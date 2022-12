PEC de 23 recupera renúncias fiscais de 22

Enfim, a Câmara e o Senado aprovaram a PEC da Transição, com licença para gastar, apenas em 2023, R$ 145 bilhões acima do teto dos gastos, para atender à cobertura dos rombos deixados pelo governo Bolsonaro, tanto em 2022, quanto no ano que vem. Bolsonaro prometeu R$ 600 para o Auxílio Brasil (que Lula rebatizará de Bolsa Família), mas o OGU de 2023 só tinha reserva para R$ 405 mensais, além do salário-mínimo de R$ 1.400 (Lula prometeu apenas aumento real, o que poderá colocar o valor abaixo disso).



Embora a interpretação do mercado seja de que a PEC da Transição seria um cheque em branco para Lula (seria, se valesse por dois anos, ou até por quatro anos, como sonhava Lula), o cheque foi limitado a 2023, com a obrigação do governo apresentar ao Congresso, no Projeto de Lei Orçamentária Anual 2024 (até 31 de agosto do próximo ano) um arcabouço fiscal, com nova ancoragem para substituir o fracassado teto de gastos. O caminho ficou aberto para Lula anunciar mais 16 das 37 pastas do Ministério, mas ainda faltam 16 nomes que serão conhecidos após o Natal, porque o governo costura a base de apoio.





Definição de campo político



O mapa da votação (feita pelas atuais bancadas na Câmara e no Senado, que são diferentes das bancadas eleitas em outubro e que assumirão em 1º de fevereiro), indica quais os partidos que poderão ser cooptados pelo futuro governo e quais serão oposição. Tanto na Câmara e no Senado o PL, de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro, votou maciçamente contra, assim como o Republicanos (o partido da IURD de Edir Macedo, presidido por Marcus Pereira), o Novo e o PTB. Até entre o PP houve apoios à PEC da Transição.



Mas o cacife dos partidos vai mudar, sobretudo na Câmara. O PL, hoje com 77 votos, passará a ter 99 assentos. O Republicanos, que hoje tem 43 representantes, reduziu a bancada para 41 votos. O Novo desidratou de 8 para 3 deputados e o PTB de três para apenas um representante. Assim, o bloco aumentou graças aos 22 novos deputados do PL, que compensaram a perda de nove representantes do Novo (5), Republicanos (2) e do PBT (2). Ou seja, o núcleo duro da direita conservadora ficou com 144 votos. Vale lembrar que o máximo que o bloco conseguiu nas votações da PEC foram 168 votos. E que dez dos atuais 76 representantes do PL votaram a favor da PEC.



Em compensação, o PT aumentou em 12 o número de representantes, de 56 para 68 votos, surgindo como a 2ª bancada na Câmara. Aliado ao MDB, que aumentou de 37 para 42 votos, e eventualmente do União (o resultado da fusão do PSL com o DEM), que cresceu de 52 para 59 votos. Ao somar essas bancadas aos 46 atuais do PSD, de Gilberto Cassab, que serão 42 em fevereiro, partido que cotou com boa aderência à PEC da Transição, temos um total de 192 votos gravitando em torno da nova base de apoio. Aos quais se juntam os votos do PDT, PSB e PC do B, que são aliados naturais de Lula.



No Senado com o princípio das federações partidárias aplicado na eleição de outubro último, houve ainda maior concentração das agremiações. O PL dobrou de tamanho e passa a ter a maior bancada (14, superando o MDB, que encolheu de 13 para 10 nomes), vindo a seguir o PSD de Cassab e do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, que manteve 11 votos. O PT agregou dois novos senadores e agora terá 9 votos, um a menos que o União Brasil (que cresceu de 8 para 10 representantes). O Republicados subiu de 1 para 3 votos e o PP ficou com seis votos, um a menos. Outro partido que votou dividido contra a PEC foi o Podemos, que terá seis votos a partir de 1º de fevereiro, dois menos do que hoje.



Tudo isso explica a cautela final de Lula para anunciar os 16 nomes que faltam no Ministério, até aqui com 31 nomes mais vinculados ao PT e ao arco da esquerda. Falta contemplar os partidos no arco pela Democracia. Ele já frustrou a senadora Simone Tebet, que almejava a pasta de Desenvolvimento Social, entregue ao ex-governador e senador eleito pelo PT-PI, Wellington Dias. Lula já contemplou o PSB com uma pasta para Márcio França (Portos e Aeroportos). Assim, resta costurar cargos com apoios do MDB, PSD, PDT e União Brasil, que terão peso na Câmara e do Senado.



