FMI pediu desvalorização na Argentina

No dia seguinte à desvalorização de 22% no peso argentino e da subida de 21 pontos, para 118% ao ano nas taxas básicas de juros pelo Banco Central do país, o secretário de Indústria e Desenvolvimento, José Ignacio de Mendiguren, explicou que a baixa do peso fazia parte das exigências do Fundo Monetário Internacional (FMI) para liberar empréstimo de US$ 7,5 bilhões ao país. O cargo de Mendiguren equivale ao ministério do vice-presidente Geraldo Alkimin.



Essa revelação lembra o que ocorreu no Brasil em 1982. O governo do general Figueiredo esperou o resultado das eleições até novembro (na época, sem urna eletrônica, invenção da década de 90, a apuração levava duas semanas) para anunciar que o Brasil ia recorrer ao FMI. Em 1982 ocorreram as primeiras eleições diretas para governadores desde o golpe militar de 1964, mas o sucessor de Figueiredo ainda iria ser escolhido, em janeiro de 1985, pelo voto indireto do Colégio Eleitoral. Votariam os deputados federais, senadores e prefeitos de grandes capitais). Apesar da maioria da situação no Colégio, deu o candidato da oposição – Tancredo Neves, contra Paulo Maluf. Tancredo foi operado no dia da posse, com a presidência assumida pelo vice, José Sarney.



Lá, o governo de Alberto Fernández vinha segurando a medida para não esvaziar ainda mais o cacife do candidato peronista nas prévias eleitorais. Após a surpreendente vitória do economista radical Javier Milei, da coalizão “La Libertad Avança”, que obteve 30,06% dos votos, ficando à frente dos 28,27% de Patrícia Bullrich, da coalizão de centro-direita “Juntos por el Cambio” e a chapa governista “Union por la Patria” liderada pelo atual ministro da Economia, Sergio Massa, o governo se sentiu à vontade para adotar o receituário do FMI e tentar reverter o quadro até as eleições de outubro.



Embora o índice Merval da Bolsa de Buenos Aires reagisse em alta, os impactos da desvalorização foram imediatos, com alta dos combustíveis e dos produtos da cesta básica. No mercado de câmbio, o dólar Blue chegou a ser cotado a 760 pesos.



Mais radical que Paulo Guedes



O mercado ainda está assimilando os planos de Milei, que lembra um Paulo Guedes mais radical. Milei batizou seu plano de “motoserra” e repetiu uma das promessas do colega brasileiro, forte cabo eleitoral de Jair Bolsonaro na eleição de 2018: prometeu zerar o déficit público com programa agressivo de privatizações, de empresas e vendas de imóveis e obras públicas feitas pela iniciativa privada. Aqui as coisas não funcionaram como Guedes imaginava.



Rússia de Putin também abalada



O terremoto que varreu a Argentina teve reflexos em Moscou. Após o rublo acumular desvalorização de 30% frente ao dólar desde o início do ano, o Banco Central da Rússia elevou em 3,5 pontos percentuais a taxa de juros básica do país, para 12%, após a moeda russa ultrapassar ontem o valor de 100 em relação ao dólar americano, o que significa que valia menos de um único centavo — o valor mais baixo desde a invasão da Ucrânia. A moeda tem um dos piores desempenhos do mundo este ano, só superada por pares problemáticos como o peso argentino, o bolívar venezuelano e a lira turca.



O rublo teve ligeira recuperação, mas caiu novamente e está muito mais barato do que seu nível de cerca de 60 por dólar nesta mesma época do ano passado. Mas “os aumentos das taxas de juros por si só não devem conter rapidamente o declínio da moeda, com consequências para a capacidade de Vladimir Putin de travar uma guerra, alerta a revista “The Economist”.



Dá para confiar nos dados da China?



A China divulgou dados da atividade econômica, que indicam moderação em julho. O enfraquecimento foi disseminado e reforça o quadro de desaceleração do ritmo de crescimento econômico chinês, apesar das iniciativas e sinalizações de estímulos. Do lado da demanda, as vendas no varejo apresentaram alta interanual de 2,5%, abaixo do resultado anterior (3,1%) e das expectativas de mercado (4,0%).



