STF arbitra impasse entre Lula e Lira

O ministro Gilmar Mendes, que é o atual decano do Supremo Tribunal Federal, vale dizer, do Judiciário, garantiu ao governo Lula (Executivo) manter os pagamentos do Bolsa Família de R$ 600 fora do teto dos gastos em janeiro, independente da tramitação da PEC da Transição no Congresso (Legislativo) garantir esses limites para o novo governo. Pela decisão do ministro, em caráter liminar, o pagamento do benefício poderá ser feito através da abertura de crédito extraordinário, sem necessidade de mudança constitucional.



Segundo Gilmar Mendes, "Eventual dispêndio adicional de recursos com o objetivo de custear as despesas referentes à manutenção, no exercício de 2023, do programa Auxílio Brasil (ou eventual programa social que o suceda na qualidade de implemento do disposto no parágrafo único do art. 6º da Constituição), pode ser viabilizado pela via da abertura de crédito extraordinário (Constituição, art. 167, §3º), devendo ser ressaltado que tais despesas, a teor da previsão do inciso II do §6º do art. 107 do ADCT não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos no teto constitucional de gastos".



A decisão fortalece a posição de Lula frente ao Centrão, que busca participação no novo governo para aprovar a PEC da Transição. Lula pediu um aumento de R$ 175 bilhões no teto de gastos, mas o Senado aprovou R$ 145 bilhões, por dois anos. Caberia à Câmara dos Deputados referendar a excepcionalidade na semana passada. A Câmara se inclina a só permitir R$ 100 bilhões, por apenas um ano, o que exigiria nova votação no Senado.



Mas, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e um dos líderes do Centrão, pressionava Lula para cargos da base de partidos que apoiavam Jair Bolsonaro, e se vale ainda do trunfo da votação das mudanças na Lei das Estatais, já aprovadas no Senado. Jogando com o calendário, Lira adiou as duas votações para esta semana. Mas o prazo máximo de votação no Congresso é dia 22, pois o Legislativo entra em recesso dia 23 de dezembro e só retoma os trabalhos plenos em 1º de fevereiro. Premido pelo calendário que tolhe o anúncio do Ministério, Lula conseguiu um atalho junto ao SFT.



O poder Judiciário também entra em recesso amanhã, dia 20 de dezembro, e só retoma dos trabalhos plenários em 1º de fevereiro. De 20 de dezembro a 6 de janeiro haverá um plantão para o Tribunal receber pedidos com risco imediato de perecimento do direito, e o protocolo de petições e processos será admitido, exclusivamente, por meio eletrônico, das 13h às 18h. Nos dias 24 e 31 de dezembro, o plantão judicial, se dará das 9h às 15h com ampliação da jornada para o cumprimento de medidas judiciais urgentes.



Lula ficou mais confortável para negociar com Arthur Lira, que tinha posto a faca no pescoço do novo presidente. Assim, é possível que as duas votações ocorram em clima de menor eletricidade esta semana. E que Lula possa fechar a escalação do e das grandes empresas estatais antes do Natal. A conferir.





Mercado eleva inflação e Selic a 12%



A nova rodada da Pesquisa Focus do Banco Central, encerrada 6ª feira, 16 e divulgada hoje pelo Banco Central, já absorvendo a decisão do Fed (o BC dos Estados Unidos) de reduzir o nível de aumento dos juros de curto prazo de 0,75% para 0,50, mas ampliando o tempo do aperto monetário, veio com novas visões do mercado financeiro, em meio ao cenário de maior gasto fiscal.



Em função das últimas reduções dos preços da gasolina, diesel e GLP nas refinarias da Petrobras, o mercado está prevendo inflação menor este ano (o IPCA que estava previsto em 5,88% há 4 semanas, baixou dos 5,79% da semana anterior para 5,76% e para 5,71% nas respostas dos últimos cinco dias úteis); para 2023, houve movimento inverso: há 4 semanas previa-se 5,01%, nível que aumentou para 5,08% na semana anterior e agora foi a 5,17%, com pequeno ajuste para baixo 5,12% nos últimos cinco dias úteis). Há nítidas pressões nos preços dos alimentos e no setor de serviços.



Já os preços administrados tiveram a deflação ampliada para 2022 (de -3,63% para -3,81%) e atenuada para 2023 (6,23%, com redução para 5,65% nos últimos cinco dias úteis). Vale dizer que o último cenário do Relatório Trimestral de Inflação do Banco Central apontava, semana passada, deflação de 3,6% este ano e alta de 9,1% nos preços administrados em 2023.



Premido pela perspectiva de juros elevados por mais tempo no exterior, em meio a um cenário de mais lassidão nos gastos internos e maiores pressões inflacionárias, o mercado reviu as projeções das taxas de juros para 2023 e 2024. Há dois meses, o mercado acreditava que a taxa Selic (em 13,75% desde agosto) cairia a partir de junho de 2023, fechando o ano em 11,25, enquanto a taxa de 2024 fecharia o ano em 8%.



Com as projeções de inflação do ano que vem ainda acima da meta do Banco Central (3,25% em 2023) e risco de novo estouro em 2024: 3,00% (nos dois casos com tolerância de 1,50 ponto percentual acima do centro da meta), o mercado vem revendo a escada das taxas de juros em 2023.Primeiro, adiou para agosto de 2023 o início dos cortes da Selic; depois foi elevando os níveis do fim do ano e o início dos cortes (a última previsão manteve a taxa em 11,75%, mas a previsão dos últimos cinco dias úteis elevou a taxa para 12%, como fez o Itaú, e anunciamos aqui na 6ª feira).



A outra novidade é que agora o mercado também elevou a previsão de alta da Selic em 2024, de 8,50% para 9,00%. Vale dizer que há um mês a previsão estava em 8,00%. Com o freio de mão dos juros puxado, o mercado está revendo para pior a projeções do crescimento do PIB nos dois primeiros anos do governo Lula.



A queda de 2023 já era esperada, pois o governo Bolsonaro antecipou medidas para turbinar a economia no afã da reeleição (o PIB de 2022 está com previsão de crescer 3,05% (3,02% nas apostas dos últimos cinco dias úteis) e o aumento de 2023 foi mantido em 0,79%. mas a taxa de 2024 teve pequena revisão para baixo: de 1,70% para 1,67%.