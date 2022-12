PEC aprovada: imprensa cobre mal a política

Se o ET esperado pelos bolsonaristas acampados diante dos quartéis para clamar uma intervenção militar que impeça a posse de Lula em 1º de janeiro (a diplomação do presidente eleito e seu vice será nesta 2ª feira, pelo Tribunal Superior Eleitoral) chegasse ao Brasil esta semana e procurasse saber, pelo noticiário de sites e jornais ou dos boletins diários dos bancos e gestores de investimento, das chances de aprovação da PEC da Transição no Congresso, chegaria à conclusão que perdeu tempo em vir ao Brasil. Anseios não batem com a realidade, como se viu na ampla vitória do governo Lula no Senado.



No Senado, para um total de 81 senadores, 64 aprovaram a votação em 1º turno, contra 16 votos contra; na 2ª votação, já rejeitada a emenda que restringia o aumento dos gastos a R$ 100 bilhões, houve 64 votos a favor e 13 contra, para aprovar a PEC que eleva em R$ 145 bilhões o teto de gastos - regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação - pelo período de dois anos (em 2023 e 2024). Também ficou de fora do teto um porcentual de receitas extraordinárias que pode chegar a R$ 23 bilhões, o que eleva o impacto fiscal a R$ 168 bilhões. A PEC vai ser analisada pela Câmara, que pode votar o tema na 4ª feira, em dois turnos. São necessários pelo menos 308 dos 513 votos dos deputados para a PEC ser aprovada.



Por que então, além do ET, muitos leitores de sites e jornais e de cartas econômicas de bancos, gestores de investimento não entenderam o relativo passeio que foi a aprovação no Senado? Por um motivo bem simples: o governo Bolsonaro jogou para baixo do tapete (ou para o Orçamento secreto) a negociação que é parte inerente da política (e isso Lula e o grupo político que o cerca sabe fazer muito bem). O outro lado da questão é que a mídia perdeu o hábito de acompanhar as discussões no Senado e na Câmara, prestando mais atenção nas falas de seus presidentes, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL) e nos líderes da maioria e da minoria nas suas casas legislativas.



E pior, acabou sendo guiada por comentários de economistas ortodoxos que são contra qualquer alargamento do teto fiscal. Embora tenham refreado as críticas nos sucessivos abusos feitos por Paulo Guedes desde o calote dos precatórios em dezembro de 2021, para abrir espaço de gastos para a tentativa de reeleição do presidente, quando se inventou o “estado emergencial” para o Congresso liberar o atual governo de cumprir o teto de gastos (alargado em mais de R$ 120 bilhões pela combinação da renúncia fiscal temporária, até 31.12.2022) com a licença para gastar R$ 42,5 bilhões em farta distribuição de verbas eleitoreiras (aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e R$ 1 mil para taxistas e caminhoneiros, entre outras benesses.



Mesmo com o abuso recorde da máquina pública, Bolsonaro foi o 1º presidente a não ser reeleito, mesmo prometendo manter o AX em R$ 600 (na proposta do Orçamento Geral da União para 2023 só havia verba para bancar R$ 405) e aumentar o salário-mínimo para R$ 1.400. Lula, na campanha, prometeu o mesmo valor para o AB, rebatizado de Bolsa Família, com acréscimo de R$ 150 por filho até seis anos matriculado na escola e com carteira de vacinação em dia.



Parte da PEC de Transição contemplava restos a pagar do governo Bolsonaro (que ao raspar os cofres com fins eleitorais deixou as universidades federais sem verbas, os universitários sem bolsas de estudo, as escolas sem merenda escolar e uma série de ministérios e atividades sem verba para fechar o ano, como o Minha Casa, Mina Vida, o Farmácia Popular. Isso poderia gerar crime de responsabilidade no exame das contas pelo Tribunal de Contas da União, que sugeriu a PEC de Transição para fazer o hiato dos dois governos.



O relator, Alexandre Silveira (PSD-MG), também retirou uma série de despesas do teto de gastos, como despesas das instituições federais de ensino e da Fundação Oswaldo Cruz custeadas por receitas próprias, de doações ou de convênios celebrados com demais entes da Federação ou entidades privadas. O vale-gás seguirá pago em 2023, sem necessidade de compensação fiscal.





