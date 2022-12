Oi, Petrobras e a dieta do puro sangue inglês

Dois fatos simultâneos, embora de escala desigual, ajudam a trazer uma nova compreensão sobre a mudança de lei das estatais para que o governo Lula emplaque novas orientações ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e à Petrobras. A nova lei aprovada retirou essencialmente o prazo de quarentena de 36 meses para que um político possa ser nomeado para uma empresa ou banco ou agência reguladora. O novo prazo caiu para apenas 30 dias. Os demais itens da Lei das Estatais, aprovada em 2016, foram mantidos. E as questões de governança e “compliance” continuam a reger as atividades de cada empresa ou banco controlado pelo Estado. O outro fato (do qual tratarei adiante) foi o fim da Recuperação Judicial da Oi, após seis anos.



Sem dúvida, com a vitória do ex-presidente Lula, é de se esperar uma grande mudança na orientação do BNDES, dos demais bancos públicos e nas estatais ainda em operação, como a gigante Petrobras, em relação à política ultraliberal e privatizante posta em prática no governo Bolsonaro. Se ele fosse reeleito, o BNDES iria encolher mais ainda (o braço do banco no mercado de capitais, a BNDESPar reduziu o capital em R$ 40 bilhões e recolheu o dinheiro ao BNDES de modo a antecipar devoluções ao Tesouro Nacional para cobrir rombos orçamentários criados pela farra eleitoral visando a reeleição). Já a Petrobras continuaria a liquidar ativos e seria colocada no “pipeline” de privatizações, junto com o Banco do Brasil, como já declarou o ministro da Economia, Paulo Guedes. Enquanto a privatização não viesse, continuaria a farta distribuição de dividendos mesmo que decorresse de eventuais ganhos de venda de ativos.



Numa empresa com governança de continuidade e da posição estratégica como a Petrobras, que não se engajou no governo Bolsonaro no processo de transição para a diversificação visando atuar na área de energia verde, ou “limpa”, face às exigências de descarbonização da COP-27, a receita da venda de ativos deveria ser usada para reinvestir em novas áreas estratégicas. Ao não fazer e preferir distribuir fartos dividendos aos acionistas, a empresa sacrificou seu próprio futuro (pois é notória a substituição futura do petróleo e gás por novas fontes energéticas (a fissão nuclear obtida nos Estados Unidos esta semana é a mais nova possibilidade).



O mercado está dando uma meia trava nas apostas de que a Petrobras continuaria a jorrar dividendos não por conta de que a mudança da Lei das Estatais abrirá a porteira para interferências políticas. Por sinal, a lei aprovada estava em gestação desde maio, quando Bolsonaro quis interferir na Petrobras para suspender novos reajustes de preços dos combustíveis que eram negativos para a sua popularidade; o presidente da Câmara desengavetou a Lei, que teve votos do PR, claro e de deputados da base aliada de Bolsonaro. Sem dúvida, uma nova gestão, de olho na transição climática, há de reter dividendos e parar as vendas de ativos da Petrobras para reinvestir em novos projetos (o último plano de negócios 2023-27 apresentado pela atual diretoria suspendeu a venda de três grandes refinarias (RS, PR e MG), enquanto Abreu e Lima (PE) teria uma nova expansão. Tudo pelos impactos da invasão da Ucrânia pela Rússia, que expôs vulnerabilidades domésticas.





O exemplo da Oi



O caro leitor deve conhecer a velha piada do cavalo puro sangue inglês que um rico português ganhou de presente para deixar na sua chácara. Como todo PSI, a alimentação balanceada é cara, mas necessária, mesmo para um animal que já não será tão exigido como nas pistas de corrida. No 1º mês, ao ver a conta, o português ordenou ao tratador que cortasse a maçã, entre vários itens. No 2º mês, novos cortes, de cenoura e aveia. Mas ele sempre ligava para saber como ia o bicho. No 3º mês, já ficou assustado quando o tratador disse que ele estava triste e com o pelo sem brilho. Uma semana depois o tratador ligou para dizer que o animal ia bem, mas, infelizmente, quando “estava aprendendo a parar de comer, morreu”.



