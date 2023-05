Mercado trava à espera da queda de juros

O golpe eleitoreiro da redução temporária (até 31 de dezembro) dos impostos federais e estaduais para derrubar a inflação no 3º trimestre e aumentar as chances de reeleição do então presidente Jair Bolsonaro, com o reforço do Auxílio Brasil para R$ 600 e seis mesadas de R$ 1 mil para caminhoneiros e taxistas, sem contar fraudes de R$ 3,9 bilhões, segue custando caro ao país. Como deu Lula, o governo Bolsonaro, que arregaçaria as mangas para corrigir os estragos fiscais, logo em novembro, ficou dois meses paralizado.



Já o governo Lula, temendo reação popular (que se materializaria no frustrado golpe de 8 de janeiro) adiou a reoneração dos impostos, que veio mais branda do que antes. Se não bastassem as incertezas fiscais (o arcabouço fiscal só entrou na pauta do Congresso esta semana), as incertezas sobre a inflação do 3º trimestre deste ano x o 3º trimestre de 2022, quando houve deflação de 1,32%, deixaram o Banco Central com excesso de precaução, mantendo a Selic em 13,75% ao ano, o que fez a taxa de juros real saltar a 9,18%, descontando o IPCA de 4,18% nos 12 meses terminados em abril.



Para piorar, o clima no mercado financeiro azedou com o episódio das “inconsistências contábeis”, da Americanas, com o não lançamento de mais de R$ 20 bilhões em empréstimos bancários automáticos, após estouro de prazos de pagamento aos fornecedores. A gigante do varejo pediu recuperação judicial em 19 de janeiro. Era a ponta do iceberg de muitas RJs e forte crescimento da inadimplência entre as famílias e as empresas, sobretudo pequenas e médias.



Na espera de uma queda de juros que aliviaria os custos do crédito, mas segue adiada pelo Banco Central, o mercado de captação das grandes e médias empresas continua travado, com os bancos muito seletivos. Segundo a Anbima, as empresas captaram só R$ 14,9 bilhões no mercado doméstico de capitais em abril, 53% a menos que no mesmo mês de 2022, em termos reais e com ajuste por dias úteis.



Foi o pior abril desde 2016 (e próximo a 2017). O universo que girava em torno da Americanas foi fortemente afetado. As emissões de títulos de renda fixa - debêntures, notas comerciais e promissórias, CRA's, CRI's e FIDC's - somaram R$ 11,35 bilhões (-60,7% sobre abril de 2022), com destaque negativo para debêntures (-65% a/a), que agora foram atingidas pela RJ da Light.



Pela 1ª vez em 2023, registrou-se emissões primárias de ações, de R$ 2,7 bilhões, quase 4,5 vezes o montante emitido em abril de 2022. Por fim, fundos de investimento agropecuários e imobiliários caíram 63% em 12 meses, totalizando pouco mais de R$ 800 milhões.



Arcabouço derruba juros e dólar



Mas o mercado financeiro começa a ver luz no fim do túnel. Com o início da tramitação do Projeto de Lei do Arcabouço Fiscal, que permite previsibilidade da evolução dos gastos públicos, compatíveis com o andamento das receitas e assim evitar um excesso de endividamento público (a Selic em 13,75% desde agosto aumentou em muito a dívida pública), já há movimentos de queda dos juros futuros e reflexos imediatos na cotação do dólar.



A moeda americana perdeu força no exterior após a divulgação de inflação mais branda nos Estados Unidos devido à queda dos preços das commodities e a crise bancária no país. Em função disso, os investidores reduziram as expectativas quanto ao nível da taxa de juros no final do ciclo de endurecimento da política monetária. No Brasil, a conjunção de fatores, indicando aos investidores que especulam na arbitragem entre os juros do Brasil e os dos EUA, de que o ambiente favorável atingiu o patamar máximo, mudou as perspectivas e o dólar chegou a abrir abaixo de R$ 4,90 (R$ 4,888), mas voltou a ser negociado pouco acima de R$ 4,90 (R$ 4,904).



