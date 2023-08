Fundos exclusivos X isenção do IR

Nada mais demonstrativo do grau de concentração de renda no Brasil do que as duas medidas que o governo baixou nesta 2ª feira: para garantir, via Medida Provisória, o aumento do teto de isenção do IR de renda na fonte dos trabalhadores, de R$ 1.903,98 mensais para R$ 2.112, a Receita Federal do Brasil passará a taxar o patrimônio dos fundos exclusivos nos moldes aos fundos comuns.



A indústria de fundos de investimento movimenta mais de R$ 6 trilhões no Brasil, segundo dados da Anbima de julho. Deste montante, há cerca de R$ 764,5 bilhões de fundos exclusivos que pertencem a apenas 2.500 milionários, que não estavam sujeitos ao regime de tributação semestral do “come-cotas”. Os fundos exclusivos só pagavam IR quando do resgate das aplicações.



Não é fácil ser cotista de um fundo exclusivo no Brasil (e isento de impostos, também chamado de fundos “on-shore”), cujo custo mensal de administração varia entre R$ 50 mil e R$ 70 mil. O retorno exige um aporte mínimo de R$ 10 milhões. Mas é uma alternativa aos R$ 43,5 bilhões aplicados em fundos “off-shore”, segundo os dados da Anbima.



No exterior, os ativos de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) provenientes de brasileiros somam mais de US$ 600 bilhões, envolvendo um universo de 28 mil pessoas físicas e jurídicas, com declarações obrigatórias a partir de patrimônio superior a US$ 1 milhão. Todas são concentradas em Paraísos Fiscais, sobretudo ilhas do Caribe que estão ligadas à jurisdição dos Países Baixos (Holanda), qual seja, nas Antilhas Holandesas. As Ilhas Virgens Britânicas, as Ilhas Cayman e Bahamas.



O tamanho da concentração



Pois o que chama a atenção é a concentração de renda. Para conseguir dar algum alívio no IR na fonte descontado mensalmente de 35 milhões de trabalhadores, o governo precisa criar previamente receitas (daí, a taxação dos fundos exclusivos “on shore” veio por MP publicada no Diário Oficial da União, antes do anúncio do presidente Lula de mais uma de suas promessas de campanha, após as 16 horas.



Calcula-se que a tributação dos fundos “on shore” arrecade R$ 3 bilhões nos quatro meses deste ano, R$ 10 bilhões em 2024, quando recairá a maior parte dos ajustes dos fundos e R$ 4 bilhões, no mínimo, a partir de 2025. Essa é, portanto, a verdadeira reforma tributária, do ponto de vista da equidade discal. Falta vir a tributação dos lucros e dividendos, dos juros sobre capital próprio e dos grandes patrimônios.



A 1ª parte da reforma tributária, já aprovada no Congresso, versa sobre a simplificação tributária. E terá seu efeito diluído no tempo. A tributação na renda é que faz a diferença e caminha na inversão do processo de reversão da concentração de renda no Brasil. Por isso, para vencer a resistência do Congresso, onde há “lobbies” poderosos contra a justiça fiscal, o governo Lula conseguiu botar nos dois pratos da balança a equação perfeita.



As apostas no PIB



O PIB do 2º trimestre, que o IBGE divulga na 6ª feira, 1º de setembro, será o destaque da agenda doméstica desta semana. As estimativas do mercado variam entre a mediana de 0,3% e a alta de 0,5%, estimada pelo Bradesco, que destacou o crescimento moderado do consumo das famílias.



O Itaú estima crescimento de 0,3%, na comparação com o trimestre anterior, com ajuste sazonal (2,7% ante o 2º trimestre de 2022). Mas o Itaú observa que o PIB, excluindo o setor agropecuário (que deve queda no 2º trimestre, após alta de 19,5% no 1º. Com a contabilização da safra de soja) deve ter registrado crescimento próximo ao dos primeiros três meses do ano (+0,5% na margem com ajuste sazonal), mostrando resiliência da atividade econômica.



O Itaú chama a atenção para a contribuição positiva do setor de serviços, que, estima ter crescido 0,6% na margem. Já a indústria deve ter se mantido estável no período, enquanto o PIB agropecuário recuou 2,4% na margem, devolvendo parte da forte alta registrada nos primeiros três meses do ano. Para o 2º semestre o banco espera “uma modesta desaceleração do PIB para 0,1% na margem, puxada pela contribuição negativa do PIB agropecuário”.



Na Pesquisa Focus, a mediana do mercado elevou a previsão do PIB deste ano de 2,19% para 2,31%. Nas respostas dos últimos cinco dias úteis, as previsões subiram para 2,37%. Para 2024, as apostas variaram de 1,33% para 1,22% (últimos cinco dias).



Na 4ª feira o governo divulga dados de emprego (Caged) e, na 5ª feira, será a vez da PNAD Contínua do IBGE. Ambos, segundo o Bradesco, devem mostrar um mercado de trabalho ainda aquecido.



IPCA sobe, sem assustar



A Pesquisa Focus, divulgada hoje pelo Banco Central, com respostas de uma centena e meia de instituições financeiras, consultorias e institutos de pesquisa mostrou estabilidade na precisão de alta do IPCA até dezembro (mantido em 4,90%), apesar dos recentes aumentos do IPCA-15. Nas respostas dos últimos cinco dias úteis, as previsões aumentaram para 4,94%. O teto da meta é de 4,75% (3,15% de IPCA = tolerância de 1,50%).



Para o IPCA de agosto, que o IBGE divulga em 12 de setembro, as apostas do mercado foram mantidas em 0,25%, sendo que as apostas dos últimos cinco dias úteis aumentaram para 0,27%. A LCA Consultores divulgou hoje uma previsão mais elevada: 0,31%. A Consultoria vê impactos ainda negativos nos custos da alimentação em domicílio, que deve ter a queda de 0,67%, após 0,45% em julho.



O mais importante é que os índices de serviço continuam desacelerando. A rigor, a inflação corrente é de nítida queda. Mas há um fator que segura a redução mais rápida do IPCA: a indexação da economia.



Na decomposição dos itens previstos pela LCA isso fica claro. Depois de subir 1,50% em julho, por pressão dos preços dos combustíveis, a consultoria espera alta de apenas 0,33% em agosto. Mas o item Habitação, que teve deflação a 1,01% em julho, com a redução das tarifas de energia de Itaipu, deve apresentar alta de 1,17% em agosto, não só pelo fim do desconto, mas, também, pelo impacto diluído dos reajustes anuais das tarifas de energia nas diversas regiões pesquisadas.



Outro fator que mostra o peso da inflação passada na marcha presente dos preços é no item Saúde e Cuidados Pessoais: apesar da diluição do reajuste anual ser bem menor este ano (9,57% X 15,50% em 2022) o índice deve subir dos 0,26% de julho para 0,65%, pro pressões de reajustes de tarifas hospitalares e serviços médicos-dentários. Por fim, a Educação deve saltar de 0,13% em julho para 0,68% em agosto, com o reajuste das mensalidades após as férias.



P.S.: Uma pneumonia me tirou de circulação na semana passada. Estamos voltando com cautela.