Governo reage para ativar o PIB

O 1º semestre entra na reta final, com o governo Lula apressando as medidas econômicas para reverter o quadro de pessimismo. Está conseguindo sucesso. A reoneração dos impostos (cortados eleitoralmente por Jair Bolsonaro em junho de 2022) não devolveu a inflação aos patamares temidos pelo Banco Central. Muito ao contrário, a taxa do IPCA em 12 meses caiu a 4,18% em abril.



A nova política de preços da Petrobras, que suaviza as faces amplamente negativas do PPI (elaborado para forçar a privatização da maior companhia brasileira) ajuda a domar a inflação, mesmo no esperado repique de preços de julho a setembro. Para completar o círculo virtuoso, o Projeto de Lei do novo Arcabouço fiscal avança no Congresso e pode ser aprovado na semana que vem, abrindo espaço para a queda mais rápida dos juros.



O Conselho Monetário Nacional se reúne hoje e há quem acredite que o órgão presidido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a presença da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, inicie discussões sobre as revisões das metas de inflação, sendo mais provável bater o martelo em junho, depois que o Congresso aprovar o arcabouço, e Gabriel Galípolo, secretário-executivo da Fazenda, ter seu nome aprovado no Senado para a diretoria de Política Monetária do Banco Central.



Revisões para cima no PIB



Os resultados dos diversos segmentos no 1º trimestre surpreenderam favoravelmente, e estão levando as instituições financeiras e consultorias, que chegaram a prever crescimento do PIB inferior a 1% este ano, a reajustes para cima. Vale lembrar que há um mês, nas comemorações dos primeiros 100 dias de governo, o presidente Lula garantiu que o PIB iria crescer bem mais do que estavam prevendo os agentes financeiros. Os fatos estão comprovando.



O Bradesco já remarcou de 1,3% para 1,8% a previsão de crescimento do PIB de 2023, com alta de 1,3% no 1º trimestre (o IBGE divulga o resultado em 1º de junho). Amanhã o Banco Central divulga o IBC-Br de março, que funcionará como prévia do PIB do IBGE para os primeiros três meses deste ano.



O Itaú adiantou hoje que seu indicador de atividades está indicando alta de 1,4% no 1º trimestre. O banco, que chegou a prever taxa abaixo de 1%, reviu este mês de 1,1% para 1,4% a previsão do PIB de 2023, com 1% para 2024. A LCA Consultores ainda manteve a previsão de alta de 1,3% este ano e de 1,5% para 2024. O Santander, que estava pessimista quanto ao afrouxamento da política monetária, espera 1% este ano e 0,5% em 2024 (mas deve rever os dados). Vale lembrar que o crescimento é fundamental ao Arcabouço Fiscal, pois mais receitas garantem a expansão dos gastos sociais.



Surpresas no comércio



O resultado favorável do varejo em março, com avanço de 0,8% sobre fevereiro e de 1,2% em 12 meses, puxado pelo melhor desempenho do varejo ampliado (que inclui Veículos, motos, partes e peças; Material de construção; e Atacado de produtos alimentícios) com alta mensal de 3,6%, que não impediu a queda de 0,2% em 12 meses, levou o setor a um nível 4,3% acima do patamar pré-covid (fevereiro/2020). Está ainda 2,0% abaixo do ponto mais elevado da série histórica (outubro/2020) da Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE.



Porém, a trajetória dos próximos meses deve ser marcada por uma tendência de estabilidade do setor. O cenário macroeconômico apresenta um viés macroeconômico mais adverso, com perspectiva de desaceleração da atividade econômica e piora do perfil de crédito dos consumidores e da inadimplência, que atinge os consumidores e resvala nos próprios varejistas.



Para o Santander, os resultados mais modestos de algumas categorias relevantes para a atividade, como supermercados, vestuário e combustíveis, e os efeitos defasados dos juros restritivos sobre o consumo doméstico, projetam para o setor sinais de desaceleração ao longo deste ano.



Já o Itaú viu a principal surpresa positiva em 'Hipermercados, Supermercados' (com alta atual de 4,5%, acima dos 3,0% previstos). O setor, que passou a integrar o índice recentemente, 'Atacado especializado em alimentos', que subiu 5,6% comparado a março de 2022. Com esse resultado, o índice núcleo avançou 2,0% e o índice ampliado 3,7% no 1º trimestre.



Para o Departamento de Estudos Macroeconômicos do Itaú, esses números positivos das vendas do varejo no 1º trimestre mostram certa resiliência da atividade econômica no período. O mercado de trabalho mais forte do que o esperado e o estímulo fiscal apoiaram os gastos das famílias. Apesar disso, o banco “espera alguma desaceleração nas vendas básicas do varejo nos próximos meses em meio aos efeitos defasados da política monetária”.



Medidas contracíclicas



Mas o governo Lula está com pressa de avançar na aprovação do Arcabouço Fiscal na próxima semana no Congresso, o que daria mais segurança para a expansão das políticas de transferência de renda. Essas políticas contracíclicas, em meio a um mercado de trabalho ainda aquecido, tendem a limitar o impacto dos vetores negativos no varejo, causados pelos juros altos.



Com um cenário mais positivo para o Banco Central reduzir os juros, se não em 21 de junho, provavelmente, em 2 de agosto. O que reservaria um 2º semestre de mais crescimento que o esperado para o comércio e a economia como um todo. Como o 1º trimestre teve empuxo acima do previsto, pelo impacto da grande safra de grãos e o desempenho mais favorável do mercado de trabalho, as projeções para o PIB de 2023 e 2024 estão sendo revistas para cima. Isso terá impacto maior quanto mais cedo caírem os juros.