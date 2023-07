TN em busca de devedores e sonegadores

Nada satisfaz mais os bons pagadores de impostos, os cidadãos/contribuintes que cumprem regularmente com suas obrigações fiscais, saber que o Estado (no caso, a União/Tesouro Nacional), via Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, está fazendo um esforço para a recuperação dos débitos inscritos na Dívida Ativa, e que, na figura do Ministério da Fazenda (Receita Federal do Brasil), está fechando o cerco sobre os focos de elisões e evasões fiscais.



Às vésperas de profunda reforma fiscal que pretende inverter o desenho de meio século na tributação brasileira, que recai mais (60% a 67%) sobre o consumo, vale dizer sobre a maioria da sociedade (que acaba recolhendo proporcionalmente mais impostos que a camada mais rica da sociedade). É importante que impere o princípio de que quem tem mais, paga mais”.



Como é sabido, além da legislação tributária incidir mais sobre o consumo do que sobre a renda e os bens patrimoniais, os mais ricos, geralmente donos de empresas nos diversos ramos de atividade, recorrem ao planejamento tributário pelo qual pagam o mínimo possível de impostos. Por tudo isso, é exemplar que a reforma tributária venha precedida pela aplicação da justiça fiscal.



Cobrando de quem deve



Assim é motivo de satisfação saber que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional recuperou R$ 21,9 bilhões inscritos em dívida ativa no 1º semestre, num aumento de 21% sobre o mesmo período do ano anterior. Nada menos que R$ 10 bilhões foram resultado de acordos de transação tributária (45% do total arrecadado pela PGFN.



A transação tributária soluciona passivos de difícil recuperação e beneficia tanto o governo quanto os contribuintes. Desde o início do programa de transação, em 2020, já foram regularizados mais de R$ 466,6 bilhões em dívidas. O estoque da dívida ativa da União é de R$ 2,7 trilhões.



Cerco à sonegação



Quando o bom contribuinte lê nos jornais os valores de subsídios e isenções fiscais para determinados grupos e setores econômicos, aumenta sua revolta com a já conhecida devolução insuficiente de prestação de serviços do Estado em relação aos impostos que recolhe da sociedade. Neste sentido merece elogios o empenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de acabar com algumas iniquidades da política fiscal.



No Orçamento Geral da União para 2024, que tem de ser apresentado ao Congresso em agosto, consta como prioritária a proposta de tributar fundos offshore e fundos exclusivos. Ambos envolvem a movimentação financeira, em paraísos fiscais no exterior (offshore) e em fundos exclusivos no país, dos mais ricos. A discussão da taxação no Congresso está avançada, mas há pressa, pois, a Medida Provisória que instituiu a cobrança expira em 27 de agosto.



A medida prevê que, a partir de 2024, os rendimentos em offshore de R$ 6 mil a R$ 50 mil seriam tributados em 15% e, acima desse patamar, em 22,5%. Rendimentos até R$ 6 mil seriam isentos. Na mesma MP, há dispositivo para a regularização de ativos. A pessoa física residente no país poderá atualizar o valor de bens e direitos no exterior informados na declaração anual de ajuste do Imposto de Renda, pagando uma alíquota menor. A Fazenda estima arrecadar R$ 3,59 bilhões, no próximo ano, e R$ 6,75 bilhões, em 2025.



Quanto aos investimentos nos fundos exclusivos, eles são taxados apenas no resgate, o que pode levar anos. A ideia do governo é instituir o sistema chamado de "come-cotas", como ocorre nos fundos tradicionais, que prevê a cobrança periódica sobre o rendimento. No governo Temer se pensou em taxar para bancar subsídios ao diesel. Estima-se arrecadação de R$ 17 bilhões por ano. Boa parte deste valor se refere ao estoque de ganhos não tributados.



Lucros e dividendos



Já a taxação de lucros e dividendos, entre outras medidas estruturais, está prevista para ocorrer depois da aprovação das novas regras para o consumo de bens e produtos.



O governo também espera arrecadar algo em torno de R$ 2 bilhões com a taxação das apostas esportivas. O funcionamento das casas de apostas (a maioria no estrangeiro, por grupos internacionais ou mesmo de empresas de brasileiros em paraísos fiscais) foi autorizado por lei no governo Temer, mas nunca regulamentado. Como nos cassinos a banca sempre ganha (sem qualquer tributação das empresas e dos ganhos dos apostadores), a jogatina (propagandeada em Rádio, TV e Internet), virou fonte de evasão de divisas.



Apesar desses anúncios, seguem as incertezas se o governo federal conseguirá zerar o déficit primário no próximo ano, conforme as regras do arcabouço fiscal. O Relatório Prisma prevê que o resultado primário será de -R$ 83 bilhões em 2024.



Itaú também vê estragos no El Niño



Depois do Bradesco, o Departamento de Pesquisa Macroeconômica do Itaú também está fazendo previsões para os impactos do fenômeno El Ninõ, que deve impactar “principalmente lavouras de milho e soja cultivadas no Norte/Nordeste”. Lembra o Itaú que o El Niño chegou em junho, quando as águas do Pacífico se aquecem em mais de 0,5 grau Celsius, com diferentes impactos no clima e nos padrões de chuva, particularmente na parte tropical do globo.



“No Brasil, o El Niño aumenta o volume de chuvas na região Sul e causa seca no Norte/Nordeste (com impactos distintos nas lavouras de grãos de cada região). Tende a ser negativa para o milho e mista para a cultura da soja. Em todo o mundo, o padrão tende a favorecer as lavouras de grãos nos EUA, mas prejudica os campos de café e cana-de-açúcar por causa das chuvas mais fracas na Colômbia e na Ásia, respectivamente”.



PIB enfraquece, IPCA sobe



“Com intensidade moderada a forte (mas ainda mais branda do que em 2015-16), o atual El Niño deve ter impacto limitado na produção agrícola brasileira no próximo ano. Prevemos uma desaceleração do PIB agrícola para 2,5% em 2024, após um forte avanço de aproximadamente 12% este ano, dado um ligeiro aumento na produção de soja e uma queda na próxima safra de milho. Se o atual El Niño tiver intensidade semelhante ao de 2015-16, poderemos ter um PIB Agrícola recuando entre 0,3% e 1,3%”.



Nos preços, controlando a inflação dos alimentos por “commodities” em reais e a inércia, o El Niño pode gerar, segundo o Itaú, um viés de +10 bps no IPCA 2023, principalmente devido aos preços mais altos dos produtos “in natura”, que são alimentos mais sensíveis às mudanças climáticas e cuja produção está concentrada nas regiões Sul e Sudeste.