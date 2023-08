Focus vê IPCA quase no teto em 2023

Na 1ª Pesquisa Focus após a decisão, dividida, do Comitê de Política Monetária do Banco Central reduzir a taxa Selic em meio ponto, para 13,25%, o mercado financeiro reforçou apostas de baixa da inflação e das taxas de juros. O IPCA esperado para dezembro de 2023 foi mantido em 4,84%, mas as apostas dos últimos cinco dias (pós Copom) desceram a 4,78% (praticamente dentro do teto da meta: (3,25% + 1,50% de tolerância= 4,75%. Para 2024, a taxa prevista caiu de 3,89% para 3,88% (3,87% nos últimos 5 dias).



Vale lembrar que ao fim de maio, o mercado esperava que o IPCA fechasse este ano em 5,70%, nível reduzido para 4,98% em fins de junho e para 4,84% em fins de julho. Na mesma toada, caíam as projeções para 2024: de 4,13% ao final de maio, para 3,92% em fins de junho e 3,89% ao final de julho.



A contribuição da desinflação dos preços agrícolas, em decorrência da supersafra, e a nova política de preços da Petrobras esvaziaram as projeções de estouro na inflação neste 3º trimestre, quando haveria o cotejo com a deflação de 2022 (-1,32% de julho a setembro). Com isso, ficou insustentável manter a Selic em 13,75% ao ano, como se acautelou, em excesso, o Banco Central.



Deflação agrícola



Nas projeções da Focus, o mercado espera inflação de 0,08% em julho (a taxa será divulgada pelo IBGE 6ª feira, 11 de agosto); de 0,29% em agosto; e de 0,28% em setembro. Se as previsões se confirmarem, a taxa em 12 meses do IPCA, que estava em 3,16% em junho, sobe para 3,95% em julho; para 4,62% em agosto; e chega a 5,33% em setembro, declinando a partir daí para 4,84/4,78% em dezembro.



Os dados do IGP-DI de julho, divulgados nesta manhã pela Fundação Getúlio Vargas, com queda de 0,4%, após -1,45% em junho, confirmam a desaceleração da inflação, embora com menor impacto da desinflação dos preços agrícolas (o auge da colheita foi em fevereiro-março e a baixa se espalhou fortemente até junho nos preços no atacado). Isso não tem a ver com a alegada eficiência do Banco Central para reduzir a inflação.



O Bradesco destaca que julho manteve a influência benigna dos preços no atacado, embora já se notando uma inversão de tendência: “tanto os produtos agropecuários quanto industriais ganharam força na margem. As principais influências baixistas vieram dos produtos “in natura”, entre os produtos agrícolas, e gasolina automotiva, na indústria. O IGP-DI acumulou queda de 7,47% em 12 meses. O Bradesco espera tendência de desaceleração das quedas nos próximos meses, o que faria o IGP-DI encerrar o ano com deflação de 4,1%.



A marcha da Selic



Em relação à taxa Selic o movimento baixista ocorreu em 2023 (a taxa de dezembro desceu de 12% para 11,75% e acentuou a queda de projeção para 2024: a taxa esperada, que era de 9,50% há quatro semanas, desceu a 9,25% na semana anterior à reunião do Copom em 2 de agosto, e caiu para 9% ao ano, após a decisão do Comitê.



Enquanto as previsões declinantes de inflação abriam espaço à redução dos juros (a Selic de 2025 baixou de 9% há 4 semanas, para 8,75% às vésperas do Copom e, depois, para 8,50%, redução estendida a 2026), o mercado aumentou o PIB de 2023 (de 2,24% para 2,26% este ano (nas apostas dos últimos cinco dias úteis, a taxa evoluiu para 2,33%). Há um mês as projeções estavam em 2,19%. Para 2024, a previsão foi mantida em 1,30%, mas nas apostas dos últimos cinco dias subiu para 1,33%, antecipando efeitos benéficos da queda das taxas de juros.



O que esperar do 3º Tri e além?



Além da inflação, na 6ª feira, o IBGE deverá divulgar esta semana indicadores que confirmarão o desempenho da economia no 2º trimestre e já podem oferecer projeções para este 3º período do ano. Depois da indústria que cresceu 0,1% em junho, espera-se na 4ª feira a divulgação dos dados do comércio: a LCA Consultores este prevendo avanço de 0,30% nas vendas do varejo e queda de 0,70% no varejo ampliado (veículos, motos, autopeças e materiais de construção, além do chamado atacarejo). O segmento mais dependente do crédito para escoar vendas sofre com os juros altos.



Na 5ª feira, o IBGE divulga a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) um extrato do setor de Serviços (que representa de 67% a 70% do PIB, quando inclui o varejo e as atividades imobiliárias e o setor financeiro e os seguros). A LCA prevê avanço de 0,70% no volume de vendas do segmento. Isso pode reforçar um crescimento superior aos 0,3% previstos pela mediana do mercado para o PIB do 2º trimestre, que já largou com carrego estatístico de 0,30%.



Os dilemas do Copom



Mas o fato mais aguardado no mercado financeiro e na área econômica como um todo é a Ata da Reunião do Comitê de Política Monetária da semana passada, que o Banco Central divulga na manhã desta 3ª feira. O Comunicado ao fim da reunião foi contraditório (como já havia sido o da reunião de junho, que omitiu a tendência majoritária para redução de 0,25 ponto percentual na Selic na reunião de agosto).



E o empate técnico (4 dos oitos diretores insistiram na queda “parcimoniosa” de 0,25%, mas outros 4, liderados pelos novos diretores, Gabriel Galípolo, de Política Monetária, e Aílton Aquino, de Fiscalização sugeriram 0,50%, ganhando a adesão do voto de minerva do presidente Roberto Campos Neto) levou a uma desconexão entre os parágrafos da nota sucinta e contraditória que, ao mesmo tempo em que procurava justificar a cautela do rigor monetário (ao qual atribuiu o mérito da queda da inflação – o que não corresponde aos fatos desde 2022), a nota tentava justificar a decisão de um passo mais largo na queda de juros.



O mercado financeiro, que apostava mais na “parcimônia”, ficou desorientado. Isso se refletiu na curva dos juros futuros (queda maior no curto prazo e até subida além de 2024-25). O mercado já está precificando a futura renovação do Copom: os mandatos de dois diretores (Fernanda Guardado e Maurício Moura), que votaram pela parcimônia, vencem este ano e os de Campos Neto, Diogo Guillen, de Política Econômica, e Renato Dias Gomes, de Organização do SFN, vencem em 31 de dezembro de 2024.



Genial vê teste da autonomia



No Boletim Diário desta 2ª feira, a Genial Investimento discute os dilemas da direção do Banco Central e do Copom para manter a autonomia do BC diante da nova realidade, que a surpreendeu e ao mercado em geral: “dada a intensidade das pressões que vinham se avolumando tanto por parte do governo, quanto do Congresso, dos empresários e de outros setores importantes da sociedade, ao iniciar o processo de queda da Selic com 0,5 p.p., a decisão de RCN pode ter sido importante no sentido de consolidar a autonomia do Banco Central”.



“E, o que esperar do futuro? Concretamente, o cenário sinaliza para uma política monetária menos contracionista no futuro próximo. Este cenário já conta com quatro membros efetivos do Comitê e os dois novos indicados pelo presidente Lula no final do ano, substituirão membros mais duros que votaram pela queda de 0,25 p.p. Podemos ver decisões bem mais expansionistas mesmo durante a presidência de RCN”.