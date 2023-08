PIB cresce 2,37%, IPCA e Selic caem

Na sequência do fim da divulgação dos dados de atividade econômica do 2º trimestre, o Banco Central divulgou esta 2ª feira o resultado do IBC-Br de junho – espécie de prévia do PIB que o IBGE divulgará em 1º de setembro. O PIB do Banco Central teve aumento de 0,63% em junho e acumulou alta de 0,43% no 2º trimestre, projetando crescimento de 2,37% para o PIB do 1º semestre. Amanhã a FGV divulga o monitor do PIB, para confirmar a tendência.



De qualquer forma, os dados estão projetando um crescimento mínimo de 2,5% para o PIB deste ano. Na pesquisa semanal Focus divulgada hoje pelo Banco Central, com dados colhidos até a última 6ª feira, junto a uma centena e meia de instituições financeiras, consultorias e institutos de pesquisa, o mercado elevou de 2,26% para 2,29% a mediana das previsões de avanço do PIB deste ano. Nas projeções dos últimos cinco dias úteis, a taxa foi a 2,30%.



Enquanto as projeções do PIB aumentaram, as de inflação caíram ligeiramente, refletindo a menor difusão de alta no IPCA de 0,12% de julho, divulgado pelo IBGE na 6ª feira. A mediana do mercado manteve em 4,84% a previsão do IPCA de 2023, mas as apostas dos últimos cinco dias apontaram para 4,79%, quase no teto da meta de inflação: 3,25% + 1,50%= 4,75%.



Mercado prevê IPCA de 0,24% em agosto



Na pesquisa Focus, a mediana do mercado reduziu de 0,29% para 0,26% a mediana do IPCA de agosto. Nas projeções dos cinco últimos dias úteis, a taxa cai a 0,24%, embora seja o dobro dos 0,12% de julho. Igual previsão tem a LCA Consultores, que vê Alimentos e Bebidas segurando o IPCA para baixo, com queda de 0,60% (maior que os 0,46% de julho). O item Transportes, após subir 1,50% em julho, deve ficar comportado em agosto, subindo só 0,08%.



A grande pressão virá de energia elétrica, em Habitação. Com o fim do desconto da energia de Itaipu, após queda de 1,01% em julho, Habitação deve subir 0,92%. Outras pressões virão de vestuário, de Saúde e cuidados pessoais e de aumentos na volta às aulas em cursos na Educação.



Para 2023, a LCA manteve as projeções para o IPCA em +4,9% e em +4,0% em 2024. A Consultoria assinala descompressões projetadas para as categorias de Bens Industriais e de Serviços já a partir de 2023, e também espera alívio no conjunto de preços administrados para 2024.



Selic pode acelerar baixa



Os números da taxa Selic, o piso dos juros a cada fim de ano, ficaram inalterados: 11,75% para dezembro de 2023, uma queda de mais dois pontos diante do nível de 13,25% fixado pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central em 2 de agosto; 9% em 2024 e 8,50% para 2025 e 2026.



Entretanto, o que se especula no mercado é a possibilidade de o Copom acelerar o processo de baixa já no fim deste ano – como assinalou o Itaú na 6ª feira passada, ou já indicar na reunião de 13 de dezembro, a última deste ano um ritmo mais célere no começo de 2024. O banco estava trabalhando com a hipótese da Selic fechar 2024 em 9,50%, com as baixas iniciadas em 31 de janeiro, na 1ª reunião do Copom em 2024 e o ciclo se encerraria em julho.



Para uma queda maior fazer efeito no crescimento da economia – desejado e necessário para cumprir os cânones do Arcabouço Fiscal – era preciso que a baixa se concentrasse no 1º semestre, para a economia aquecer com o aumento do consumo no 2º semestre, com o crediário em níveis favoráveis.



Todos de olho na China



A decisão da incorporadora chinesa de imóveis Country Garden, de suspender, domingo, a negociação de 10 fundos imobiliários, provocando, hoje, queda de quase 20% em suas ações nas bolsas chinesas, acendeu o sinal amarelo para a extensão da crise no mercado imobiliário da 2ª maior economia do mundo. Teme-se colapso semelhante à quebra da China Evergrande, há dois anos, que gerou falências em cascata.



O impacto já foi sentido nas negociações do minério de ferro. Com a expectativa de redução na demanda de aço futuro, o minério de ferro passou a ser negociado abaixo de US$ 100 a tonelada. Os contratos para entrega em janeiro de 2024 estavam sendo negociados na Bolsa de mercadorias de Dalian a US$ 99,88, com baixa de 1,98%. Semana passada o mercado fechou em alta. As ações da Vale caem mais de 2,67%.



Por isso, aguarda-se com grande expectativa a divulgação, hoje à noite, de dados sobre a economia chinesa em julho, após fracos resultados nas estatísticas de crédito e na balança comercial. A cena externa se completa na 4ª feira com a divulgação, pelo Federal Reserve, da Ata da última reunião de política monetária, que pode dar sinalizações adicionais a respeito da trajetória futura de juros nos EUA. A dúvida é se o Fed terá encerrado o ciclo entre 5,25% e 5,50% ao ano.



No Brasil, o IBGE divulga o resultado do emprego na PNAD Contínua do 2º trimestre.