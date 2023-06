Antes da Opep, Focus reduz IPCA e dobra o PIB

Antes de a Arábia Saudita surpreender os agentes econômicos anunciando ontem um corte de 1 milhão de barris de petróleo por dia como parte do acordo da Opep para a redução da oferta, visando sustentar os preços até 2024, o mercado financeiro brasileiro estava bem otimista com relação ao Brasil, com novas reduções da inflação e forte alta do PIB: de 1,26% para 1,68% e de 2,06% nas apostas dos últimos cinco dias úteis, após o PIB do IBGE.



Na Pesquisa Focus, encerrada 6ª feira (dia seguinte à divulgação da alta de 1,9% no PIB do 1º trimestre, com grande influência da safra recorde de grãos) e divulgada hoje pelo Banco Central, o mercado reduziu, novamente, a previsão do IPCA de 2023, de 5,71% para 5,69%, sendo que as apostas dos últimos cinco dias úteis caíram a 5,49%. Há um mês, o mercado previa 6,02%.



Ao lado da pressão baixista dos alimentos no atacado, o principal fator de baixa, vinha das projeções mais suaves para os preços administrados, nos quais os combustíveis exercem grande influência: houve queda de 9,44% para 9,41% e baixa a 9,20% nas apostas dos últimos 5 dias. Há um mês a previsão era de aumento de 10,70%.



Essa redução das expectativas dependerá agora dos passos da nova política de preços da Petrobras, adotada justamente para evitar as oscilações bruscas do regime de Paridade de Preços Internacionais (PPI), que forçava ajuste interno das variações dos preços internacionais dos combustíveis com a atualização da taxa de câmbio. E, muitas vezes, ambos eram altistas. O dólar voltou a cair, para R$ 4,92.



O IBGE divulga os dados do IPCA de maio na 4ª feira, 7 de junho, e o mercado prevê na Focus alta de apenas 0,37% (0,33% nas previsões dos últimos cinco dias úteis). A LCA Consultores e o Santander preveem alta de 0,35% e o Bradesco, de 0,34%. Como a taxa foi de 0,47% em maio de 2022, isso significa que a taxa acumulada em 12 meses, que estava em 4,18% em abril, desce para 4,05% (com 0,35%) a 4,034% (com 0,33%). Para junho, o mercado espera 0,30% (0,25% nos últimos 5 dias). A inflação desceria abaixo de 3,7%.



Em relação a julho, o mercado previa 0,34% (0,30% nos últimos 5 dias para julho). Como houve deflação de 0,68% em julho (quando houve grande impacto dos cortes dos impostos temporários da gasolina, demais combustíveis, energia elétrica e comunicações), as previsões indicam que o repique máximo da inflação em 12 meses iria no máximo a 4,7%.



Petrobras X Copom



Neste sentido, depois do anúncio da Arábia Saudita, que passou a ser o fiel do mercado livre com as restrições aplicadas à Rússia desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, o mercado vai ficar mais cauteloso nas apostas. Na Focus, havia nítida confiança na descompressão dos preços. Na visão para os próximos 12 meses (junho de 2024) a raxa cai de 4,69% para 4,60%, sendo que as previsões dos últimos cinco dias úteis se reduziram a 4,47%. Há um mês, as apostas 12 meses adiante estavam em 5,14%.



A mudança de perspectiva do mercado pode ser expressa pelo boletim diário da Genial Investimentos desta 2ª feira, 5 de junho. Antes tão pessimista, a ponto de apostar em alta da Selic acima de 14% (posição compartilhada pelo Banco Santander, que previa PIB de apenas 1% e agora já projeta carregamento de 2,4%, que só será frustrado se houver queda nos próximos três trimestres), a Genial resume hoje a sua visão do mercado:



“A leitura de um PIB do 1° trimestre deflacionário já havia dado ânimo adicional às apostas de que o Copom possa adotar uma mudança de linguagem na reunião deste mês, contratando queda da Selic em agosto”.



Prática desmente a teoria



Ao contrário dos jornalistas, sobretudo os de economia, acostumados a ver que fatos jogam por terra os arcabouços das teorias, os economistas do mercado financeiro se prendem mais às teorias ortodoxas (ou heterodoxas) para sustentar seus pontos de vista. Vejam agora mesmo como uma causa externa, com a decisão da Arábia Saudita, de cortar sua produção de petróleo para forçar a alta de preços no verão do Hemisfério Norte, pode mudar os planos.



Para o Santander, o mercado financeiro seguiria acompanhado os principais índices de inflação e atividade econômica, não só do Brasil, mas como de forma global. E chama atenção especial para a reunião do CMN (Conselho Monetário Nacional) que deve deliberar sobre a meta da inflação, pois “caso seja alterada, é visto com potencial de deterioração das expectativas inflacionárias”.



Ao analisar a demanda - o consumo das famílias subiu 0,2% no trimestre, no 6º trimestre consecutivo, acima dos 1,5% que previa – o Santander destacou a divergência entre um enfraquecimento contínuo no consumo de bens e alguma resiliência no consumo de serviços. Esse desempenho coloca a economia 6,4% acima da marca pré-pandemia (4º trimestre de 2019) e implica um forte carryover de 2,4% para 2023, embora esperemos que o setor agropecuário devolva seus ganhos nas próximas leituras.



Diante disse, a previsão do banco espanhol para o PIB de 2023 está atualmente sob revisão, com riscos inclinados para o lado positivo. “No entanto, ainda acreditamos que a dinâmica observada desde o 4T22 destaca que as condições financeiras estão sufocando as atividades cíclicas, e as perspectivas para 2023 continuam desafiadoras em meio a uma política apertada do Banco Central do Brasil (BCB) e uma desaceleração esperada no crescimento global”.