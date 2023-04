Reversão de expectativas? IPCA menor derruba dólar

A alta de apenas 0,71% no IPCA de março, bem abaixo dos 0,78% previstos por Bradesco e LCA Consultores (Itaú previa 0,73%) fez a taxa em 12 meses cair de 5,60% em fevereiro para 4,65%. Com a taxa Selic em 13,75%, o juro real (descontada a inflação), subiu para 8,7%, recorde em cinco anos.

Como as taxas de inflação mensal foram muito altas no 1º semestre de 2022 (o Itaú prevê que a taxa em 12 meses desça a 4% em junho), cresce a pressão para o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) baixar os juros em 3 de maio ou em 21 de junho, já com dois novos diretores indicados pelo governo Lula. Se a inflação cair a 4% em junho e a Selic ficar inalterada, o juro real subirá ao nível de 9,375%. Uma taxa absurda para uma economia com a demanda reprimida pelos juros reais escorchantes do sistema financeiro.

O Banco Central justificava a cautela em baixar os juros porque as projeções estão comprometendo o cumprimento dos tetos de inflação de 2023 (4,75%) e 2024 e 2025 (4,50%). Se os níveis da inflação cairão agora no 1º semestre de 2023 (as retaliações à Rússia pela invasão da Ucrânia em fevereiro, provocaram alta de petróleo e derivados, fertilizantes e alimentos nos seis meses iniciais de 2022), de julho a setembro, as medidas eleitoreiras de Paulo Guedes (corte de impostos dos combustíveis, com a gasolina à frente, energia elétrica e comunicações) provocaram deflação de 1,32% no 3º trimestre e derrubaram a taxa de 12 meses dos 12,7% em abril para 5,79% em dezembro. O 3º trimestre de 2023, será o “rubicão” a ser atravessado pelo Banco Central.

O modelo de projeções do Copom parece indicar forte recomposição dos preços administrados (na faixa de 10% de aumento este ano). Entretanto, o impacto das reonerações, assinala o Itaú, que projeta alta de 6,1% para o IPCA deste ano “com reoneração total dos impostos federais sobre combustíveis e aumento do ICMS sobre gasolina, parcialmente compensados por um corte de preços na refinaria pela Petrobras”. Para 2024, o Itaú prevê IPCA de 4,50%.

Reforço essa observação final do Itaú porque todo o desenho da política de preços da nova diretoria da Petrobras, comandada por Jean Paul Prates, indica a intenção de não indexar totalmente os preços domésticos às premissas do PPI (paridade dos combustíveis vendidos no Brasil aos preços internacionais, ajustados pela taxa do dólar). Prates já manifestou várias vezes a intenção de aproveitar os baixos custos de extração do petróleo no pré-sal para atenuar altas internacionais dos combustíveis, como a causada pela decisão da Opep de reduzir a produção a partir de 1º de maio. (evitando um impacto direto e automático nos preços domésticos dos derivados).

Desinflação nos alimentos

A grande safra de grãos desacelerou os preços dos alimentos (subiram só 0,05%, após 0,16% em fevereiro e 0,59% em janeiro) e compensou parte da alta dos preços dos combustíveis, devido à reoneração de impostos federais e estaduais. Isso provocou reversão de expectativas no mercado. Pela 1ª vez em dois meses, o dólar caiu abaixo de R$ 5. Os operadores viram uma janela de oportunidade para lucrar com o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, onde os indicadores de desaceleração da economia indicam que o Federal Reserve não manterá o ciclo de alta dos juros para além de maio.

A cadeia alimentar ligada à safra agrícola (sobretudo milho e soja), ingredientes básicos das rações de aves de engorda e postura, de suínos e vacas de leite, apresenta nítida desaceleração de preços. As carnes tiveram queda 2,72% no ano. Os preços de aves e ovos recuaram 1,35%, e os preços de Leite e derivados (ainda impactados pela estiagem nos estados do Sul) mostram acentuada desaceleração nos demais estados, com alta de nacional de 2,33%.

No 1º trimestre a Alimentação e Bebidas, item de maior peso tanto no IPCA (cesta de consumo das famílias com renda até 40 salários-mínimos -R$ 52.080) quanto no INPC (renda até 5 SM – R$ 6.510), subiu apenas 0,81%, bem menos que os 2,09% do IPCA. A inflação deste ano está sendo puxada por fatores não ligados à dinâmica da demanda atual da economia, mas por reflexos das reonerações e dos reajustes anuais em educação e planos de saúde. Portanto, se a safra agrícola sustentar os preços baixos e houver trégua nos combates entre Rússia e Ucrânia, as pressões podem arrefecer.

Com o reajuste anual das mensalidades em fevereiro, a Educação acumula alta de 6,76% no ano. Os reajustes de 3,65% nos planos de saúde puxaram alta de 2,25% em Saúde e Cuidados Pessoais. Os impactos de reajustes anuais e reoneração de impostos fizeram Comunicações subir 3,61%. Na energia elétrica, o aumento de 3,82% gerou alta de 1,73% em Habitação. Nos combustíveis, a alta trimestral de 8,43% nos combustíveis (sendo de 8,33% a alta da gasolina em março) provocou aumento de 3,04 nos Transportes no ano.

Para o Itaú, “a surpresa baixista veio concentrada em preços livres, como alimentação no domicílio (tomate e mamão) e bens industriais (perfume e automóvel novo)”. Na decomposição dos núcleos, os bens de serviços e industriais estão rodando na faixa de 4,9% a 5%, “confirmando cenário de desinflação gradual”.

PAEG de Campos (avô) lembra planos de Lula

A expressão “reversão das expectativas” foi usada pelo ministro do Planejamento, Roberto de Oliveira Campos, autor do PAEG (Plano de Ação Econômica do Governo). Lançado em agosto de 1964, em parceria com o então ministro da Fazenda, Octávio Gouvêa de Bulhões, dois meses após a introdução da correção monetária no país, que recompôs o crédito público e começou a inverter a lógica de que a inflação favorecia os devedores do Tesouro, o PAEG introduziu uma série de reformas estruturantes no país, entre as quais a criação do Banco Central, em 31 de dezembro de 1964.

Se o neto que preside o BC relesse o PAEG veria que muitos dos objetivos do governo Lula, explicitados no Arcabouço Fiscal, lembram as sementes plantadas pelo avô, que, ao dar os primeiros resultados (após dois anos de pesadas críticas, lideradas por empresários e políticos como Carlos Lacerda), motivou a expressão “reversão de expectativas”, de Roberto Campos.

O PAEG foi criado pelo regime militar de abril de 1964 num Brasil rural, com indústria ainda incipiente. O Plano procurou aplicar mecanismos político-econômicos de combate à inflação associados às reformas institucionais (tributária e financeira). O PAEG listou como prioridades: a retomada do crescimento e desenvolvimento econômico através de políticas de investimento capazes de absorver uma quantidade crescente de mão-de-obra; corrigir as disparidades setoriais e regionais; estabilizar preços e corrigir os déficits do balanço de pagamentos; normalizar as relações com os órgãos financeiros internacionais; e, principalmente, conter a inflação. A wu

Além da sofisticação da economia, num país que multiplicou por quatro a população, 85% dos 215 milhões vivendo nas cidades, a principal diferença entre os objetivos do PAEG e os ideários do governo Lula era a ausência do Banco Central. Recomendo ao Copom estudar a reversão das expectativas.