas abaixo das expectativas do mercado (0,29%, também previstos pelo Itaú e a LCA Consultores). O Bradesco previu 0,25% e a Genial Investimentos cravou 0,28%. Com o resultado, a inflação acumulada no ano chegou a 3,23% e a 4,61% nos últimos 12 meses. Em agosto de 2022, no 2º mês de redução dos impostos federais e estaduais sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações, houve deflação de 0,36% (após -0,68% em julho) e a taxa acumulada no ano registrava 4,39% e 8,73% em 12 meses.



Como se percebe, o cenário de retorno da inflação, com a esperada recomposição, a partir de 1º de janeiro de 2023, da carga tributária reduzida de forma eleitoreira para tentar assegurar a reeleição de Jair Bolsonaro e que levou o Comitê de Política Monetária do Banco Central a uma atitude defensiva, mantendo a taxa Selic por tempo excessivo em 13,75% ao ano, não se consumou. O Copom forçou um enorme sacrifício da sociedade.



O resultado é que à véspera da reunião do Copom, dia 20 de setembro, a taxa de juro real da Selic, reduzida a 13,25% a.a. em 2 de agosto, está em 8,3%, quase o dobro do juro real neutro recomendado. Por isso, para corrigir em parte o excesso de cautela que travou o consumo, para estimular as vendas do comércio (e a redução dos estoques da indústria no último trimestre do ano), há setores empresariais que defendem gesto arrojado do Copom: a adoção de um corte de 0,75 ponto percentual, em vez dos 0,50 p.p. previstos, na reunião do dia 20. Eventuais reduções de ritmo de queda ficariam para 2024.



Dois fatos relevantes, que corroboram a ideia de aceleração da baixa dos juros foi a queda na média dos núcleos (0,28% contra 0,34% no IPCA-15 de julho), especialmente impulsionada pela desaceleração dos preços dos serviços subjacentes, que caíram de 0,24% para 0,17%.



Outra indicação relevante a ser levada em conta pelo Copom foi de que o período de baixa dos preços atingiu o fundo do poço em julho: na ocasião o índice de difusão de alta tinha descido pela 1ª vez em mais de três anos abaixo de 50%, para 46%, sendo de 0,38% nos itens alimentícios e de 53% nos itens não alimentícios. Em agosto, a difusão dos preços em alta aumentou para 53%, sendo de 46% a alta em alimentícios e de 61% em não alimentícios.



Safra agrícola salva a lavoura



Mais uma vez, a queda comparativa da inflação foi puxada pelos impactos da supersafra agrícola nos preços dos Alimentos e Bebidas, que tem peso de 21,25% nas despesas das famílias com renda até 40 salários-mínimos no IPCA (R$ 52.800), à frente dos 20,60% do item Transportes e dos 15,20% do item Habitação. Os preços dos Alimentos e Bebidas caíram 0,85% e neutralizaram, em parte, o aumento de 1,11% em Habitação, sob influência da alta de 4,59% na energia elétrica residencial, pelo fim do bônus de redução de Itaipu, que tinha baixado as despesas em julho, e dos reajustes anuais de quatro distribuidoras, incluindo uma de São Paulo (+3,94%), com reajuste máximo de 9,64% em Vitória (ES).



O Item Transportes subiu 0,34%, puxado pelo aumento de 1,71% nos preços do automóvel novo, após o fim dos descontos promocionais, apoiados pelo governo, e pela alta de 1,24% na gasolina. O efeito calendário, de reajuste de tarifas e mensalidades pela inflação acumulada anteriormente tiveram peso ainda em Educação (reajustes de cursos na virada do semestre escolar), com alta de 0,69% (0,18% em julho) e em Saúde e Cuidados Pessoais (+ 0,58%, sendo de 0,78% a alta anual diluída mensalmente dos Planos de Saúde. A mudança de estação provocou alta de 0,54% nos artigos de Vestuário.



Alimentos seguram a inflação no ano



Uma comparação da evolução de alguns produtos de janeiro a agosto comprova a forte contribuição da supersafra para a contenção dos preços dos alimentos. Enquanto o IPCA avançava 3,23% no ano, o item Alimentos e Bebidas registrava queda de 0,31%. O destaque era a queda 1,82% na Alimentação em Domicílio.



Vale destacar as baixas de 9,65% nos preços da carne (as restrições da China, principal comprador do Brasil após o registro de um caso atípico do mal da vaca louca no Pará, ajudaram a segurar os preços) e a baixa de 6,30% em aves e ovos, sendo de -9,79% a redução do preço do frango inteiro. Na direção oposta o preço do arroz subiu 6,89%, puxado pelo quadro de escassez na oferta mundial, com a queda de produção na Ásia. As recentes cheias no Rio Grande do Sul podem ter impacto nas lavouras ribeirinhas.



Entretanto, subiram acima da inflação de 3,23% os preços de Habitação (3,70%), puxados pela alta de 7,45% na energia elétrica, não compensados pela baixa de 5,57% no gás encanado e no GLP. Os Transportes (4,50%), puxados pela alta de 13,02% da gasolina. A queda de 15,68% no preço do óleo diesel ajudou a reduzir em 2,74% as tarifas do transporte públicos. O diesel S-10, que tem adição de óleos vegetais e gordura animal, teve queda de 7,27%.



Os gastos com Saúde e Cuidados Pessoais subiram 5,75%, sendo de 8,24% a alta dos Planos de Saúde. Educação teve alta de 7,85% e os gastos com Comunicação aumentaram 3,66%. Outra forte alta foi de vestuário: 7,54%.

Formou novas peças



Com a quebra do sigilo telefônico do general Walter Braga Neto, que foi companheiro e chapa de Bolsonaro e antes ocupou os cargos de ministro da Casa Civil (2020 e 2021) e da Defesa, até se desincompatibilizar em maio para concorrer com Bolsonaro à reeleição, o ministro Alexandre de Moraes deu um salto enorme para avançar nas investigações sobre o golpe militar tantas vezes adiado e que eclodiu em 8 de janeiro.



Moraes usou o artifício de uma investigação sobre eventual desvio de verbas quando Braga Neto foi Interventor Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, para quebrar o sigilo telefônico do general.



Foi a partir das investigações sobre as fraudes nos certificados de vacinação de Mauro Cid, sua esposa e de ex-presidente Bolsonaro e sua filha Laura, perpetradas pelo ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, que Moraes quebrou sigilos fiscais, bancários e telefônicos em cadeia.



Agora, Moraes e a PF podem montar mais peças que faltavam no quebra-cabeças do golpe. Há generais e altas patentes muito preocupados.