Ajuda da Petrobras



Com a nova política que preços da Petrobras, que reduz, a partir de amanhã, o GLP nas refinarias em 21,29%, o diesel em 12,8% e o litro da gasolina comum em 12,58%, (o diesel usado no transporte de cargas e passageiros, pode voltar a ficar abaixo do preço da gasolina depois de um ano, o que ajudará a baixar os preços em geral) é esperada uma revisão para baixo da inflação. Isso pode antecipar a queda da taxa Selic na reunião do Copom em 21 de junho e não em 2 de agosto, como esperava parte do mercado (outra previa em setembro).



Apesar de alguns segmentos do mercado, numa visão catastrofista, terem chegado ao cúmulo de afirmar que a nova política de preços poderia gerar prejuízos à companhia, o mercado reagiu bem hoje. Além do dólar cair quase 0,5%, o Ibovespa se manteve próximo dos 110 mil pontos (com alta de 0,12% ao meio-dia) e um dos motivos da alta é a valorização de Petra4 em 2,92%, cotada a R$ 26,41.



O Brasil X o acionista



A Petrobras é a maior empresa brasileira, fruto de uma campanha nacionalista memorável no começo dos anos 50, que levou à aprovação pelo Congresso da Lei 2004, de outubro de 1953 e a criação da companhia no ano seguinte. Apesar das vendas no governo Bolsonaro, a União mantém seu controle com mais de 50% das ações com direito a voto e uma participação adicional do sistema BNDES. Bolsonaro queria privatizar a companhia se reeleito fosse. E a intenção era manter o sistema de paridades de preços internacional.



O PPI é bom para o acionista privado, inclusive os que estão no exterior e investem na companhia. Mas não atende aos interesses do povo brasileiro, que deseja estabilidade nos preços. O Brasil já é autossuficiente em petróleo, mas não no refino. O PPI explorava essa vulnerabilidade e abria espaço para a concorrência dos combustíveis importados. Uma das falhas era “importar” os preços mais altos dos combustíveis no inverno do Hemisfério Norte, devido à maior demanda por aquecimento, a um país tropical, de inverno brando.



A política pecava por não considerar a vantagem comparativa do Brasil para fixar os preços mais acessíveis ao consumidor nacional da dádiva do pré-sal, que hoje responde por 77% do petróleo nacional. Como é um óleo mais leve, com menor teor de enxofre que os extraídos da Bacia de Campos (pós sal e águas profundas), não é difícil a adaptação das refinarias nacionais ao maior uso do petróleo brasileiro (em parte exportado, a baixo preço X combustíveis).



A deficiência segue em GLP e em diesel (cujo consumo extrapola a capacidade de refino). Mas a Petrobras está investindo para explorar mais o gás natural e transformá-lo em gás liquefeito. Outros combustíveis, como o hidrogênio verde poderão substituir o diesel em alguns anos. A Petrobras está reduzindo a farra dos dividendos aos acionistas para reinvestir na transição energética. Os acionistas poderão deixar de ganhar tanto, mas o país sairá ganhando.



Ganhos com Selic e IPCA menores



O Banco Central tem uma tabela que exibe ao final de cada demonstração mensal das contas consolidadas do setor público. Na última, de março, cada 1 ponto a mais da Selic gerava, ao fim de 12 meses, gasto extra de R$ 41,5 bilhões na rolagem da dívida pública líquida. E cada um ponto de aumento no IPCA gerava, ao fim de 12 meses, gasto extra de R$ 18 bilhões na dívida líquida do setor público. Já uma desvalorização de 1% na taxa de câmbio gerava economia de R$ 7,5 bilhões na dívida pública.



Quando cortou os impostos no fim de junho, o governo Bolsonaro economizou na dívida indexada à inflação (IPCA, ou IGP-M e IGP-DI). Mas a escalada da Selic jogou a economia pelo ralo. O gasto com a Selic foi muito maior. E, diante da incerteza fiscal, o dólar não deu trégua.



Agora, o ciclo virtuoso está se conjugando para abater os juros da dívida (abrindo espaço a gastos sociais, em vez de bancar pagamentos aos rentistas de alta renda e aos bancos e gestores de fundos de pensão). Se a queda dos juros se espalhar a toda a economia, os ganhos das empresas e da sociedade serão muito maiores e justos que a redução dos ganhos dos acionistas.