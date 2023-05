Ao manter Selic, BC eleva juro real

O mercado financeiro já esperava a manutenção da taxa Selic em 13,75%, nível fixado em 3 de agosto de 2022. Na ocasião, a inflação do IPCA, que chegara ao pico de 12,13% em abril (quando a Selic estava em 11,75%) tinha descido ligeiramente a 10,07% em função das contenções de reajustes de combustíveis e energia, cujos preços despencaram no 3º trimestre com os cortes de impostos federais e do ICMS).



Descontando o IPCA de 10,07%, isso significava um juro real (de 3,34%). Com o tombo do IPCA a 5,79% em dezembro e a Selic mantida, o juro real mais que dobrou para 7,59%. Agora, com o IPCA em 4,65% (tendendo a menos de 4% em abril) o juro real triplica para 9,375% (com 4%), esperados pela LCA Consultores. A título de comparação, em dezembro de 2016, a Selic também estava em 13,75%. Entretanto, como o IPCA fechou o ano em 6,29%, o juro real era de 7%, bem inferior ao juro atualmente aplicado pelo Copom.



Na prática, como o Copom, numa interpretação da "escada de Esch", quando a água parece subir os degraus e aqui é real mesmo, vem elevando os juros a cada reunião, precavendo-se em excesso para um repique da inflação (que não veio) com a reoneração dos impostos em energia, combustíveis e comunicações, e a troca de índices negativos em julho (-0,68%), agosto (-0,36%) e setembro (-0,29%), ocorre um aperto considerável nas condições monetárias. Os analistas do mercado financeiro acham tudo normal.





Indústria e comércio criticam



Mas o movimento foi criticado, com energia, pelos setores produtivos. A Confederação Nacional da Indústria disse que a manutenção da Selic em 13,75% foi “decisão equivocada”, pois sua manutenção, há mais de um ano em patamar alto, é “suficiente para contrair a atividade econômica e desacelerar a inflação, mas acaba por “desacelerar excessivamente a economia”.



O presidente da CNI, Robson Andrade, disse que “a taxa de juros real está em 8,1%; são exatos 4,1 pontos percentuais acima da taxa de juros neutra, aquela que não estimula nem desestimula a atividade econômica. E repisou a crítica feita no Senado esta semana, perante o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto: “as empresas estão tomando crédito a mais de 30% e o setor produtivo não aguenta pagar esse nível de juros”, afirma Robson Andrade. A Confederação Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC) fez coro à CNI, assim como a Fiesp e a Fecomércio-RJ.





Analistas já antecipam redução



Mas analistas de bancos já estão fazendo previsões de quando o Comitê de Política Monetária vai iniciar o ciclo de baixa da Selic. A maioria das apostas é de que o início da baixa será na reunião de agosto, quando a Selic completaria 12 meses no mesmo patamar de 13,75%, ao ano.



As entrelinhas dos comunicados do Copom, às vezes, exigem leituras de atrás para a frente. O Copom manteve praticamente os mesmos sete parágrafos de justificativas do voto, após a reunião, mas o tom foi bem mais amistoso, no 5º parágrafo, com aceno favorável ao arcabouço fiscal (ignorado no comunicado de 18 de março, quando o tema já estava nas ruas), embora com ressalvas:



“Por um lado, a reoneração dos combustíveis e, principalmente, a apresentação de uma proposta de arcabouço fiscal reduziram parte da incerteza advinda da política fiscal. Por outro lado, a conjuntura, caracterizada por um estágio em que o processo desinflacionário tende a ser mais lento em ambiente de expectativas de inflação desancoradas, demanda maior atenção na condução da política monetária. O Copom enfatiza que não há relação mecânica entre a convergência de inflação e a aprovação do arcabouço fiscal, e avalia que a desancoragem das expectativas de longo prazo eleva o custo da desinflação necessária para atingir as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional” [se o CMN mudar as metas e os parâmetros].”Nesse cenário, o Copom reafirma que conduzirá a política monetária necessária para o cumprimento das metas inflacionárias [que podem seguir o modelo de ajuste semestral para as metas fiscais, sistema adotado por Paulo Guedes em 2022].



Bradesco - No comunicado da decisão, o colegiado avaliou que a conjuntura segue demandando paciência e serenidade e não deu sinais de que o ciclo de cortes poderá começar em breve. As projeções de inflação do Copom permaneceram em 5,8% e 3,6% no cenário de referência, para 2023 e 2024, respectivamente, mas a estimativa para o IPCA de 2024 passou de 3,0% para 2,9% no cenário alternativo, no qual a Selic é mantida constante. Embora considere que a desancoragem das expectativas e a incerteza maior que a usual da conjuntura limitem o espaço para comunicações mais acomodatícias, o banco projeta o início do ciclo de corte de juros em setembro e a taxa Selic encerrando o ano em 12,25%, a depender da evolução dos dados.



