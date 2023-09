O PIB que dribla os juros do BC

A divulgação, na 6ª feira passada, do resultado do PIB do 2º trimestre – com crescimento de 0,9%, bem mais forte que a expectativa de mercado e que a projeção da LCA Consultores, levou a consultoria, como muitas outras consultorias e instituições financeiras a revisar para cima o PIB de 2023. A LCA aumentou a previsão de 2,4% para 3%.



Mas o que chama a atenção é que apesar das duras restrições da política monetária do Banco Central a economia cresce puxada por setores protegidos por juros subsidiados (caso da agropecuária, que lidera o crescimento) e as atividades minerais (petróleo, gás e minérios) voltadas à exportação. Mas, com os efeitos indiretos deste crescimento localizado, a LCA observa que as surpresas positivas foram disseminadas, com a maioria dos setores (agropecuária, indústria e serviços) superaram suas expectativas.



Nos setores industriais, os principais desvios positivos ocorreram na extrativa e na construção; a indústria de transformação desempenhou um pouco melhor do que previa a LCA. Já os serviços industriais de utilidade pública, estiveram um pouco pior.



Nos serviços, destaque para o desempenho mais forte da intermediação financeira e do comércio. Para a consultoria “a resiliência da atividade econômica doméstica na 1ª metade do ano ocorreu, em boa medida, mas não só, pelo bom desempenho de atividades mais relacionadas às condições de oferta (como agropecuária e a indústria extrativa) e de setores menos sensíveis às condições monetárias e fiscais (como serviços imobiliários e administração, educação e saúde públicas). As atividades mais influenciadas por condições monetárias e fiscais tiveram desempenho mais próximo do que projetava a LCA, ”mas, ainda assim, mostraram maior resiliência do que o previsto”, diz.



PIB para 2024 segue em 1,6%



A maior revisão ocorreu na projeção para a agropecuária, mas a LCA também revisou moderadamente para cima as projeções dos demais setores, conforme a tabela 1, abaixo.



Apesar do crescimento mais forte do PIB na 1ª metade do ano e da revisão das projeções para o crescimento no acumulado de 2023, a LCA não alterou sua expectativa de “continuidade do ciclo de cautelosa flexibilização da política monetária doméstica. Como temos argumentado, um ritmo "parcimonioso" de flexibilização, tal como sinalizado pelo Banco Central, é compatível com nossas projeções de corte da Selic a uma razão de 50 pontos-base por reunião do Copom até meados do ano que vem”.



Há setores da produção, sobretudo da indústria voltada para bens de consumo e o comércio, que defendem uma aceleração da redução dos juros na reunião do Comitê de Política Monetária deste mês (dias 19 e 20) para permitir que a baixa dos juros bancários dê um empurrão nas vendas para o Dia das Crianças (12 de outubro) e a Black-Friday, isto porque, mantido o ritmo de 0,50 p.p. de baixa na Selic (atualmente em 13,25%) ela só cairia para 12,75% este mês e para 12,25% em 1º de novembro. A ideia era antecipar o ciclo.



Levando em conta a parcimônia do alívio da política monetária, a LCA manteve, por ora, a projeção do crescimento do PIB de 2024 em 1,6%. A consultoria considera que a “desaceleração deverá ocorrer na esteira de um crescimento bem mais modesto dos setores ligados às condições de oferta (agropecuária e extrativa), que estão liderando o crescimento em 2023 e não deverão registrar crescimento tão expressivo no ano que vem. E ainda avalia que “as atividades mais influenciadas pelas condições monetárias e fiscais mais apertadas também deverão desacelerar”.



Preços no atacado mantêm dinâmica benigna



Conforme divulgado nesta manhã pela FGV, o IGP-DI subiu 0,05% em agosto, abaixo da mediana das projeções (0,13%), após queda de 0,4% registrada no mês anterior. A alta, segundo o Bradesco, reflete o avanço dos preços de produtos agrícolas e insumos industriais importantes, como soja e diesel. Os preços de bens intermediários subiram 0,6%, ante queda de mesma magnitude no mês anterior. Em 12 meses, o índice acumula queda de 6,9%.



Como esperado, observa o Bradesco, “o IGP parece ter atingido seu mínimo no mês passado e deve seguir apresentando variações positivas nos próximos meses. Mas “trata-se de um cenário benigno de custos para a indústria, que deve continuar contribuindo para a desinflação de bens ao consumidor”.