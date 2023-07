IPCA cai, mas o juro da Selic sobe

Fazem leitura errada os que apontam resiliência nos preços de serviços no acumulado até junho para afastar do horizonte a possibilidade de o Comitê de Política Monetária do Banco Central ampliar de 0,25 ponto percentual para 0,50 p.p. a redução da taxa Selic na reunião de 2 de agosto, já com as presenças de Gabriel Galípolo na diretoria de Política Monetária e de Ailton Santos na Fiscalização.



O fato de que em junho, quando o IPCA caiu 0,08%, levando o índice acumulado em 12 meses a descer de 3,94% em maio para 3,16% - o que fez o juro real da Selic de 13,75% ao ano, descontada a inflação de 3,16% subir para inacreditáveis 10,27% - o índice de serviços ter subido 0,67% (na direção contrária à queda do IPCA), acima dos 0,52% previstos pelo Itaú, não anula o raciocínio. O Itaú sublinha as pressões mais fortes do que o esperado -na média móvel de três meses dessazonalizada e anualizada acelerando de atividades como serviços de estética, lanches, refeição e conserto de automóveis), que subiram de 5,8% em maio para 6,7% na taxa anual de junho.



Este 3º trimestre será um período de estresse porque, em 2022, houve deflação em julho (-0,68%), agosto (-0,36%) e setembro (-0,29%. Somando -1,32% no período, mas nada indica que o IPCA passará dos 5,50%. A Pesquisa Focus aponta alta de 0,21% no IPCA de julho e de 0,30% (no pior cenário para agosto). Neste cenário, a inflação em 12 meses sobe para 4,8%. Mesmo que ocorra um descarrilamento em setembro (face à deflação de 0,29% no ano passado), a taxa ficará na faixa de 5,50%.



Planos de saúde, dão a diferença



Um importante fator de aumento nos preços dos serviços acumulados até junho (a apropriação mensal dos reajustes dos planos de saúde) tomou um grande tombo justamente a partir de junho, quando entra em vigor a apropriação do reajuste anual de 9,63% referente a maio de 2022 a maio de 2023. O novo fator reduz o reajuste mensal de 1,20% nos cinco primeiros meses do ano (apropriação de 1/12 avos de 15,50%) para só 0,38% ao mês.



Ou seja, nada será como antes até maio de 2024. Como a inflação segue declinante, puxada por dois itens que têm grande influência na formação de expectativas e na fixação dos preços dos serviços (Alimentação e Bebidas e os gastos com Transportes, sobretudo gasolina, álcool e diesel), as perspectivas são de que a tendência de queda da inflação continuará em serviços.



Muita gente talvez não tenha percebido, mas a verdade é que além dos impactos da supersafra de alimentos sobre os preços dos Alimentos e Bebidas (que caíram 0,66%) houve queda de 0,41% em Transportes, puxada pela queda de combustíveis (-1,85%), sendo de 6,68% a baixa do óleo diesel, de 2,77% no GNV e de 1,14% na gasolina (que teve reincorporação de impostos a partir de 29 de junho). Isso tende a impactar para baixo os preços dos serviços de profissionais autônomos, que guiam suas tabelas pelos preços do prato feito e dos combustíveis.



Assim como os planos de saúde caíram, pela menor inflação acumulada em 12 meses a partir do 2º semestre de 2022, a contenção dos preços dos alimentos e dos combustíveis nas refinarias da Petrobras, ao lado do dólar (oscilações da última semana têm a ver com as apostas de queda de 0,25 p.p. a 0,50 p.p. da Selic, o que diminuiria o atrativo ao passeio de dólares dos especuladores, sobretudo de capitais brasileiros em “off-shores” de paraísos fiscais). Por isso, o Banco Central anunciou “swaps” das posições que vencem em 1º de setembro.



Daqui para a frente, reajustes anuais de aluguéis, pedágios e preços e tarifas corrigidos pela inflação passada (do IPCA) ou dos IGPs (IGP-M e IGP-DI estão negativos pelo impacto da redução dos preços agrícolas e industriais no atacado), serão sempre declinantes daqui para a frente. E este é o cenário que - passado o Rubicão do 3º trimestre - o mercado e o Copom vão observar.