O campo está aberto à negociação política, por isso a composição do Ministério segue pendente. Acomodar Simone Tebet no Meio Ambiente e Marina Silva na Autoridade Ambiental, parece solução salomônica que só funcionou na parábola bíblica.





Até novembro Receita perdeu R$ 83,7 bilhões



A Secretaria da Receita Federal divulgou ontem a arrecadação federal total de R$ 172,0 bilhões em novembro, abaixo da mediana das expectativas de mercado, de R$ 174,1 bilhões. Com o resultado, houve crescimento real na receita total de +3,2% sobre a do ano passado. Mas o acumulado da arrecadação poderia ter sido bem maior se o governo não promovesse, em julho, reduções eleitoreiras, temporárias e localizadas de impostos IPI na Importação de jets ski, wey protein, e outros bens supérfluos, bem como a redução do PIS/Cofins e da CIDE sobre combustíveis (complementando a redução a 17% do ICMS - cobrado pelos estados e parte repassada aos municípios - sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações).



Nas contas da Receita, até junho, a arrecadação geral, puxada pelos combustíveis em alta mundial (efeitos da invasão da Ucrânia pela Rússia), tinha subido 9% em termos reais (acima da inflação). Com a baixa geral dos impostos federais e a redução dos preços dos combustíveis nas refinarias a partir de julho (com deflação de 1,33% de julho a setembro), mesmo com a queda do patamar da inflação de 12% para 6%, a arrecadação real caiu para 7,16% no acumulado de janeiro a novembro, sobre igual período de 2021.



A Receita estimou que deixaram de ser recolhidos em novembro, por alterações na legislação: as desonerações gerais de IPI (R$ 1,9 bilhão) e as de PIS/Cofins sobre combustíveis, estimadas em R$ 3,75 bilhões. As desonerações de PIS/Cofins decorrem das Leis Complementares 192/22 e 194/22, com vigências até 31 de dezembro de 2022. O impacto estimado de perda este ano é de R$ 31,4 bilhões. Caso o novo governo deseje prorrogar as desonerações para o ano de 2023, será necessário editar um decreto e a perda estimada para 12 meses (até junho de 2023) é de R$ 52,9 bilhões. No caso do IPI (a menos que o novo governo queira restituir os impostos) a estimativa é que a perda seja de R$ 19,5 bilhões em 2022 e R$ 29,8 bilhões em 2023.





PEC devolve menos de 50% do estouro



Ou seja, as duas medidas desfalcaram as receitas da União em R$ 50,9 bilhões este ano e projetam perda de mais de R$ 100 bilhões em 2023. Se à renúncia de receitas for somada a distribuição eleitoreira de R$ 42,5 bilhões no Auxílio Brasil e na mesada de R$ 1 mil a caminhoneiros autônomos e taxistas de julho e a dezembro, podemos concluir que o rombo fiscal a ser flexibilizado pela PEC tem mais a ver com decisões do governo Bolsonaro que do futuro governo Lula. A perda com Bolsonaro em 2022 foi de R$ 93,4 bilhões e de mais de R$ 100 bilhões em 2023. Se a isso formos somar as perdas dos estados (que devem ser ressarcidas pela União), o rombo supera em muito à própria PEC.



É notável ainda o fato de que Bolsonaro abriu mão de receitas para beneficiar o andar de cima (donos de carros, motos e jet skis), enquanto fazia um inchaço, mal filtrado, no Auxílio Brasil. Já Lula pretende corrigir a direção dos rumos dos gastos do Orçamento da União, redirecionando aos mais pobres (incluindo uma clivagem na volta do Bolsa Família - que substituirá o Auxílio Brasil, para premiar as famílias com filhos, incluindo a bonificação de R$ 150 por filho até seis anos matriculado na escola e com carteira de vacinação em dia).



Trata-se de distribuir recursos para emancipar, pela educação, as novas gerações das famílias carentes (ao contrário de Bolsonaro que apenas adulava eleitores). Uma enorme mudança de foco e qualidade nas políticas públicas. Mas isso não sensibiliza o mercado, que finge não ver a diferença.