Itaú - O comunicado do comitê trouxe algumas mudanças cautelosas em uma direção baixista. Ele apresenta projeções com taxas de juros constantes onde a inflação está em 2,9% ao final de 2024 (antes 3,0%), um pouco abaixo da meta. (...) o Copom indica que a situação exige paciência e serenidade e que, embora esteja pronto a subir a taxa de juros, se necessário, esse risco se tornou menos provável. O Itaú espera que o Copom inicie ciclo cauteloso de flexibilização na reunião dos dias 31 de outubro e 1º de novembro, levando a taxa Selic a 12,50% ao final do ano. E aguarda a íntegra da ata em 9 de maio.



LCA Consultores – A consultoria, que espera a redução para 13,50% já em 2 de agosto, sem deixar a Selic completar um ano de vida em 13,75%, avalia que “o conteúdo do comunicado do Copom parece vir em linha com a nossa expectativa de que o Banco Central poderá encontrar espaço para começar a flexibilizar cautelosamente a política monetária a partir do 3º trimestre do ano. Até lá, esperamos: (i) que as incertezas em relação à política fiscal e a possíveis alterações nas metas de inflação provavelmente terão sido dirimidas; e (ii) que a desaceleração da atividade e da inflação, no exterior e aqui no Brasil, terá ficado mais evidente”.



Genial – Embora tenha usado em seu Boletim Diário a imagem de um executivo muito parecida com a de Diogo Guillen, diretor de Política Econômica, que está acumulando a diretoria de Política Monetária e parece não dar ouvidos às reclamações do governo, dos políticos e do setor produtivo, a gestora de recursos tem a visão mais conservadora, embora ressalte que foi diagnosticada [no comunicado] importante desaceleração da atividade, ainda que seja mais lenta que o esperado, e o mercado de trabalho ainda mostre resistência. Mesmo destacando pela 1ª vez que “a apresentação da proposta do novo arcabouço fiscal foi responsável por reduzir parte da incerteza advinda da política fiscal”, a Genial avalia que o comunicado veio mais dovish do que o esperado pelo mercado, ao sinalizar que avalia a retomada do ciclo de ajuste como um cenário menos provável, de modo que, os próximos passos serão definidos com paciência e serenidade. Assim, a Genial que chegou a apostar em alta da Selic até 14,25%, manteve a “projeção de Selic ao final de 2023 em 13,75% a.a. e o primeiro corte acontecendo ao final do 1º trimestre de 2024”.





Nos EUA, ‘rapazes orgulhosos’ pegam 6 anos



Aviso aos navegantes: a Justiça pode tardar, mas não falha. Nos Estados Unidos, a sedição do 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores de Donald Trump invadiram o Capitólio para impedir a proclamação de Joe Biden e da vice Kamala Harris, já levou à condenação a seis anos de prisão os quatros primeiros “prouds boys”, os rapazes orgulhosos que inspiraram a tropa de apoio ao golpe de 8 de janeiro de 2023. Aqui, 300 inquéritos estão em marcha.





Seleção desvaloriza até no fan token



A maldição do uso da camisa verde amarela fora das quatro linhas não para. E sobrou até para a Confederação Brasileira de Futebol, dona da camisa. Em meados 2021, no embalo das cripto moedas e às vésperas da Copa de 2022, a CBF lançou seu próprio fan token, o Brazil National Football Team Fan Token (BFT). Mas fez um negócio de turco. Criou uma parceria com a Bitci, uma corretora de criptomoedas turca, pouco conhecida no mercado financeiro.



Como era compreensível, em 20 minutos de lançamento, 30 milhões de ativos digitais foram vendidos, movimentando R$ 90 milhões, segundo a própria CBF, que comemorou o feito “como a maior oferta do mundo envolvendo tokens de torcedor”. A camisa amarela naufragou na Copa e nas eleições. E, quase dois anos depois do lançamento, o BFT praticamente virou pó.



No embalo do final de 2022, quando muitos apostavam na vitória da seleção canarinho [eu não via organização no time hiper dependente de Neymar] a cripto alcançou seu preço máximo de US$ 1,53. Agora, em 4 de maio de 2023, o token caiu 96%, sendo negociado a US$ 0,06. Os tokens das grandes seleções também despencaram: o ARG, da campeã Argentina, recuou 88%; o POR, de Portugal, 85%; e o SNFT, da Espanha, 92%. Mas o tombo do BFT foi igual ou maior ao dos investidores nas pirâmides do “Faraó dos Bitcoins” ou dos cantores sertanejos e jogadores que apostaram na cripto do Acre.