Contas de compensação



Vale notar que, assim como Paulo Guedes usou o bisturi para cortar a inflação diretamente nos impostos sobre combustíveis (gasolina em 1º plano), energia elétrica e comunicações, a tática é repetida pelo governo Lula. Em junho, a energia elétrica residencial subiu 1,43% devido a reajustes aplicados em quatro áreas: Belo Horizonte (13,66%), com reajuste de 14,69%, a partir de 28 de maio; Recife (3,73%), com reajuste de 8,33%, a partir de 14 de maio; Curitiba (1,64%), com reajuste de 10,66% a partir de 24 de junho; e Porto Alegre (-0,26%), com reajuste de 2,92% a partir de maio. Mas a gasolina caiu 1,14% já nas bombas (em julho, o impacto será maior, mas não assustador). Na Habitação, outra contribuição baixista (-3,96%) veio da baixa do GLP e do gás natural, também devido à nova política de preços da Petrobras.

Com isso, em julho, no 3º mês de abandono dos preceitos do PPI (que facilitavam as importações de combustíveis) a empresa bateu recorde do uso da capacidade instalada de suas refinarias, com 93% de utilização. Este é o maior indice de utilização desde 2015. A parir daí, com a recessão de 2025 e 2026, a produção foi reduzida, o que se agravou com a implantação do PPI (paridade de Preço Internacional no 2º semestre de 2016). Com a maior produção interna de combustíveis nas refinarias, mais impostos e renda são gerados no país.



A queda do dólar teve influência para baixo nos preços de Alimentação e bebidas (-0,66%), com quedas do óleo de soja (-8,96%), das frutas (-3,38%), do leite longa vida (-2,68%) e das carnes (-2,10%). No ano, enquanto o IPCA sobe 2,87% (o impacto das mensalidades escolares só diminuirá no 2º semestre), a alimentação subiu apenas 1,02%, sendo que os gastos em domicílio tiveram influência baixistas da superoferta de soja e demais oleaginosas que reduziram os preços de óleos e gorduras (-15,23%), das carnes (-5,89%), que influenciaram a baixa de 1,96% em Aves e Ovos. Um grande vilão foi a alta de 18,21% dos preços de açúcar e derivados.



Agricultura familiar pede atenção



Um ponto que deve merecer mais atenção das políticas públicas é a agricultura familiar. Os itens que mais oscilam (para cima e para baixo) são os de produtos dependentes da agricultura familiar. Nas grandes lavouras e grandes criações, em grandes áreas, houve grande avanço de tecnologia (maquinários cada dia mais modernos e operados eletronicamente fazer plantio e colheita de soja, tudo com financiamentos de longo prazo e juros baixos do BNDES).



Mas as hortaliças e verduras, a produção de aves e ovos (feita no sistema integrado, com pequenos e médios produtores aproveitando o adubo para lavouras próprias ou de terceiros) e a produção de legumes e tubérculos precisam avançar na mesma direção. A China, que faz uso intensivo de cooperativas, vem produzindo mini máquinas agrícolas que podem reduzir muito os custos dos agricultores (com reflexos na mesa dos consumidores).



Por ora, sem crédito, sem máquinas apropriadas e assistência técnica mais limitada do que nas grandes lavouras, os artigos de Hortaliças e verduras tiveram queda de 3,81% em junho (-0,92% no ano), ainda acumulando alta de 2,80% em 12 meses. Raízes e tubérculos (aipim, cenoura, batata-inglesa, batata-doce, inhame e beterraba) caíram 0,76% em junho, 7,88% no ano e 0,37% em 12 meses. As frutas, apesar da queda de 3,38% em junho, registram baixa de 0,92% de janeiro a junho, mas ainda sobem 13,36% em 12 meses.



Guardado defende cautela do BC



Repetindo o que ocorreu às vésperas das reuniões do Copom em maio e junho, quando a Selic foi mantida em 13,75%, apesar das pressões para baixa no mercado, na véspera da posse dos dois novos diretores, amanhã, às 10 horas, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, usou dois de seus diretores para mandar recados sugerindo cautela na baixa dos juros.



Em entrevista ontem à “Folha de S. Paulo”, a diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do BC, Fernando Guardado, afirmou que "as projeções de inflação (do BC) são a nossa principal bússola de atuação. Também ver o comportamento das expectativas. Esse conjunto de fatores vai embasar a discussão de agosto". E acrescento que a flexibilização dos juros, precificada no mercado, está dependente dos dados.



Hoje à tarde, em o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, que acumula a diretoria de Política Monetária desde março, e forma, com Fernanda Guardado, a zaga defensiva do Copom, vai fazer palestra em Anápolis (GO) noo Fórum Anual de Economia e Cooperativismo de Crédito, organizado pelo Sicredi Celeiro Centro Oeste. Esperam-se novos recados de cautela.