Vejam as observações do juiz encarregado do PRJ. Ele “destacou que a Companhia cumpriu com todas as obrigações assumidas no plano de recuperação judicial da operadora, vendendo seus principais ativos em busca de diminuir sua dívida com seus credores, que somava R$ 65,38 bilhões em 2016, contra atuais R$ 21,92 bilhões. Para escapar da situação, a Oi vendeu a maior parte dos seus ativos capazes de gerar fluxo de caixa, sobrando uma participação minoritária na V.tal, controlada pelo BTG, e alguns novos negócios como a Oi Soluções”. Ao constatar a sangria da Oi, que virou uma empresa diminuta, o analista da Genial Investimentos vaticina que a Oi, “apesar da saída da recuperação ser uma notícia boa”, continua “uma Companhia ainda debilitada financeiramente, que mesmo com a redução significativa da dívida bruta, ainda deve ter prejuízos pelo resultado financeiro negativo, com apenas um ativo promissor e capaz de gerar caixa, enquanto vários custos como o seu legado continuam atrapalhando, ao invés de ajudar no seu “turn around”, logo, mesmo após uma notícia positiva, mantemos um tom pessimista para o papel”.



Guardadas as devidas proporções se a Petrobras continuasse a encolher, concentrando suas atividades no pré-sal e reduzisse em 50% a sua capacidade de refino (como era o plano no governo Bolsonaro), em poucos anos, o próprio mercado do pré-sal encolheria [como todos os combustíveis, incluindo o petróleo e gás], perdendo seus atrativos. A farta distribuição precoce de dividendos decorrentes da venda de ativos seria semelhante a uma família torrar precocemente a herança com uma liquidação maciça de imóveis e outros bens, antes que os genitores morressem. A leitura imediata é de redução da fonte de dividendos. Por isso a Petrobras se desvaloriza e os analistas alteraram as recomendações. Mas se os recursos forem bem redirecionados ganharão não apenas a Petrobras e seus acionistas no futuro, quando a empresa se diversificar na área de energia limpa como estão fazendo as grandes “majors” do petróleo, sua viabilidade será prolongada e os ganhos para o país serão imensos ao liderar a cruzada pela descarbonização no país.





Banco Central explica por que PIB sola em 2023



O Relatório Trimestral de Inflação, divulgado hoje pelo Banco Central, reviu para mais a previsão de crescimento do PIB deste ano (de 2,7% para 2,9%), mas manteve em apenas 1% a previsão de expansão em 2023. Quem vasculhar as entrelinhas das mudanças irá além da versão de que as atualizações do IBGE sobre o PIB de 2020 e 2021 (a queda no 1º ano da Covid foi menor e o crescimento do ano passado saltou de 4,6% para 5%), determinaram maior carrego estatístico para este ano, com a economia turbinada pelas medidas eleitoreiras de maio em diante. Como o IBGE projeta perda na safra agrícola, isso fez o PIB de 2023 solar e não “bombar” como sonhava Guedes, com “perspectiva de arrefecimento na demanda interna e nos componentes mais cíclicos da oferta”.



Após fazer questionário aos analistas ouvidos semanalmente na pesquisa Focus, se eles temiam “impactos relevantes na inflação de 2023 de eventual reversão das medidas de desoneração tributárias implementadas neste ano”, o BC observa que a “maioria dos analistas continua não incorporando o fato”. No RTI, depois de prever queda de 3,6% nos preços administrados deste ano (justamente os combustíveis, energia elétrica e comunicações com impostos reduzidos este ano), haveria alta de 9,1% no ano que vem.



O RTI também assinala que as “discussões sobre o orçamento de 2023 apontam para maior expansão dos gastos primários do que a prevista na legislação atual, em especial os associados a transferências às famílias”. E doutrina: “O resultado da expansão fiscal sobre a atividade econômica opera por diferentes canais. Por um lado, maiores estímulos fiscais, através de seus efeitos diretos, podem ajudar a sustentar a demanda agregada, especialmente no curto prazo”. [Isso seria uma descrição do surto de expansão de 2022].



“Por outro lado, estímulos fiscais adicionais, especialmente se impactarem a percepção de sustentabilidade da dívida pública, podem prejudicar as condições financeiras e o crescimento econômico. Portanto, o resultado final depende da combinação da magnitude da expansão fiscal no curto prazo e da formulação exata do novo arcabouço fiscal”.



Duvido que, se Bolsonaro fosse reeleito, o tom do RTI seria o mesmo.