Há espaço para a discussão fiscal



Os dois anos de prazo para Lula acomodar os gastos sociais com o novo desenho da arrecadação que viria de uma reforma fiscal (que aliviasse os mais pobres e taxasse os mais ricos, em especial lucros e dividendos e heranças com muitos bens e imóveis), indicam que há espaço para se discutir novas fontes de arrecadação.



Não sei, caro leitor, se você não se preocupa com o excesso de sites de apostas que patrocinam as camisas dos clubes brasileiros e cujos comerciais são estrelados por jogadores aposentados ou ainda em atividade (?!) no futebol brasileiro. Acho essa associação entre jogo de azar e esporte uma porta larga para a corrupção (o futebol italiano está em decadência desde que foi desvendado um esquema de corrupção de resultados) altamente nefasta. Na Itália corpo mole, e até gols contra já aconteceram. Aqui também.



O que chama minha atenção é que, como denunciou o ex-ministro Edinho Silva, em entrevista recente ao Canal Livre, da Band, tais atividades quase não pagam impostos no Brasil (houve “lobby” bem-sucedido no governo Bolsonaro, que queria regulamentar geral a jogatina dos cassinos) e ainda se constituem em fatores de forte transferência de divisas para o exterior. Do mesmo modo, é preciso criatividade para reduzir a cornucópia de isenções fiscais no país.





Comércio reduz expansão em setembro



Depois de crescer 1,1% em setembro sobre agosto, interrompendo cinco meses seguidos de baixa, o volume de vendas no comércio varejista cresceu 0,4% em outubro, na série com ajuste sazonal. Assim, houve aumento de 0,6% na média móvel trimestral encerrada em outubro. Na série sem ajuste, frente a outubro de 2021, o comércio cresceu 2,7%, 3º resultado positivo seguido. No ano o volume de vendas do comércio cresceu 1,0%. Na métrica de 12 meses acumulado cresceu apenas 0,1%, mas foi o 1º resultado positivo após 5 meses de quedas.



Num indício de que a economia perdeu tração, como apontou ontem o Copom, no comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de Veículos, motos, partes e peças e Material de construção, o volume de vendas avançou 0,5% frente a setembro, com crescimento de 0,7% no trimestre. O volume de vendas aumentou 0,3% frente a outubro de 2021, mas acumula queda de -0,5% no ano e de -1,0% nos últimos 12 meses.



Em outubro de 2022, na série com ajuste sazonal, cinco das oito atividades pesquisadas estavam no campo positivo: Móveis e eletrodomésticos (2,5%), Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (2,0%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (2,0%), Combustíveis e lubrificantes (0,4%) e Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,2%).



Os três grupamentos que mostraram queda foram: Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-0,4%), Tecidos, vestuário e calçados (-3,4%) e Livros, jornais, revistas e papelaria (-3,8%). Já as atividades do comércio varejista ampliado, que exigem crédito para a compra para complementar a renda, apresentaram resultados negativos: Veículos e motos, partes e peças, com -1,7% e Material de construção, com -3,5%.





Outros riscos para 2023



O Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco traça um cenário mais desafiador para 2023, com a expectativa de queda dos preços das “commodities” devido à esperada desaceleração da economia mundial, face à determinação dos principais bancos centrais de manter o freio de mão dos juros puxados para tentar reduzir a inflação.



Aparentemente, a “dieta” pode dar certo, pois com a desaceleração das economias central, tanto o preço do barril de petróleo como o da tonelada métrica do minério de ferro devem cair 20% no ano que vem. Isso desacelera a inflação interna também. Mas há o outro lado da moeda, os dois produtos são, depois da soja, que tem previsão de queda de 7% nos preços em 2023, os principais itens de exportação do Brasil. O Depec Brasil só não ampliou o levantamento para carnes (bovina, de aves e suínos) e papel e celulose. Mas o efeito na balança comercial é uma redução do saldo em US$ 7 bilhões, puxada, principalmente, pela queda das exportações de minério de ferro.



Outro efeito colateral, que impacta a política fiscal é que o Depec calcula perda de R$ 35 bilhões na arrecadação bruta de tributos da União em 2023, considerando apenas o impacto da queda de preços de petróleo na arrecadação de royalties e participações de petróleo e arrecadação de IRPJ e CSLL. O Depec não chegou a estimar os impactos no ICMS de combustíveis dadas as incertezas em relação à legislação na cobrança do imposto em 2023.