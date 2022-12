Itaú prevê Selic de 12,50% em dezembro de 2023

Gilberto Menezes Côrtes (Foto: JB)

Em função da chamada PEC da Transição (cujo número final de gastos autorizados acima do teto – até aqui de R$ 145 bilhões – e duração, por ora, da licença para gastar no Bolsa Família iria até 2024, mas depende da Câmara), o Departamento de Pesquisa Macroeconômica do Itaú Unibanco reviu hoje (6ª feira) suas projeções para a economia nos próximos anos, por entender que as novas metas implicam “aumento significativo no gasto público em 2023, elevando o risco de uma trajetória de alta relevante da dívida pública, que pode levar a um novo ciclo de crescimento baixo, inflação e juros altos”.



O Itaú estima superávit primário de 1,1% do PIB em 2022, déficit primário de 1,9% em 2023 (anteriormente: déficit de 1,5% do PIB) e dívida bruta em 73% e 77% do PIB, respectivamente. “O crescimento da atividade econômica deve continuar desacelerando no próximo trimestre e no ano que vem”. O banco espera que o PIB avance só 0,1% no 4º trimestre, fechando 2022 em 3,0%, mas aumentou a previsão de crescimento de 2023 de 0,7% para 0,9%, “diante da expectativa de mais estímulos fiscais e da melhora na perspectiva da safra agrícola”.





Inflação maior em 2023



O Itaú reduziu a projeção do IPCA deste ano, de 5,8% para 5,6%, mas elevou a projeção para 2023 de 5% para 5,7% “incorporando a volta total de PIS/Cofins sobre a gasolina e uma desinflação mais lenta de serviços com ganhos de salário real (em razão da dinâmica mais apertada de mercado de trabalho), apenas parcialmente compensados por uma desinflação maior de bens. “Com inflação mais alta no horizonte relevante, o espaço para cortes de juros ao longo do próximo ano será menor”, diz o Itaú, que agora só espera cortes na taxa Selic (atualmente em 13,75% ao ano) “apenas no último trimestre de 2023, para 12,50%” (antes o Itaú previa redução a 11,00%).



Com a inflação maior e as incertezas do quadro fiscal, num quadro de juros mais elevados (em meio à desaceleração global menos aguda do que o previsto antes), que impacta o crescimento, o consumo e o emprego, o Itaú, baseado na surpresa positiva dos últimos indicadores do mercado de trabalho revisou para cima as previsões da taxa de desemprego de dezembro (de 8,6% para 8,2%) e de 2023 (que era de 9,3% e cai para 8,5%). É uma pequena alta sobre dezembro deste ano, mas bem melhor do que o previsto anteriormente.



O banco manteve as projeções de taxa de câmbio em R$ 5,25 por dólar ao final de 2022 e em R$ 5,50 por dólar ao final de 2023, mas ressaltou que ainda que o cenário externo se mostre mais benigno, um nível de prêmio de risco local elevado pode impactar a possibilidade de apreciação adicional da moeda.





O que esperar de 2024?



Para o Itaú, “a manutenção do equilíbrio fiscal continuará sendo um desafio relevante” para 2024. Em suas projeções, o banco incorporou um aumento de 1,0 p.p. do PIB da carga tributária e, mesmo assim, a dívida pública continuará subindo (a 80% do PIB). Nesse ambiente, a taxa de juros cai, mas seguirá em dois dígitos (10% a.a.), e o crescimento permanecerá baixo (1,0%)”.



Para evitar tal cenário, o Itaú sugere que “as políticas econômicas do novo governo, além de mirar a sustentabilidade fiscal, devem evitar retrocessos (tais como o aumento do crédito subsidiado que prejudique a expansão do mercado de capitais, e reversão, mesmo que parcial, de reformas estruturais, como a trabalhista e da Previdência) e focar em reformas tributária e administrativa de qualidade, além de avançar na elaboração e implementação de acordos comerciais (inicialmente com a União Europeia)”. A conferir.





