Mercado faz revisão de expectativas

Alguns leitores acham que implico com o Banco Central. É verdade. Em mais de 50 anos de cobertura do mercado financeiro vi erros clamorosos do Banco Central na condução da política monetária, que não pode estar dissociada da economia real. Os dados da inflação de março mostram que os modelos do Comitê de Política Monetária – vale dizer da diretoria de Política Econômica do BC – não estão conseguindo captar certos movimentos. A queda do dólar nesta 4ª feira, a R$ 4,92, menor taxa desde maio de 2022, indica que o mercado está revendo mais rápido os cenários de melhora que o Banco Central.



Em apresentação em encontro promovido pelo XP Investimentos, em Washington, onde se encontra para a reunião da primavera do G-20 sobre a economia mundial no fim do dia e participa de vários eventos, incluindo o do Comitê de Estabilidade Financeira de âmbito global, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, procurou mostrar, com uma infinidade de gráficos, que o Banco Central não está exagerando nas taxas de juros.



No Brasil, a cotação do dólar desautorizou boa parte do Power Point. O real valorizou pelo 2º dia seguido, com o dólar caindo de R$ 5 para R$ 4,92. É a menor cotação desde maio de 2022, quando o mercado, que apostava em Jair Bolsonaro, percebeu que a escalada da inflação dos combustíveis, reflexo da invasão da Ucrânia pela Rússia, aumentava as chances de vitória de Lula. Paulo Guedes também sacou isso, deixou o BC de lado e cortou os impostos dos produtos que mais pesam no IPCA para derrubar a inflação. Deu Lula.





BC previa IPCA de 0,87% em março



Após o resultado da inflação de março – alta de 0,71%, abaixo da mediana de 0,77% prevista pelo mercado e derrubando a taxa em 12 meses para 4,65% - boa parte dos bancos e consultorias está revendo suas projeções de inflação e antecipando o processo de baixa da taxa Selic, que está em 13,75% ao ano, elevando o juro real (descontada a inflação) para 8,7%.



A LCA Consultores, que previa alta de 0,78%, foi surpreendida pelo movimento de desaceleração mais acentuada nos preços dos alimentos, devido à surpersafra, que está derrubando as cotações no atacado da soja, milho, café, algodão, e das cadeias produtivas de aves e ovos e suínos, engordadas por rações à base de milho e soja. A LCA prevê deflação de 2,04% nos preços da agropecuária do IGP-10 de abril, que a Fundação Getúlio Vargas divulga na próxima 2ª feira. Em março, o IPA do agro subiu 0,57% no IGP-10.



Ontem à noite, na revisão do Cenário de Abril, a LCA lembrou que o Relatório Trimestral de Inflação do Banco Central, divulgado em 30 de março, a diretoria de Política Econômica, chefiada por Diogo Guillen, (ele acompanha, com a diretora da área Internacional, Fernanda Guardado, as reuniões em Washington) previa inflação de 0,87%. Índice maior que a pior expectativa do mercado, que era de 0,85%. Talvez o BC explique que a surpresa veio do com comportamento dos preços dos alimentos e da decisão do governo de não adotar 100% de reoneração dos impostos em energia e combustíveis.



Os bancos e consultorias costumam trabalhar com três cenários. Um provável, um mais negativo e outro mais positivo. Os fatos indicam que o Banco Central trabalha com o pior cenário e não precifica (ou precifica negativamente, todos os esforços do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para reconstruir as finanças arrombadas pelas manobras eleitoreiras de Paulo Guedes.



O movimento de baixa nos preços no atacado tende a ser repassado, em breve, para o varejo e o consumidor. Na área industrial, onde o esfriamento acentuado da demanda, devido ao alto custo do crédito, com juros reais recordes, levou fábricas de automóveis a suspenderem a produção (afetando larga cadeia de fornecedores) a curva de preços está abaixo das projeções.



A baixa recente do dólar pode acelerar as revisões de inflação. Que pode cair mais se o governo não adotar o repasse integral dos preços internacionais do petróleo para os derivados refinados pela Petrobras. A estatal tende a usar os baixos custos do pré-sal para aliviar as pressões domésticas.



Tudo isso contribui para a revisão de expectativas (ao lado das medidas de reforço do quadro fiscal pelo governo, com o arcabouço fiscal que reforça a arrecadação, mediante revisões de subsídios e tributação de quem estava isento). E pode antecipar a baixa dos juros. A LCA previa baixa só em dezembro, para 13,50%. Agora acredita que possa ser antecipada.





Guinada Genial



Mais sintomática é a guinada da Genial Investimentos. Das mais céticas quanto à gestão da política econômica, mesmo após o anúncio das linhas mestras do arcabouço fiscal, a gestora de investimentos apontou hoje em seu boletim diário resumiu a reviravolta de ontem: “com o IPCA vindo melhor que o esperado pelo mercado, tanto o número cheio quanto os núcleos, o real se valorizou, a bolsa subiu e os juros fecharam em forte queda”.



Prossegue o tópico sobre Renda Fixa: “A curva a termo passou agora a embutir 15 pontos base de corte da Selic em junho, ou seja, chance de 60% de redução de 25 pontos base [para 13,50% na reunião do Copom em 21 de junho]. Para o fim do ano, a projeção é de juro entre 12,00% e 12,25%. No fim de 2024, 10,75%”.





Comércio respira...



A mudança na metodologia dificulta avaliar se a alta de 3,8% no volume da receita do varejo foi boa em janeiro (a LCA previa aumento de 1,8%). No varejo ampliado (que agora abrange o chamado Atacarejo, que vende alimentos e utilidades como os supermercados, além dos tradicionais comércios de automóveis, motos e autopeças e materiais de construção) houve aumento de 0,2% sobre dezembro. Mas o atacarejo encolheu em 0,9%, as vendas, automóveis, motos e peças desaceleram 0,2% e materiais de construção venderam mais 2,9%.



Na 6ª feira o IBGE divulga a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de janeiro de 2023. A LCA espera queda de 1,6% nos serviços em relação a dezembro, descontados os fatores sazonais do período, revertendo parte do forte crescimento observado no último mês de 2022.





Indústria critica



A Confederação Nacional da Indústria divulgou hoje (4ª feira) a sua projeção do PIP para 2023. Com o “freio de mão dos juros puxado”, a CNI prevê que a indústria fique “próximo da estabilidade neste ano (+0,1%), pressionado pela queda da confiança, demanda enfraquecida e dificuldades com crédito”, e que a economia brasileira terá uma expansão de apenas 1,2%,, após alta de 2,9% no ano passado.



O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, explica que “as taxas de juros elevadas vão continuar inibindo a atividade econômica, e por consequência a industrial, ao longo do ano”. A previsão da CNI é de que o Brasil encerre o ano com inflação em 6% e Selic em 11,75%.



Ele disse que a economia brasileira sofre as consequências da falta de planejamento de longo prazo e da ausência de política industrial nos últimos trinta anos. “O Brasil não tem política industrial e, a indústria tem perdido fôlego sufocada por uma série de disfunções, principalmente no sistema tributário. Quando a indústria vai mal, o Brasil perde, porque é a indústria que paga os melhores salários, desenvolve tecnologia e inovação”, afirma Robson Andrade.