A desaceleração no consumo foi mais forte em bens, com categorias associadas a serviço ainda demonstrando alguma resiliência, embora com comportamento mais moderado que no início do ano. A moderação no consumo também influenciou no lado da oferta, com a produção industrial registrando alta interanual de 3,7%, abaixo do dado anterior (4,4%) e das expectativas (4,3%). A queda na indústria reflete ainda a menor demanda por exportações.



Os investimentos em ativos fixos apresentaram alta interanual de 3,4%, com destaque para a queda no segmento de imóveis, que recuou 8,5%, uma retração mais acentuada que as expectativas e que reforça a persistência de gargalos estruturais no segmento imobiliário. O setor enfrenta um cenário de demanda arrefecida, perda de confiança dos agentes e, mais recentemente, renovação dos riscos envolvendo a saúde financeira das empresas.



Para tentar reativar a economia, o Banco Popular da China (PBoC) conduziu cortes de juros adicionais, movimentação que ocorreu mais cedo do que as expectativas de mercado e que reforça o alerta das autoridades chinesas em relação ao cenário de atividade econômica mais moderada. Entretanto, a revelação de que as autoridades chinesas estão suspendendo os dados sobre desemprego juvenil deixam em dúvida a real situação da economia do país.



A vez do Japão?



Esquecido há muito tempo, por seu baixo crescimento, o Japão surpreendeu com avanço de 1,5% no 2º trimestre, o que resulta numa expansão de 6% nos 12 meses terminados em junho. A revista “The Economist” diz que a expansão da economia está sendo liderada pelas exportações e o incremento do turismo.



O mercado aguarda hoje dados da economia da Alemanha e dos Estados Unidos para ver se apenas o Reino Unido está sendo o mais afetado entre as nações capitalistas.



FGV: PIB de 0,2% no 2º trimestre, menor que o BC



O Monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas apontou crescimento de 0,2% na atividade econômica no 2º trimestre frente ao 1º, com ajuste sazonal. Na comparação interanual o crescimento da economia no 1º trimestre foi de 2,6%. A economia cresceu 1,3% em junho, frente a maio, e 2,7% com relação a junho de 2022. Os números diferem da variação do IBC-Br, a proxy do PIB do Banco Central, que teve alta de 0,63% em junho e de 0,43% no 2º trimestre.



A coordenadora da pesquisa, Juliana Trece, explicou que após o forte crescimento do começo do ano, puxado pela agropecuária, houve desaceleração no 2º trimestre, mas os modestos crescimentos do setor industrial e de serviços colaboraram para o resultado positivo de 0,2% no trimestre. Assim, ao mesmo tempo em que a economia mostra resiliência, apesar de redução no bônus da agropecuária, o fraco crescimento também ilustra a pouca capacidade de reação da economia para crescer de forma mais robusta em um ambiente de baixo investimento, juros altos e elevado grau de endividamento das famílias”, assinala.

O consumo das famílias cresceu 2,3% no 2º trimestre, mas o crescimento vem se reduzindo desde o fim de 2022, o que se reflete na menor contribuição do consumo de serviços e de produtos não duráveis no desempenho do varejo. Espera-se que com a combinação da baixa de juros e o avanço das renegociações do Desenrola, mais famílias recuperem condições de consumo.

A Formação bruta de capital fixo (FBCF), um indicador de confiança do setor econômico no futuro, mostrou contração de 2,5% no 2º trimestre, reflexo da queda do desempenho do segmento de máquinas e equipamentos que se retraiu pelo 6º trimestre móvel consecutivo, puxada pela queda nos investimentos e caminhões e ônibus. A contribuição positiva gerada pelos segmentos da construção e de outros componentes da FBCF não foi capaz de compensar a forte queda em bens de capital.

A exportação de bens e serviços cresceu 14,1% no 2º trimestre, puxada pela alta de 30,1% nas exportações de produtos agropecuários e de 23,8% na de produtos da indústria extrativa mineral (23,8%), que garantiram 80% do desempenho positivo. As importações cresceram 6,8% no 2º trimestre. As importações de bens de consumo avançaram 29,7% e as de bens de capital 18,2%, respondendo por mais de 60% do crescimento deste componente. Graças à supersafra, a importação de produtos agropecuários caiu 30,8%.