Lei das Estatais: verdades e mentiras



Amigo da coluna, que se debruçou sobre a Lei das Estatais 13.303/2016, alterada pela Câmara e que aguarda votação no Senado, observa que há muitos erros de interpretação quanto ao prazo de quarentena de 36 meses para vedar a indicação de políticos ou executivos do setor privado na direção de uma estatal. É que muita gente “está misturando os itens e colocando impedimentos e quarentenas onde não existem”, frisa. E outros se apegam a uma cláusula que acabou excluída no texto final aprovado em 2016.



Ele acrescenta que “não existe impedimento para: ex-candidato, dirigente sindical, ministro/a, secretário/a ou ex-titular de mandato legislativo. Em todos esses casos, basta sair da ocupação atual (não há quarentena, apenas vedação à concomitância, ou seja, ao duplo exercício da função).



A lei diz, em seu parágrafo 2º: “é vedada a indicação, para o conselho de administração e para a diretoria:



I - de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia mista está sujeita, de ministro de estado, de secretário de estado, de secretário municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no poder legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo; [ou seja, não há quarentena, basta sair do cargo anterior, foi assim que Caio Paes de Andrade foi escolhido presidente da Petrobras, ao deixar o cargo de Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Paes pediu demissão e foi empossado em junho].



II - de pessoa que atuou, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de campanha eleitoral; [na versão original da tramitação da lei, mencionava-se candidato e filiado. Isso foi retirado antes da aprovação, por emenda. Há quem considere um candidato como enquadrado em “trabalho vinculado à campanha” mas os juristas unanimemente entendem que ser candidato não é um trabalho e sim o exercício de um direito político e constitucional! O dispositivo visava evitar aqueles contratos com marketeiros, advogados, contadores, logística e organização de campanha que deixavam de receber o total para trocar por cargos em futuras gestões dos vitoriosos”, observa o amigo da coluna – faz sentido, como se vê na contabilidade do PL e governadores eleitos].



III - de pessoa que exerça cargo em organização sindical; [não há quarentena, basta sair da direção do sindicato]





Restrição por conflito de interesses



A rigor, a quarentena (que existe antes com intervalo de 36 meses para vai ingressar na área pública; e menor depois da saída de uma pessoa de um cargo público para a esfera privada, e vice-versa), visa evitar conflito de interesses e uso de informação privilegiada por quem foi do governo.



A lei exige quarentena de três anos para “pessoa que tenha firmado contrato ou parceria, como fornecedor ou comprador, demandante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade (...) antes da data de nomeação;



No item V está expressa a vedação “de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade. No parágrafo 3º do item V está expressa “a vedação prevista no inciso i do § 2º estende-se também aos parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau das pessoas nele mencionadas”.



A restrição foi o motivo principal que impediu a indicação, em abril deste ano, do consultor Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, para a presidência da Petrobras, em substituição ao general Joaquim Silva e Luna, demitido por Bolsonaro por não impedir reajustes dos combustíveis, de efeitos devastadores na campanha eleitoral. Adriano Pires tentou passar a consultoria para o filho, incorrendo ainda na proibição da Lei 13.303.





Bolsonaro já driblara o espírito da Lei



Na pressa, o governo nomeou, em 14 de abril, José Mauro Ferreira Coelho, que já integrava o Conselho de Administração da Petrobras. Ao 1º reajuste na gestão de Mauro Coelho, que seguiu os princípios da PPI (paridade de Preços Internacionais), que visava, junto com a Lei 13.303, impedir interferências do Executivo na fixação dos reajustes dos combustíveis), Bolsonaro demitiu Coelho com menos de dois meses no cargo e finalmente emplacou Caio Paes de Andrade em 28 de junho, para derrubar os preços.



Ou seja, ao interferir forçando para baixo a redução dos preços dos combustíveis nas refinarias (depois de ter conseguido derrubar o ICMS e o PIS/Cofins, o presidente Bolsonaro já tinha driblado o espírito da Lei 13.303.