Fed pode parar alta; e o Copom?

O Federal Reserve Bank inicia amanhã dois dias de sua reunião semestral, que pode resultar em parada na escalada de juros. Os dados de inflação dos Estados Unidos, que serão conhecidos amanhã, ganham importância para a decisão do Fed e podem alterar as expectativas dos investidores. Por enquanto, 78% dos investidores apostam, nos contratos futuros de juros da Nasdaq, que o Fed vai manter o piso na faixa de 5,00-5,25% ao ano. Na 5ª feira, o Banco Central Europeu definirá os juros do euro. Apesar da perda de tração da economia, não há certeza de que a escalada vai ser interrompida.



Os dados da Pesquisa Focus, encerrada 6ª feira junto a 158 instituições financeiras, consultorias e institutos de pesquisa, apontaram nova queda das projeções da inflação de 2023 (de 5,69% para 5,43%, sendo de 5,26% as previsões dos últimos cinco dias úteis) e de 2024 (de 4,12% para 4,04%; 4,00% nos últimos 5 dias). Já o PIB aumentou acima de 2%: de 1,68% para 1,84% (2,11% nas apostas dos últimos 5 dias). Há um mês a previsão era de 1,02%.



Mas o mercado segue apostando que o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) será conservador e só iniciará a baixa da Selic em setembro. Mesmo com baixas projeções de inflação para junho (a taxa mensal caiu de 0,30% para 0,20% e 0,10% nas projeções dos últimos 5 dias). Isso derrubaria a taxa em 12 meses dos 4,04% de maio para menos de 3,50% em junho. Mantida a Selic em 13,75% isso significaria um juro real de quase 10% (9,90%). Em dezembro do ano passado o juro real era de 7,50%.



Para julho, a previsão caiu de 0,34% para 0,32% e 0,28% nos últimos 5 dias). Como a taxa foi negativa em 0,68% em 2022, o IPCA em 12 meses subiria a apenas 4,50%. Para agosto, que teve deflação de 0,36% em 2022, a previsão foi mantida em 0,23% e 0,22% nos últimos 5 dias. Isso manteria o IPCA abaixo de 5,50% até setembro. E o juro real, descontada a inflação, seria de 7,8%.



De qualquer forma, o mercado segue apostando que a Selic fechará 2023 em 12,50%, com quedas em setembro, novembro e dezembro. E já está prevendo (pelo menos nas projeções dos últimos cinco dias úteis) que a Selic fechará mais baixa em 2024 (com a inflação em 4%, dentro do teto da meta), a Selic desceria dos 10% (previstos pela mediana de 139 apostas) para 9,75% (mediana de 63 previsões nos últimos cinco dias úteis).



Reajuste dos Planos de Saúde



Em boa hora a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decidiu por um reajuste máximo de 9,63% para os planos individuais de saúde. O índice atinge 8 milhões de usuários e também servirá de teto para os 50,6 milhões de brasileiros que têm planos de saúda (a maioria vinculados às empresas). Mesmo bem acima da inflação, ajudará a combater a inflação no 2º semestre e em 2024. No ano passado, o reajuste de 15,50% continua pressionando mensalmente em 1,20% os índices do IPCA deste ano. Quando aplicado, ficará abaixo de 0,80% mensais.



As operadoras fizeram um “lobby” tremendo, alegando alta de custos. O argumento, falacioso, foi amplamente defendido por artigo de José Seripieri Jr., dono da Qualicorp, e publicado há uma semana no “Brazil Journal”. O argumento, canhestro, foi o prejuízo operacional das operadoras em 2022.



Claro, os reajustes de 15,50% só começaram a valer no último trimestre. Mesmo assim, com a remuneração do caixa (resultado dos pagamentos das mensalidades dos usuários), aplicado nas altas taxas de juros do mercado financeiro, as operadoras fecharam o ano com lucro líquido de R$ 2,6 bilhões.



Elas bem que tentaram sensibilizar a ANS a reajustar por alto, mas a ANS (corretamente) considerou um IPCA expurgado (sem o peso dos planos de saúde) de 5,73% e uma variação de despesas assistenciais (VDA).



Quando fiz assessoria de um grande grupo segurador, o presidente do ramo de saúde sempre me dizia que os juros pesavam (para cima ou para baixo) nos custos. Quando os juros caíam, eles iam cobrar redução na cadeia de prestadores de serviços (sobretudo na rede hospitalar). E se apropriavam de ganhos das altas dos juros. A ANS, desta vez, não mordeu a isca.



Juro alto derruba mercado de capitais



Na expectativa de que os juros venham a cair neste 2º semestre, as empresas se resguardam de captar recursos no mercado de capitais, em meio ao desaquecimento da economia. Segundo a Anbima, as empresas captaram R$ 22,3 bilhões no mercado doméstico de capitais em maio, 51% a menos que em igual mês de 2022, em termos reais e ajuste por dias úteis. Foi o pior maio desde 2020. Foi o pior mês de maio desde 2020, ou desde 2017, se ignorarmos o período da pandemia.



Desde março, a queda na comparação anual fica em torno de -50%. A Selic saltou de 10,75%, em meados de março de 2022, para 13,75% em 3 de agosto e lá ficou até hoje. Mesmo com a inflação declinante por conta de cortes de impostos no governo Bolsonaro (não integralmente repostos no governo Lula, que ainda adotou nova política de preços para a Petrobras) e pelo impacto da superoferta de grãos, que derrubou os preços da alimentação. Os emissores esperam uma janela de oportunidade para captar a juros mais suaves.



As emissões de títulos de renda fixa - debêntures, notas comerciais e promissórias, CRA's, CRI's e FIDC's - somaram R$ 20,2 bilhões (-52,5% a/a), com destaque negativo para debêntures (-70% a/a). Só houve uma emissão primária de ação, inicial ou subsequente, de R$ 91 milhões (nenhuma em maio de 2022). E os fundos de investimento agropecuários e imobiliários caíram 31,8% em 12 meses, somando pouco mais de R$ 2 bilhões.



De janeiro a maio foram captados R$ 104,4 bilhões, queda real de 47% em relação aos R$ 198 bilhões do mesmo período de 2022. Só no 1º trimestre do ano passado houve captação de R$ 117,5 bilhões. Neste cenário, as emissões primárias de ações encolheram 77,5%, com sua participação caindo de 7% para apenas 3% do total.